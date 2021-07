De dominantie van Pogacar maakt de rest van het peloton flink gestrest

In de bergen van Andorra was er voor de renners in de Tour de France maandag geen andere optie dan omhoog rijden, het gevolg van de totale omsluiting van de stad La Vella door de ruige natuur. Gelukkig konden de renners hun tempo zelf bepalen, en dat lag op de rustdag in de Tour grotendeels laag. Alleen Sepp Kuss, de winnaar van zondag, demarreerde nog even, ook deels voor het videobeeld, maar verder hielden de ploegen zich meer dan rustig tijdens hun trainingsritjes.

Want reken maar dat de rustdag in Andorra nodig was. Twee weken lang al is de Tour de France onoverzichtelijk. Chaos in de eerste week door valpartijen, slecht weer in de Alpen, juist ver boven de dertig graden op weg naar de Pyreneeën: het peloton in de Tour koerste in stress door meerdere seizoenen, zo leek het. Wie er nu nog goed voor staat, heeft geluk gehad.

Slechts één persoon lijkt zich aan alles te onttrekken: Tadej Pogacar. De Sloveen staat ruim vijf minuten voor Rigoberto Uran, de huidige nummer twee. Tussen plek twee en acht zit dan weer minder dan twee minuten. Bovendien kwam Pogacar zondag in de zware bergrit niet in de problemen, iets wat hij zelf ook vergenoegd aangaf.

Het peloton holt door de Tour

Voor de renners in de buik van het peloton is de dominantie van Pogacar aanzienlijk slechter nieuws. Zo merkt bijvoorbeeld Joris Nieuwenhuis van Team DSM (134ste, op bijna drie uur) dat het team van leider Pogacar minder controle heeft dan bijvoorbeeld Jumbo-Visma vorig jaar had. Die ploeg reed in 2020 drie weken lang op kop, in zo’n tempo dat het voor iedereen duidelijk was wat er werd verwacht. “Vorig jaar wist je, ik krijg geen moeite om de tijdslimiet te halen.”

Maar nu is dat anders. Omdat er minder controle is van UAE Emirates, maar juist ook omdat er minder controle hoeft te zijn. Nieuwenhuis, bezig aan zijn tweede Tour: “Pogacar staat zo ver voor, dat hij eenvoudiger renners weg kan laten rijden. Is eenmaal een groep renners weg, dan schiet een ander team in de stress omdat zij ook mee willen zijn. Zo holt eigenlijk het hele peloton door de Tour en is het echt wel heel anders dan vorig jaar.”

Juist die onzekerheid, vermengd met de stress en met de weersomstandigheden – koud in de Alpen, heet in de voor-Pyreneeën – zorgt ervoor dat er in de eerste twee weken van de Tour zoveel uitvallers zijn geweest. 36 maar liefst, de meeste in bijna twintig jaar. Niet iedereen was daadwerkelijk gekwetst, Mathieu van der Poel stapte na zes dagen geel af met het oog op de Spelen in Tokio, maar verder was het achter in het peloton een slagveld. Daar zijn de lichamen leeg, met als beste voorbeeld Edvald Boasson Hagen zondag, die zich overduidelijk over de kop reed en uiteindelijk ver buiten tijd binnen kwam.

Het is breed aan de top

Tegelijkertijd is er ook veel om nog voor te fietsen. Zou het klassement maandag worden opgemaakt, dan zou het voor het eerst in ruim vijftig jaar zijn dat de eerste tien plekken in het klassement bezet worden door renners van verschillende ploegen. Het is een teken dat de top breed is, terwijl de ‘diepte’ van de teams er vooralsnog niet is. Aan de andere kant betekent het ook dat veel teams nog druk zijn met het verdedigen van hun positie.

Desondanks valt de Tour wel in een plooi. UAE Emirates controleert dan wel een beetje, maar krijgt daarbij de laatste dagen wel hulp van Team Ineos, dat het tempo over wil nemen in een poging de race zo hard te maken dat Richard Carapaz nog van Pogacar af kan komen. Ineos kondigde aan dat te blijven doen, waardoor de race een voorspelbaarder verloop kan gaan kennen. Bovendien lijkt er ander weer op komst, niet al te heet, niet al te koud, maar precies goed om hard te fietsen. Goed voor de twee aankomsten bergop en de tijdrit die er zaterdag nog aankomt. Zodat niet fortuin de boventoon voert, maar eerlijk verdiende seconden.

Lees ook:

Tadej Pogacar is hartstikke goed, maar volgens de data niet exceptioneel

De suprematie van Tadej Pogacar in de Tour leidt tot scepsis. Maar volgens Jim van den Berg, die profrenners begeleidt, is hij niet buitenaards bezig.