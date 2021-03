De Europese top wacht op Joëlle Smits, maar eerst de landstitel met PSV. ‘We moeten nu doorpakken.’

Als klein meisje dacht Joëlle Smits dat de top in het voetbal alleen voor mannen was weggelegd. Ze kwam er snel achter dat het tegenwoordig anders is. Nu draait ze al een aantal jaren mee in de top van het Nederlandse vrouwenvoetbal, terwijl ze pas 21 jaar is. Ze is topscorer van de eredivisie met veertien doelpunten, na dit seizoen maakt ze de volgende stap. Ze verruilt PSV voor VfL Wolfsburg, een van de beste clubs van de wereld.

Toen de jonge spits op tienjarige leeftijd een brief van de KNVB op de mat zag vallen, besefte ze voor het eerst dat haar meisjesdroom – profvoetballer worden – daadwerkelijk zou kunnen uitkomen. “Het vrouwenvoetbal was toen nog niet zo groot, maar ik wist al heel snel: hier wil ik alles uithalen.”

Daarvoor is niet alleen maar talent nodig, weet Smits. Ook de juiste instelling is belangrijk. “Op de middelbare school, wanneer vriendinnen met elkaar afspraken, moest ik trainen of huiswerk maken. Om profvoetballer te worden moet je veel dingen laten, maar ik wilde dit heel graag. Voetbal heeft bij mij altijd op één gestaan.”

Primeur: een transfersom voor PSV

Met die instelling heeft ze intussen al heel wat bereikt. Op haar zeventiende maakte ze haar debuut in de eredivisie voor FC Twente. Met 45 goals in twee seizoenen verdiende ze een transfer naar PSV en ook daar was ze vanaf dag één belangrijk. Het plan was dan ook om nog even in Eindhoven te blijven, maar toen klopte Wolfsburg aan. “Daar had ik absoluut geen rekening mee gehouden. Ik had zelf al aangegeven niet weg te willen en toen belde mijn manager en zei dat Wolfsburg interesse had. Ze wisten dat ik bij PSV nog een doorlopend contract had, dus was ik extra blij en verbaasd. Op dat moment besefte ik dat ik zo’n kans niet moest laten liggen.”

Vanwege haar doorlopende contract moest Wolfsburg een transfersom aan PSV betalen, in het vrouwenvoetbal nog vrij uitzonderlijk. Voor de vrouwen van PSV was het zelfs een primeur. “Ik ben hier zelf niet zo mee bezig, maar natuurlijk is het vet als een club dat voor je overheeft. Het is ook een goed teken voor de professionalisering van het vrouwenvoetbal, het laat zien dat clubs er serieus mee omgaan.”

Hoger niveau in Europa

Ze kwam twee keer uit voor Oranje, waar Vivianne Miedema de eerste keus is in de spits. Bij Wolfsburg komt Smits straks in een elftal met andere Nederlandse internationals. Shanice van de Sanden en Dominique Janssen spelen er al. Deze week werd bekend dat ook Twente-speelster Lynn Wilms de Duitse club komend seizoen gaat versterken. Volgens Smits is dat een signaal dat het niveau bij de Nederlandse vrouwen stijgt.

Toch denkt ze dat een overstap naar het buitenland nodig is voor speelsters die zich verder willen ontwikkelen. “Veel meiden van het Nederlands elftal spelen bij een topclub in Europa en je merkt gewoon dat zij sneller handelen en beter omgaan met bepaalde situaties. Het niveau in het buitenland is gewoon nog hoger. Ik kijk ernaar uit om dat te ervaren bij Wolfsburg.”

Voor nu ligt de focus van Smits nog volledig bij PSV, de belangrijkste kandidaat voor de landstitel. “Vorig jaar hebben we er al aan kunnen ruiken, maar toen konden we het seizoen niet afmaken vanwege corona. Ik denk dat het daarom extra leeft dit jaar. We moeten nu doorpakken.”

Woensdagavond staat de topper tegen Ajax op het programma, de club waarvan PSV vorige week de koppositie overnam. De Amsterdammers hebben geen goede reeks achter de rug. Smits is niet met Ajax bezig, ze richt zich liever op haar eigen spel. “Wij moeten het zelf laten zien, ik heb daar veel vertrouwen in. Wij houden die drie punten gewoon in Eindhoven.”

