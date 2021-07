De Britse politici die racisme richting voetballers veroordelen wordt hypocrisie verweten

Diverse zwarte spelers van het Engelse nationale voetbalploeg kregen na de verloren strafschoppenreeks in de finale van het EK voetbal in Londen via sociale media een storm van racisme op zich af. Er werden onder meer plaatjes van apen en bananen gedeeld op Instagram. De politie kondigde maandagmorgen een onderzoek aan. De racistische uitingen leidden tot scherpe veroordelingen van bonden en politici, tot aan prins William.

De Engelse voetbalbond FA liet weten ‘geschokt door het onlineracisme’ te zijn en sprak van ‘walgelijk gedrag’. De FA vroeg net als de Europese federatie Uefa om de zwaarst mogelijke straf voor de daders. Prins William schreef op Twitter ‘misselijk van de racistische beledigingen tegen de Engelse spelers’ te zijn. Premier Boris Johnson veroordeelde het ‘verschrikkelijke’ racisme en vond dat de spelers het juist verdienden als helden te worden behandeld.

Brandstichters die klagen over brand

Vooral Marcus Rashford (23), Jadon Sancho (21) en Bukayo Saka (19) werden het slachtoffer. Zij misten alle drie een penalty waardoor Italië uiteindelijk de Europese titel won. Het Engelse team werd de afgelopen jaar veel geprezen omdat het een grote sociale betrokkenheid toonde. Rashford in het bijzonder; hij financierde 50.000 boeken om kinderen aan het lezen te krijgen en regelde miljoenen maaltijden voor kinderen uit arme gezinnen die in coronatijd thuis moesten blijven. De nationale ploeg knielde voor wedstrijd op het EK als steun voor de Black Lives Matter-beweging.

Dat leidde in stadion Wembley, waar Engeland zes van de zeven duels speelde, regelmatig tot boegeroep. Een woordvoerder van premier Johnson weigerde daar vorige week nog op in te gaan tegenover Britse media. Ook gaven ministers geen steun aan antiracistisch statement van de Engelse ploeg tijdens het EK. Minister Priti Patel van binnenlandse zaken noemde het knielen ‘een politiek gebaar’ en vond het boegeroep ‘een keuze’ van de fans.

Vandaar dat critici de reacties van de politiek maandag als hypocriet omschreven. Dat deed onder meer Angela Rayner van oppositiepartij Labour. “De premier en de minister van binnenlandse zaken hebben een vrijgeleide gegeven aan de racisten die de Engelse spelers hebben uitgejouwd en nu de Engelse spelers racistisch beledigen”, zei ze op Twitter. “Boris Johnson en Priti Patel zijn als brandstichters die klagen over een brand waar ze benzine op hebben gegooid. Totale hypocrieten.”

Voetbal biedt ontsnappingsmogelijkheden voor jongens die in moeilijke omstandigheden opgroeien. Marcus Rashford van Engeland gebruikt zijn status en geld als weldoener voor kansarme gezinnen. De Franse ster Kylian Mbappé komt uit een van de beruchtste banlieus van Parijs en wil een lichtend voorbeeld zijn.