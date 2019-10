De coach van Sifan Hassan is voor vier jaar geschorst voor het overtreden van dopingregels

Als jonge atleet was Alberto Salazar vaak in zijn garage te vinden, puffend op een loopband met de uitlaatpijp van zijn lopende automotor naar zich toe gericht. Het was zijn manier om te wennen aan de uitlaatgassen van de stad die hij bij loopwedstrijden zou inademen. De bijzondere trainingsmethode illustreert de uitersten die de Amerikaan bereid is op te zoeken voor zijn succes.

Dinsdag werd de atletiekcoach, trainer van de Nederlandse hardloopster Sifan Hassan, door het Amerikaanse antidopingagentschap (Usada) voor vier jaar geschorst. De beslissing van het agentschap, waar vier jaar onderzoek aan voorafging, is ingegeven door het overtreden van verschillende dopingregels door Salazar (61), die al langer controversieel is. Ook de door Nike betaalde arts Jeffrey Brown kreeg een schorsing.

De scène in de garage vertoont flinke overeenkomsten met zijn praktijken als coach, zoals Usada-voorzitter Travis Tygart die beschrijft in een uitgebreide verklaring. Daarin stelt hij dat Salazar en Brown “hebben laten zien winnen belangrijker te vinden dan de gezondheid en het welzijn van de atleten, die ze hebben gezworen te beschermen.”

De details zijn allerminst flatterend: handel in testosteron, geknoei met het dopingcontroleproces en het illegaal toedienen van stimulerende middelen. De coach zou dopinggebruik hebben ‘georkestreerd en gefaciliteerd’.

De trainer nam onaanvaardbare risico’s met de gezondheid van zijn atleten

Alles leek geoorloofd in Salazars obsessieve zoektocht naar succes. De voormalige langeafstandsloper kwam begin 2017 in opspraak door een onderzoeksrapport van Usada. Volgens dat document nam de coach onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zijn atleten. Hij werkte samen met een endocrinoloog uit Texas, die medicijnen toediende zonder medische noodzaak, maar puur om de prestaties van zijn atleten te verbeteren.

Ook werd er gerommeld met L-carnitine, een natuurlijke stof die vet omzet in energie, die op verboden wijze met infuus werd toegediend bij atleten. “Ik geloof in een schone sport en een methodische, toegewijde benadering van sporttraining”, zei hij destijds in een reactie op het rapport.

Voordat Salazar een gereputeerde atletiekcoach was, had hij zijn eigen loopbaan als atleet. Vanaf 1980 was hij drie keer op rij winnaar van de marathon van New York. Atletiek was voor hem een manier om de politieke discussies thuis uit de weg te gaan. Aan het begin van de jaren vijftig redde Salazars vader José het leven van Fidel Castro door hem onderdak te bieden in een boekhandel op Cuba. Vervolgens vocht José tijdens de Cubaanse revolutie aan de zijde van de latere Cubaanse dictator. Het gezin vluchtte nadien naar de Verenigde Staten.

Hij staat aan het hoofd van een project dat de Amerikaanse atletiek naar een hoger plan moet tillen

Sinds 2001 staat Salazar aan het hoofd van het prestigieuze Nike Oregon Project, bedoeld om het niveau van de Amerikaanse atletiek naar een hoger plan te tillen. De geboren Cubaan begeleidde daarvoor verschillende sterren van de atletieksport. Behalve Hassan en Amerikaanse toptalenten als Donavan Brazier en Clayton Murphy had hij tot enkele jaren geleden ook viervoudig olympisch kampioen Mo Farah onder zijn hoede. De Brit Farah, een begenadigd afstandsloper, brak in 2017 met de Amerikaan, maar verklaarde dat het dopingonderzoek geen invloed had op zijn beslissing.

Salazar zelf zei geschokt te zijn door het oordeel. Hij voelt zich onheus behandeld door de dopingautoriteiten. “Gedurende het zes jaar durende onderzoek hebben mijn atleten en ik een oneerlijke, onethische en zeer schadelijke behandeling van Usada moeten doorstaan.” De coach gaat tegen het besluit in beroep.

Op haar coach kan de Nederlandse Hassan, die zaterdag goud behaalde op de 10.000 meter en die woensdag aan de start van de series van de 1500 meter verschijnt, gedurende de rest van de wereldkampioenschappen in Qatar niet meer rekenen. De Amerikaanse atletiekbond USA Track & Field nam gisteren de accreditatie van de coach af. Charles van Commenée, hoofdcoach van de Atletiekunie, neemt het voorlopig van Salazar over.

‘Ik ben een schone atlete’ Sifan Hassan is geschrokken van de schorsing per direct van coach Alberto Salazar, maar zelfverzekerd verklaarde ze dinsdag: “Ik ben een schone atlete. Ik heb nooit iets fouts genomen, mij is nooit iets aangeboden en ik heb nooit iets verdacht gezien.”

“De verdenkingen zijn van zes jaar geleden, toen was ik nog niet eens begonnen met hardlopen. Ik ben niet bang voor imagoschade, ik geloof in mezelf.”

Hassan koos in 2016 voor Salazar om van zijn professionele werkwijze. “Ik wist dat het onderzoek naar Salazar liep, maar mij is nooit iets gevraagd, en ik heb er niets mee te maken. Ik heb mijn eigen dokter in Nederland en die geeft mij advies. Mijn medische begeleiding is geheel in Nederland; Salazar heeft zich op dat gebied nooit met mij bemoeid. Ik heb niets te verbergen en ik word ook elke maand getest.”

