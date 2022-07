De crisis in het turnen lijkt zich eerder te verdiepen dan af te vlakken. Hoe is dat mogelijk?

Vrijdagmiddag 24 juni. De nieuwe technisch directeur van gymnastiekbond KNGU, Jeroen van Leeuwen, zinspeelt op een koerswijziging in het beleid ten aanzien van beschuldigde trainers. “Toen de turncrisis ontstond, heeft het bondsbestuur een duidelijke en harde lijn bepaald. Uiteindelijk zitten we nu in een situatie, twee jaar verder, waarin we moeten nagaan of de toen gekozen beleidslijn ook de juiste is in de huidige tijdsgeest?”

Vrijdagmiddag 1 juli. Van Leeuwen: “Op korte termijn zal die beleidslijn niet onder de loep worden genomen. De tijd is daar niet naar. Gelet ook op de documentaire die afgelopen week is verschenen, zijn we nog niet zover.” Wie niet van onbesproken gedrag is, mag niet worden uitgezonden naar internationale toernooien.

Er kan veel veranderen in amper zeven dagen. Soms zit de duiding verborgen in de chronologie van de gebeurtenissen, zeker als die elkaar in rap tempo opvolgen. De KNGU is de regie kwijt, zoveel is duidelijk.

De misstanden staan weer volop in de aandacht

Het was in meerdere opzichten een beladen week voor het vaderlandse turnen: tweespalt binnen de nationale selectie, de familie Wevers die een eigen team begint en daarmee de terugkeer inluidt van een oude bekende: de omstreden trainer Vincent. Tegelijkertijd stonden de misstanden in de gymnastiekzalen weer volop in de aandacht door een televisiedocumentaire over de vorige generatie topturnsters. Hoe is het mogelijk dat de crisis in het turnen zich eerder lijkt te verdiepen dan af te vlakken?

Illustratief was de digitale presentatie, afgelopen vrijdag, van de nieuwe bondscoach. Er werden vooral vragen gesteld over Wevers. Van Leeuwen vertelde dat hij met Vincent had gesproken, een dag na de bekendmaking van het aparte traject dat zijn dochters Sanne en Lieke buiten de KNGU om gaan volgen bij Top Turnacademie Achterhoek. Ook nationaal kampioene Naomi Visser en talent Sara van Disseldorp verruilen het nationale trainingscentrum in Heerenveen voor Varsseveld.

Vincent Wevers met zijn dochters Sanne (vooraan) en Lieke (op de rug), vorig jaar bij een wedstrijd in Rotterdam. Beeld ANP

“Ik was niet op de hoogte van deze ontwikkeling”, zegt Van Leeuwen. Hij heeft Wevers, wiens contract bij de KNGU eind vorig jaar niet verlengd werd, duidelijk gemaakt dat in een open en transparant teamproces het delen van dit soort informatie erbij hoort. “Alleen dan zijn we in staat een cultuurverandering te bewerkstelligen.”

Slachtoffers blijven hun verhaal vertellen

Maar wil hij luisteren? En wie heeft de autoriteit om hem daar eventueel toe te dwingen? De KNGU is lang stuurloos geweest. Meerdere maanden stond de vacature van technisch-directeur open, tot Van Leeuwen op 1 mei begon. Het duurde zelfs langer dan een jaar voor er in de persoon van Jeroen Jacobs een nieuwe bondscoach voor de turnsters werd gevonden. Hij is vooral bekend als mannencoach. Van Leeuwen: “Ik vind het belangrijk dat hij onafhankelijk naar het damesturnen kan kijken. Jeroen past goed bij een nieuwe start.”

Een nieuwe start. Een verslaggever wil op de persconferentie weten hoeveel energie Jacobs nog in de zussen Wevers wil stoppen, die met hun dertig jaar ook al op leeftijd zijn? “Daar kan ik op voorhand geen uitspraak over doen. We zullen in gesprek blijven en kijken hoe hun ontwikkeling gaat.”

Feit is dat die nieuwe start er niet gemakkelijker op geworden is. Helemaal niet omdat Visser - de beste turnster van dit moment - zich weer bij Vincent Wevers heeft gevoegd. Wevers werd begin mei door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Uit de argumentatie in het vonnis bleek dat dat vooral gebeurde, omdat het onderzoek ondeugdelijk was. De beroepsprocedure loopt nog.

Het veelbekritiseerde ISR spreekt de ene na de andere turntrainer vrij, omdat het tuchtrechtelijk lastig is om langdurig psychisch of fysiek geweld te bewijzen. Dat is een andere complicerende factor. Steeds duidelijker blijkt hoe moeilijk een nieuwe start is als het verleden geen recht wordt gedaan. Dan blijven slachtoffers hun verhaal vertellen, in de hoop op enige vorm van erkenning voor hun leed.

