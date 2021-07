De dag dat de Italianen werden bespuugd en geslagen

In 1950 eindigt er voor het eerst een Touretappe in Saint Gaudens, de finishplaats van gisteren. De ritzege gaat naar een beroemdheid: Gino Bartali, Italiaan, Tourwinnaar in 1938 en 1948 en op zijn 37ste nog altijd een van de beste coureurs ter wereld.

Bartali is nog niet aan de meet of er is ophef. De Italiaan is tijdens de etappe uitgescholden en bedreigd en, na een val op de Col d’Aspin, zelfs geslagen. Zijn ploeggenoot Fiorenzo Magni zegt dat hij onderweg bespuugd is door Franse toeschouwers. Bartali is woedend en zegt dat hij de Tour verlaat. Dat doet hij ook. “Ik heb kinderen, een gezin, ik mag ook zeggen dat ik in goeden doen ben, waarom zou ik dan nog een risico nemen”, schrijft hij in een brief aan de Tourdirectie. Met Bartali vertrekken alle leden van de Italiaanse A en B-ploeg (de Tour wordt met landenteams verreden), inclusief Magni, die in Saint Gaudens de gele trui heeft veroverd.

Waarom de Italianen zo vijandig behandeld zijn? Nederlandse kranten verwijzen naar de Giro d’Italia van 1949, toen Italiaanse toeschouwers niet-Italiaanse renners bekogelden. En ze kapittelen de Tourdirectie. Die heeft geschreven dat de Italiaanse ploegen samenwerken (dat mocht niet) en dat ze defensief rijden: ze pakken steeds alle vluchters terug. De Tourdirectie heeft aan stemmingmakerij gedaan, menen ze.

De gemoederen laaien hoog op. Het Franse ministerie van buitenlandse zaken spreekt in de Italiaanse ambassade in Parijs zijn leedwezen uit over het gebeuren. In Florence zijn demonstraties bij een Frans consulaat. Italianen organiseren een collecte voor de opgestapte ploegen. En de Tourdirectie besluit het parcours van de vijftiende etappe te wijzigen: ze vindt het te link om te finishen in San Remo.

Verschillende Trouw-redacteuren schrijven deze weken een column ter gelegenheid van de Tour de France.

Lees ook:

Verzetsheld op de fiets liet Italië weer lachen