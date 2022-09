De erfenis van Serena Williams klinkt tijdens de US Open op veel plekken door

Serena Williams

Natuurlijk stond dit toernooi in het teken van het afscheid van Serena Williams, de vrouw die het tennis vele jaren domineerde én veranderde. Op de dag van haar verloren partij, in de derde ronde tegen de Australische Ajla Tomljanovic, bezochten 72.039 fans het tennispark – een record voor de US Open.

Zij zagen Williams (40) na afloop in tranen, terwijl ze haar vader en moeder bedankte en haar oudere zus Venus. “Er zou geen Serena zijn als er geen Venus was.” Zij aan zij hadden de twee de internationale ladder bestormd, blijvend geïnspireerd door een jeugd in de achterstandswijken van Los Angeles.

Serena wilde de wereld laten zien dat zwarte vrouwen kunnen excelleren. “Ja, wij mogen agressief spelen, onze vuisten ballen en trots zijn.” Met 23 grandslamtitels is die missie meer dan geslaagd. Nu wil ze met haar organisatie Serena Ventures kansarmen in de samenleving steunen.

Titelverdedigster

Titelverdedigster Emma Raducanu was nog niet geboren toen Williams in 1999 haar eerste grandslam won. De Amerikaanse telde destijds zeventien lentes, de Britse sensatie van 2021 was ten tijde van haar primeur een jaar ouder. De vergelijking is interessant, omdat de worsteling van Raducanu nog maar eens onderstreept hoe knap de prestatie van Williams is.

“Ik wil naar bed”, verklaarde Raducanu na haar ontluisterende nederlaag in de eerste ronde. Pijnlijker kan het niet, als regerend kampioene. Toch kwam het verlies niet onverwacht. De afgelopen twaalf maanden liet de tiener zelden nog het niveau zien waarmee ze op het hardcourt van New York de concurrentie had verrast.

Naar bed en morgen wakker worden in een nieuwe werkelijkheid, met een veel lagere ranking en minder verwachtingen van de buitenwacht. Misschien dat Raducanu zichzelf zo weer kan hervinden. “Het voelt als een schone lei.”

Nieuwe nummer één

Ook de regerend kampioen bij de mannen, Daniil Medvedev, werd vroegtijdig uitgeschakeld; in de vierde ronde in zijn geval. Hij baalde extra van het verlies, omdat hij nu de felbegeerde koppositie van de wereldranglijst kwijtraakt. Eerder deze zomer was de Rus niet welkom op Wimbledon vanwege de oorlog in Oekraïne.

Wie zich volgende week de nieuwe nummer één mag noemen, hangt af van dit finaleweekend. De negentienjarige Spanjaard Carlos Alcaraz – die zijn kwartfinale won na een marathonpartij van 5 uur en 15 minuten – en de 23-jarige Noor Casper Ruud hebben kans als ze de finale halen. Slagen zij daar geen van beiden in, dan wordt Rafael Nadal (36) weer de ranglijstaanvoerder. Hij was dat voor het laatst op 2 februari 2020.

Misbruik

Over ranglijstaanvoerders gesproken. Ergens was het passend dat op het grandslam waar Williams afzwaait, boegbeeld van minderheden, een andere voormalige nummer één zich uitsprak over de positie van vrouwen in de internationale tenniswereld. Victoria Azarenka verklaarde dat een veilig sportklimaat een grote zorg is in het professionele circuit.

Misbruik en uitbuiting van speelsters komen volgens haar veel voor. “Het is een gevoelig onderwerp, waar je alleen iets van hoort als sporters hun verhaal willen vertellen. Het gebeurt rechts en links op de tour. Voor de spelersraad is het bijna ons nummer één-onderwerp. Omdat we kwetsbare jonge vrouwen zien van wie geprofiteerd wordt, in verschillende situaties.”

Azarenka, lid van die raad, verklaarde dat met name in het vrouwencircuit coaches hun pupillen manipuleren. “Veel trainers maken de speelsters afhankelijk van hen. Ik denk dat dat gevaarlijk is.”

