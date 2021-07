De dag dat de Mont Ventoux de sprinters niet klein kreeg

De Mont Ventoux. Dat belooft drama en spanning, de kranten hebben hun lezers de dagen voor de klim flink opgewarmd. En ja, als er bijna 150 kilometer is gereden en de Ventoux voor meer dan de helft bedwongen is, zet de kleine Spanjaard Gonzalo Aja de aanval in op geletrui-drager Eddy Merckx. In eerste instantie hoopt Aja op de bonificatieseconden die op de top te verdienen zijn. Blijft hij zijn achtervolgers daar een minuut voor, dan krijgt hij die minuut cadeau. Dat is dit jaar, 1974, op de Mont Ventoux de regel.

Aja slaagt, maar ook weer niet. Hij komt als eerste boven, maar Merckx zit maar negentien tellen achter hem. Aja houdt in en een nieuwe aanval komt er niet. Ook Merckx, wel in de gele trui maar niet in zijn beste doen, gaat dit keer niet op oorlogspad. De kopgroep wordt een groep en daarna een peloton. Dertig kilometer na de Ventoux rijden er meer dan zestig man voorop.

Met nog dertig kilometer te gaan - de finish is in Orange - ontstaat een kopgroep. Vijf renners ontsnappen onder wie de Nederlander Fedor den Hertog die er hard aan trekt. Zijn medevluchters puffen en steunen, maar Den Hertog krijgt ze niet uit zijn wiel. In de sprint wordt hij geklopt door Jos Spruyt, een knecht van Merckx.

41 tellen later komt de groep van zestig binnen. Er wordt gesprint om de zesde plek en dan is er die vreemde uitslag: in de etappe-met-de-Ventoux zijn vijf sprinters (Esclassan, Guimard, Van Roosbroeck, Hoban en Karstens) bij de eerste tien geëindigd.

De Mont Ventoux? Drama en spanning. Maar niet altijd.

Verschillende Trouw-redacteuren schrijven deze weken een column ter gelegenheid van de Tour de France.