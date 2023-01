De druk om te presteren was nietsontziend, nu kampen Chaïne en Kim Staelens met versleten knieën

De linkerknie van Kim Staelens is duidelijk dikker dan de rechter. Haar topsportcarrière ligt inmiddels acht jaar achter haar, maar drie weken geleden moest ze nog onder het mes. “Het was mijn zevende operatie. Dus nu staan we gelijk.” Haar zus Chaïne grinnikt. Zij wijst op de x-vorm van haar eigen benen. Die verraadt ook een verleden als topvolleybalster. Haar lichaamshouding is veranderd, in een jarenlange poging om minder pijn te voelen en de linkerknie - die ook bij haar de zwakste is - te ontlasten.

Deze vrouwen, die samen goed zijn voor 702 interlands in het shirt van Oranje, weten wat presteren op topniveau van een lijf vraagt. Het is een onderbelicht en serieus onderwerp, vinden ze, maar gelachen wordt er ook. Bijvoorbeeld als Kim (40) vertelt hoe ze tijdens het fietsen regelmatig met haar voet van de trapper schiet. In haar knie zit een buigbeperking, waardoor ze in plaats van de voorvoet haar hak op de pedaal moet zetten. “Dat is lastig, zeker als het regent en alles glad wordt, haha.”

In 2003 scheurde Kim een kruisband af. Meniscusletsel en kraakbeenschade volgden. Iedere keer vocht de spelverdeelster zich terug. Haar knie werd door de chirurg wel ‘vastgezet’, om volleyballen op topniveau mogelijk te maken. Het idee was dat er minder kapot kon gaan in het gewricht als een diepe buiging fysiek onmogelijk was. Daardoor zit ze nu alleen met die beperkte beweeglijkheid.

Scherp botrandje

Onlangs ging ze terug naar de arts, toen ze steeds slechter ging lopen. “Zelf heb je dat niet meer door, maar mijn man zei dat ik mank liep.” Er bleek een cyste te zitten die weggehaald moest worden. “Door het sporten, de artrose en al die operaties is er een scherp botrandje ontstaan dat in het kapsel sneed. Daardoor lekte er knievocht.”

Twee weken liep ze op krukken, die ze van haar zus leende. Chaïne (42) heeft die ooit zelf aangeschaft. Dat was wel zo handig. Bij haar begon het met een gescheurde meniscus, waar ze in Brazilië aan werd geopereerd. Daar speelde de passer-loper op dat moment. Toen haar knie na een nieuwe verdraaiing dik bleef en mri-scans geen uitsluitsel gaven over de oorzaak, kreeg ze het advies het seizoen gewoon uit te spelen. “Ik was twintig jaar en zei: oké. Het was mijn eerste seizoen in het buitenland.”

Kim: “Je gaat ervan uit dat zij het wel weten.”

Chaïne: “Achteraf heb ik in die maanden het kraakbeen in mijn linkerknie volledig aan gort gelopen. Terug in Europa ben ik meteen geopereerd. De arts zei: ‘Jij sport nooit meer’.”

Het was 2001. Toch stond Chaïne in 2009 ‘gewoon’ binnen de lijnen, net als Kim, toen Oranje zilver won op het EK. Pas in 2012 stopte ze. “Hoe dat mogelijk is? Door met heel veel pijn te spelen. Altijd. En je gaat compenseren, waardoor de andere knie zwaarder belast wordt. Dus uiteindelijk heb ik rechts ook mijn meniscus gescheurd, meerdere keren zelfs. Op dit moment heb ik niet zoveel last, alleen kan ik niet meer gewoon sporten.”

Kim: “Je doet wel aan zitvolleybal.”

Chaïne: “Ja, ik ben in de mindervalidensport terechtgekomen.”

Kim: “Maar ze mocht niet meedoen aan het WK, omdat ze te fit was! Daar hebben wij in de familie wel om moeten lachen.”

Chaïne: “Ik kon mijn knie net voorbij de 90 graden buigen en dat was de grens. Maar in Nederland mag ik competitie spelen. Zolang ik niet ren, roteer of spring gaat het goed. Ook is het thuis makkelijker, nu de kinderen groter zijn. Met kleintjes die over de vloer kruipen was het soms lastig. Ik kan nog wel jaloers zijn als ik ouders op het schoolplein even door hun knieën zie zakken, met de kont tegen de hakken, om op ooghoogte met hun kind te praten.”

Kim: “Herkenbaar!”

Vermoeidheid speelde grote rol

Het is de prijs die Staelens en Staelens betaald hebben voor een loopbaan die hen over de hele wereld bracht. Domme pech was het niet, weten ze met terugwerkende kracht. “Bij mij heeft vermoeidheid een grote rol gespeeld”, zegt Kim. Zij speelde bij Münster toen de ellende begon. In één week stonden er vier uitwedstrijden op het programma, inclusief Champions League. Daarna had ze letterlijk één dag om naar Nederland te reizen, haar tas te pakken en zich bij Oranje te melden. “Het was een abnormaal schema. Ik was helemaal gesloopt.”

Tijdens de eerstvolgende wedstrijd landde ze op de voet van een medespeelster. Als ze niet zo uitgeput was geweest, had ze de situatie wellicht anders ingeschat. Wat ook niet meehielp, was dat Kim een enkelbrace droeg. Daardoor bleef haar onderbeen staan toen ze naar de bal draaide, met alle gevolgen voor de knie. Ook Chaïne droeg zo’n brace toen zij haar knie voor het eerst blesseerde. Dat was in Brazilië verplicht, omdat de club een speelster anders niet kon verzekeren.

Chaïne: “Eigenlijk had mijn knie opengemaakt moeten worden toen-ie dik bleef. Om de oorzaak te achterhalen en meer schade te voorkomen. Alleen: wij speelden ook meerdere wedstrijden per week. Dus daar was simpelweg geen tijd voor. De belangen waren te groot.”

Kim: “Toch is dat niet correct. Je was zo jong en ze hebben je laten spelen met een knie waar je niet mee had mogen spelen. Dan wegen de financiële belangen dus zwaarder dan de gezondheid van de speler.”

Chaïne: “Maar dat is in de topsport vaak zo.”

Kim: “Ja, dat klopt wel. Na mijn kruisband bleef de knie ook dik. Er was iets niet oké, maar de coach zei tegen mij: ‘De trein vertrekt, het is erin of eruit’. Wat doe je dan als topsporter? Met een dikke knie erin.”

Chaïne: “Ik was de enige buitenlander in het team. Je voelt je verantwoordelijk en je wilt leveren, dus ga je door.”

Kim: “Toch heeft het ook met jeugdigheid te maken. Ik denk dat je op je dertigste had gezegd: hier ga ik niet mee spelen.”

Chaïne: “Dat weet ik niet. Ik heb aan het EK van 2011 meegedaan, terwijl mijn rug voor elke wedstrijd verdoofd moest worden. Toen was ik dertig.”

Kim: “Dat is waar ook. Kijk, in andere landen hebben ze een blik met spelers die ze kunnen opentrekken. Nederland heeft niet zoveel toppers.”

Drive om te willen excelleren

Toch benadrukt Chaïne dat ze het terugkijkend niet anders had gedaan. Dat zegt veel over de liefde voor het spel, de drive om te willen excelleren en de vele mooie ervaringen die de sport ook gebracht heeft. “Het enige advies dat ik mijn 20-jarige zelf had willen geven, is dat ze met die dikke knie meer op haar strepen had moeten staan.”

Kim: “Ik heb het een tijd best moeilijk gehad toen ik stopte. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En waarom? Noem dat het zwarte gat. Ik was zo negatief over het volleyballeven. Ik wilde geen zaal meer in en geen bal meer aanraken. Het besef dat alles doorgaat zonder jou, vond ik ook moeilijk. Wat heb ik nou eigenlijk betekend voor Nederland?”

Chaïne: “Dat herken ik wel een beetje. Ben je zo diep gegaan, al die jaren tot de uiterste grens en ze missen je niet eens.”

Kim: “Ik heb het lang tegengehouden, maar mijn dochter zit nu op volleybal en ik geef de training. Met de jaren is het besef gekomen hoe bijzonder het ook was. We hebben andere culturen leren kennen en zoveel mensenkennis opgedaan. Daar hebben we voor de rest van ons leven wat aan. Daarom heb ik er uiteindelijk toch geen spijt van.”

