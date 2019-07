De bravoure is terug bij Dylan Groenewegen

Met een ferme schreeuw omhelsde Dylan Groenewegen vrijdag zijn vader Gerrie, kort na de finish van de zevende etappe in de Tour de France in Chalon-sur-Saône. Al hun werk samen leidde deze Tour na twee gemiste kansen ‘eindelijk’ tot een overwinning. Na twee gemiste kansen was het in de derde van de zes sprintetappes deze Tour wel raak voor Groenewegen. Hij won voor Caleb Ewan en Peter Sagan.

Vader Gerrie, die de hele Tour in een camper achterna reist, speelt een belangrijke rol in de trainingen van zijn zoon. Met zijn scooter drijft hij in en rond Amsterdam de snelheid op tot zeventig kilometer per uur (harder kan niet). Als de maximum snelheid is bereikt, komt zoon Dylan (26) uit de slipstream en sprint er nog even voorbij.

Dat het de ideale voorbereiding is, bleek vrijdag. In de sprint haalde Groenewegen een topsnelheid van ruim 74 kilometer per uur. Dat was ruim 4 kilometer per uur sneller dan nummer twee Ewan. Die topsnelheid was het bewijs dat het lichaam weer naar behoren werkt. Nadat hij in etappe één in Brussel tegen de grond was gekwakt, had hij drie dagen later in Nancy nog te veel last om voor winst te sprinten. Het lichaam vroeg nog om herstel terwijl de maximale krachtsinspanning was vereist.

Mike Teunissen, de kamergenoot van de sprinter, had deze week wel gemerkt dat het niet de makkelijkste dagen waren voor Groenewegen. Hij voelde aan dat Groenewegen erg teleurgesteld was, wat stiller werd als ze op de kamer lagen. Terwijl het team feest vierde, zat Groenewegen er in de hoek van de eettafel wel als een kiespijnboer bij.

Toen het bovendien in Nancy ook om tactische redenen mis ging, was er kleine irritatie zichtbaar. Fysieke malheur leidde ook tot mentale onzekerheid. Het gevolg was miscommunicatie tussen hem en zijn team. Groenewegen moest beter aangeven wat hij wilde, zei hij in Nancy.

Als er één ding van die etappe was geleerd, was het dat de ploeg in ieder geval vrijdag vooraan moest beginnen aan de sprint. Daarom dat de ploeg eigenlijk te vroeg op kop kwam, zei Mike Teunissen na afloop. “Maar je kan er maar beter zitten. Dan kan Dylan een wiel kiezen en hoeft hij er niet meer te komen. Alleen op die manier kunnen we Dylan helpen en vrijuit laten sprinten.”

Het hielp ook dat Wout van Aert een kopbeurt van ongeveer drie kilometer deed, veel langer dan gebruikelijk zo diep in de finale. Amund Groendahl-Jansen leidde het peloton naar de belangrijke laatste bocht op 1,6 kilometer voor de finish. Uiteindelijk begon Groenewegen uit een ‘aardige’ positie aan de sprint. De sprinttrein van de Italiaan Elia Viviani kwam nog dwars door Teunissen en Groenewegen door gereden. Teunissen: “Maar dat weten we met Dylan. Hij kan het ook vanuit een slechte positie nog oplossen. Anders had hij nog wat ruimer gewonnen. Dit was erg knap.”

Voor Groenewegen was het ook een bijzondere zege. Het is zijn derde Tour de France op rij waarin hij een etappe wint. De laatste Nederlander die dat deed, was Jeroen Blijlevens eind jaren negentig. Jumbo-Visma is dankzij de zege vooralsnog grootverdiener deze Tour. Het was al de derde zege in zeven etappes.

Groenewegen genoot intussen van de aandacht in de mixed zone. Wout van Aert, George Bennett, de persman: allemaal werden ze in de armen gedrukt. Hij ging nog even in op zijn totaal andere gevoel van de afgelopen dagen. “Ik was heel blij voor het team, met de zege van Mike en de ploegentijdrit. Maar als sprinter werk je toch maanden toe naar Brussel. Je wilt per se die overwinning. Dan ben je toch gefrustreerd als het niet lukt.”

Vrijdag was er van frustratie geen sprake. Teunissen verwacht ook geen stille kamergenoot meer. De bravoure is terug bij de Amsterdammer.

Lees ook: Onduidelijke Dylan Groenewegen heeft verlies aan zichzelf te wijten

Woensdag ging het nog mis voor Dylan Groenewegen. Door eigen fouten liep hij toen nog een ritzege mis in de Tour.