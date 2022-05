De Europese prijzendroogte van Pep Guardiola duurt al elf jaar. Waarom?

Als de Engelse krant The Times Manchester City een advies moest geven na de pijnlijke uitschakeling tegen Real Madrid, woensdagavond in de halve finale van de Champions League? “A painful inquest”. Zelfreflectie, zelfs als dat pijn doet.

Coach Pep Guardiola, gezien als absolute succescoach, kreeg sinds zijn komst bij Manchester City in 2016 alle middelen om de eerste Champions League ooit te winnen voor de club. Voor hemzelf is het al elf jaar geleden dat hij die voor het laatst won. De Spanjaard gaf al bijna één miljard pond aan spelers, waarvan 135 miljoen dit seizoen, maar de ‘cup met de grote oren’ kwam nooit naar Manchester. “Man City out of Champions League-excuses”, schreef ESPN vorige week nog over die droogte ondanks dat onuitputbare transferpotje.

De Madrileense Dirk Kuyt

Hoe valt de Europese prijzendroogte van zo'n succestrainer te verklaren? Mogelijk door de valkuilen van zo'n transferpotje. Waar Guardiola altijd duur inkoopt op voetbalgogme, betraden woensdagavond aan Madrileense zijde mannen het veld die doordrenkt lijken met vechtlust. ‘Speciale mannen’, zo vond voormalig toptrainer Arsene Wenger op de Britse televisiezender BeIN Sports. Jonge, gretige honden als Rodrygo, Vinícius en Camavinga. Aangevuld met oude terriërs als Karim Benzema, Luka Modric en de onverzadigbare Lucas Vázquez, qua longinhoud de Madrileense Dirk Kuyt. Guardiola kocht nooit echt in wat Real wel deed: strijdvaardigheid.

In de Champions League won Real dit seizoen zo al drie keer via een comeback en dat zonder de wedstrijd te controleren. Bij Guardiola's City draait juist alles om controle. In binnenlandse competities is dat succesvol, maar in de Champions League werkt het averechts. The Sun vond uit dat Guardiola’s teams al acht keer op soortgelijke wijze instortte. Vorig jaar ging City ten onder in de finale tegen Chelsea, nadat Guardiola zijn tactische plan vlak voor de wedstrijd overhaast omgooide. Volgens diezelfde krant had City dat te danken aan de betweterigheid en controledwang van de Spanjaard. In de halve finale een jaar eerder gebeurde immers iets soortgelijks tegen Lyon.

Totale fixatie op controle

Eerder verloor City onder Guardiola, ondanks totale dominantie, ook met tennisuitslagen van subtoppers als Monaco en Tottenham. Daar zit het tweede pijnpunt: Guardiola's totale fixatie op controle, waardoor hij geen plan B heeft als de wedstrijd dat vereist. Woensdag kon Guardiola in de verlenging zijn manschappen niet meer oprichten.

In het verleden had hij als coach van Bayern Munchen al eens geen weerwoord op Real. Wie toen de Madrileense coach was? De man in het andere trainersvak woensdagavond. Wie weet dat Guardiola iets kan leren van ‘kameleon’ Carlo Ancelotti, anders dan de Spanjaard geroemd om zijn aanpassingsvermogen. De Italiaan kwam dit seizoen terug naar Real en gaat op voor zijn vierde Champions League-titel in vijf finales.

In die finale treft Real Liverpool, die een wederopstanding van stuntploeg Villarreal wel verijdelde door te doen wat City niet deed: terugvechten vanuit een achterstand. In Engeland zijn Liverpool en City verwikkeld in een intense kampioensstrijd, waarbij City één punt voorsprong heeft met nog vier wedstrijden te gaan. Guardiola zei na het echec tegen Real dat hij geen moment problemen voor zijn ploeg voelde. De vraag is of hij over de competitie hetzelfde denkt. Want City is dominanter, maar Liverpool dus de ploeg met vechtlust.

Lees ook:

Real Madrid door naar finale Champions League na kraker van een comeback

Real Madrid is er dankzij een fenomenale comeback in geslaagd de finale te bereiken van de Champions League, ten koste van Manchester City: 3-1.