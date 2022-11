De echte EK-test moet voor de nieuwe lichting in de handbalploeg nog komen

Soms staan sporters voor hete vuren of spelen ze ermee. Handbalbondscoach Per Johansson praat liever over ‘in het vuur staan’, als hij het heeft over het EK handbal voor vrouwen dat nu gaande is in Noord-Macedonië, Slovenië en Montenegro. En in het vuur is alles moeilijk.

Het is de grote uitdaging voor Nederland, dat dit EK speelt met een relatief jonge en onervaren ploeg. Nederland mist deze weken bepalende spelers als Tess Wester (zwanger), Lois Abbingh (net moeder), Danick Snelder en Larissa Nusser (beiden geblesseerd). Daar kan lang over worden gesproken, maar bij de eerste bijeenkomst van de selectie voorafgaand aan het EK werd de nuchtere conclusie snel getrokken: zij zijn er niet, dus moet het maar op een andere manier.

Vooralsnog is Nederland ongeslagen. Nederland won zaterdag van Roemenië (29-28) en maandag van gastland Noord-Macedonië (30-15) en is al zeker van de tweede ronde. Woensdag wacht een tegenstander van groter formaat: olympisch kampioen Frankrijk.

Lucht en vertrouwen

Het is afwachten of de ploeg kan meedoen voor medailles. Coach Johansson en ervaren speelsters als Angela Malestein draaiden er vooraf ook niet omheen: de verwachtingen moesten omlaag. Maar een oefenperiode waarin onder meer werd gewonnen van de toplanden Denemarken en Noorwegen, zorgde voor lucht en vertrouwen.

Jong en onbevangen wil niet zeggen dat de ‘oude garde’ compleet is verdwenen. Angela Malestein durft nog wel te zeggen dat zij en ‘Es’ (Estavana Polman) nog steeds de gangmakers zijn aan tafel en iedereen erbij willen betrekken. Johansson roemt de rol van Polman, die er weer bij is na een zware knieblessure.

Maar de nieuwe lichting krijgt een grote kans, ook al zitten enkelen al langer bij de selectie. Keepster Yara ten Holte bijvoorbeeld, jaren de tweede keepster achter Wester. En Inger Smits, de spelverdeler die door Johansson in een bepalende rol is geduwd. Zij moet in het veld het spelplan overbrengen op de rest van de ploeg. Iets wat ze bij haar Duitse ploeg Bietigheim gewend is, maar bij Oranje nog niet.

Smits zit al zeven jaar in de selectie, maar heeft nu de rol die ze wil, met veel speeltijd op een belangrijke positie. “Ik moet de lijnen uitzetten, maar het niet te hectisch maken”, zegt ze telefonisch vanuit Skopje, waar de Nederlandse ploeg in een hotel zonder al te goed wifi een rustdag heeft. “Ik merk wel dat het voor mij anders is dan voorheen, al is de sfeer niet heel anders dan in andere jaren. We spelen nog steeds spelletjes met elkaar, of gaan bij elkaar buurten op de kamer.”

Onder druk

Niet alles kan in een keer perfect gaan, aldus Johansson, die zelf vanwege een bijna verlopen paspoort Noord-Macedonië pas een dag na de selectie in kwam. “We leren snel, maar nooit snel genoeg. Speelsters moeten kunnen groeien in hun nieuwe rol. Wat ik kan doen, is er voor de speelsters zijn. Vertrouwen kun je niet kopen. Dat moet groeien. Het is kijken of de basis onder druk sterk genoeg is.”

Tegen Frankrijk volgt de vooralsnog grootste test. Daarna volgt de hoofdfase, waarbij resultaten uit de eerste ronde deels meetellen. Smits: “De enige keer dat ik tegen Frankrijk speelde, was op de Spelen in Tokio. Toen hadden we een totale off-day. Dat moeten we nu voorkomen.”

Smits wil vooral zorgen dat elke wedstrijd het ‘geconcentreerde gevoel’ wordt opgeroepen. Alleen dan komt het team verder. Zelf zit ze naar eigen zeggen wel lekker in het toernooi. “Voor het eerst ging ik een toernooi in waarin ik wist wat mijn rol was. En opvallend genoeg maakte mij dat juist relaxter.”

Lees ook:

Een schot op het hoofd van de keeper wordt voortaan bestraft op het EK handbal. ‘Hersenschuddingen kunnen carrières ruïneren’

Op het EK handbal wordt voor het eerst een schot op het hoofd van een keepster bestraft. Het doel is om de speelsters te beschermen. Maar gaan aanvalsters dan ook anders mikken?