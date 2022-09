De druk ligt vanavond vooral bij Liverpool, in cruciaal treffen met Ajax

Het was een gedenkwaardige persconferentie, afgelopen woensdagavond na de 4-1 nederlaag van Liverpool bij Napoli. Niet zozeer door de bescheiden teksten van Napoli-trainer Luciano Spalletti, die weet dat ook na een fantastische overwinning morgen alles weer anders kan zijn in de voetbalwereld. Maar wél door de openheid van Liverpool-trainer Jürgen Klopp. “We have to reinvent ourselves”, zei de Duitse trainer – Liverpool moet zichzelf opnieuw uitvinden.

En dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, voor een ploeg die nog maar drie maanden geleden in de Champions League-finale stond, daarna een hele zomer had om zich te prepareren op een nieuw voetbalseizoen en tot de 2-1 nederlaag bij Manchester United op 22 augustus het hele kalenderjaar nog ongeslagen was in de Premier League. “Als je niet uitzonderlijk goed speelt, kun je nog steeds op een heel hoog niveau verdedigen. Maar vanavond speelden we het minst compacte voetbal dat ik in hele lange tijd heb gezien”, zei Klopp na de afstraffing in Napels.

Verdediging is achilleshiel

Het is niet gebruikelijk voor de Duitser dat hij zijn spelers in het openbaar afvalt, maar tussen de regels door deed hij dat vorige week dus wel. De verdediging is op dit moment de achilleshiel van Liverpool, waar Virgil van Dijk geen schim is van de Superman die de fans gewend zijn te zien. Tekenend was de les die hem voor het oog van de tv-camera’s door James Milner werd gelezen na de eerste goal van Manchester United op 22 augustus, die deels te wijten was aan weifelend ingrijpen van Van Dijk. De Nederlandse international onderging de oorwassing van Milner gelaten – een Superman onwaardig.

Trent Alexander-Arnold is opbouwend nog steeds de beste rechtsback van Engeland, maar vervalt weer vaak in zijn oude fout dat hij staat te dromen als er een tegenstander uit zijn rug komt lopen. En tegen Napoli speelde dan ook nog Joe Gomez de slechtste wedstrijd uit zijn carrière; de centrale verdediger was schuldig aan minimaal twee tegendoelpunten. Aanvallend heeft Liverpool bovendien het probleem dat spits Darwin Nunez (voor 100 miljoen euro van Benfica gekocht) vooralsnog niet goed in het team is ingepast.

Zelfvertrouwen Ajax is groot

Door de afgelasting van alle voetbalwedstrijden in Engeland, afgelopen weekend na het overlijden van koningin Elizabeth, kreeg Liverpool zaterdag niet de kans zich te revancheren voor de nederlaag in Napoli. Er ging een streep door de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers en nu is Ajax de tegenstander tegen wie de ploeg van Klopp het zelfvertrouwen moet zien te herwinnen. Liverpool kan alleen een echte crisis afwenden door dinsdagavond Ajax te verslaan.

Voor Ajax liggen er kansen – meer dan in het seizoen 2020-2021, toen de Amsterdammers twee keer met 1-0 verloren van Liverpool, maar in feite kansloos waren. Het zelfvertrouwen bij de ploeg van trainer Alfred Schreuder is momenteel groot. Alle zes de eredivisieduels werden gewonnen en na de 4-0 zege op Rangers FC is Ajax koploper in de Champions League-poule. Ajax kan vrijuit spelen en proberen druk te zetten op de geplaagde verdediging van Liverpool. Het belooft een interessant treffen te worden zo vroeg in het voetbalseizoen, waarin een nederlaag voor Liverpool nu al desastreus kan zijn.

