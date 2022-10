De Champions League voor vrouwen: mooi affiche, lege tribunes

Het zijn belangrijke maanden voor het Europese vrouwenvoetbal, juist omdat het EK van afgelopen zomer zo succesvol was. Dat toernooi heeft voor een ongekend momentum gezorgd, onderstreept ook de Uefa. De Europese bond laat bij monde van zijn voorzitter Aleksander Ceferin weten dat het positieve imago van de sport – sterker dan ooit – om vervolgstappen vraagt. “We moeten ervoor zorgen dat de erfenis van die magische maand in Engeland nooit in de vergetelheid raakt.”

Hoe lang blijft de herinnering aan de finale op Wembley hangen, waar een recordaantal toeschouwers bij aanwezig was? Welgeteld 87.192 mensen zaten in het stadion, iets wat ook nog nooit bij een eindstrijd van het mannentoernooi was gebeurd.

Bij gebrek aan een serieus interlandprogramma in deze periode – er zijn vrijwel alleen oefenduels – is de Champions League voor vrouwen misschien wel het beste middel om de aandacht vast te houden. Mooiste affiche uit de tweede speelronde van de groepsfase is de krachtmeting tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain.

Geïnteresseerden kunnen via internet kijken

Het is even zoeken voor wie deze woensdagavond de beelden live wil zien. Waar de tv-zenders bij de mannen in de rij staan voor het belangrijkste clubtoernooi van dit continent, heeft de Uefa voor de vrouwen een overeenkomst gesloten met een streamingdienst, zodat geïnteresseerden in ieder geval via internet kunnen kijken.

Decor is het Estadio Alfredo di Stefano met een capaciteit van 6000 toeschouwers. Het is nog niet voor de helft gevuld. Dat zal Ceferin aan het denken zetten. Er staan genoeg grote namen op het veld, daar ligt het niet aan. Bij PSG beginnen Lieke Martens en Jackie Groenen in de basis – twee boegbeelden van Oranje. Nederlandse clubs hebben zich niet weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi waaraan zestien teams deelnemen.

Crème de la crème van het vrouwenvoetbal

Dus dit is de crème de la crème van het vrouwenvoetbal op dit moment. Het spel is zeker vermakelijk. Beide teams zoeken constant de aanval, soms gedragen door een technisch hoogstandje, meestal gezocht in de combinaties. De urgentie is voelbaar. Dat maakt deze confrontatie ook interessant. Zij illustreert hoe het steeds meer dringen is aan de top.

Madrid heeft een jonge en ambitieuze vrouwenafdeling, die pas in 2020 is opgericht. Na een actieve zomer op de transfermarkt hopen de Spanjaarden nu al hoge ogen te kunnen gooien. Vorig jaar, toen ze PSG ook troffen, waren ze nog kansloos. Deze avond gaat het gelijk op.

PSG, verliezend finalist in 2015 en 2017, wil dit seizoen de hegemonie van Olympique Lyon doorbreken, grootmacht en titelverdediger in Europa. Dat maakt de nederlaag tegen Chelsea vorige week in de eerste speelronde ook extra zuur.

Martens goed op dreef, maar niet beslissend

Toen was Martens (29) er niet bij, geveld door het coronavirus. De aanvalster moet ervaring brengen in het team. Met haar vorige club Barcelona won zij de beker in 2021. Waar zij in het oranje tenue al jaren op zoek is naar haar vorm, presteert ze bij haar werkgevers doorgaans prima. Ook nu. Enige minpuntje is dat ze deze avond niet beslissend kan zijn.

Groenen (27) is ook nieuw in Parijs. Op het middenveld zoekt zij, ogenschijnlijk onvermoeibaar, altijd de aanval. Ze is dan ook gebrand op succes in de Champions League. Het is de reden voor haar overstap. De afgelopen drie jaar slaagde zij er met Manchester United niet in om door de voorrondes te komen. Maar de duurste Nederlandse speelster ooit – PSG betaalde een transfersom van naar verluidt 150.000 euro voor haar – wordt in de 68ste minuut gewisseld.

Zij en PSG zullen meer moeite hebben met de 0-0 eindstand dan Real, dat vorige week bij Vllaznia in Albanië wel won. En zal Ceferin tevreden zijn? Strijd was er, vurige duels ook. Alleen die galmende stemmen van de speelsters, bij gebrek aan volle tribunes, passen eigenlijk niet bij het visitekaartje dat de Uefa anno 2022 voor ogen heeft.

