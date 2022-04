De boycot van Wit-Rusland kan nog helemaal verkeerd uitpakken voor de Oranjevrouwen

Heeft de KNVB voor zijn beurt gesproken met het besluit om voorlopig niet met de vertegenwoordigende elftallen uit te komen tegen Rusland én Wit-Rusland? Het standpunt, waarin de nationale voetbalbond helemaal alleen staat, kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse vrouwen op weg naar het WK van 2023.

De KNVB kwam eind februari tot het besluit om beide landen te boycotten vanwege ‘de ernst en omvang van de aanhoudende agressie van Rusland en het daaraan meewerken door Wit-Rusland’. Op eigen houtje schrapte de bond daarop het WK-kwalificatieduel van de Oranjevrouwen met Wit-Rusland, dat voor dinsdag 12 april op het programma stond. Nu speelt Nederland op die dag in Den Haag een oefenwedstrijd tegen Zuid-Afrika.

Vrijwel direct bleek dat de KNVB zich in een geïsoleerde en netelige positie had gemanoeuvreerd. Wellicht had men in Zeist gehoopt dat de Europese voetbalbond Uefa en de wereldvoetbalfederatie Fifa hetzelfde standpunt zouden innemen, maar die sloten wel Rusland maar niet Wit-Rusland uit van internationaal voetbal. De KNVB had er verstandig aan gedaan om het besluit van de Uefa en de Fifa af te wachten.

Spelen op neutraal terrein

Een tegenvaller voor de KNVB was tevens dat de overige landen in de WK-kwalificatiegroep C, IJsland, Tsjechië en Cyprus, niet tot een boycot van Wit-Rusland besloten. De IJslandse vrouwen speelden afgelopen vrijdag op neutraal terrein – het stadion van FC Vozdovac in Belgrado – wel tegen Wit-Rusland en ook de wedstrijden van Tsjechië tegen Wit-Rusland, op 28 juni en 6 september, staan nog gewoon op het programma.

De KNVB zegt in gesprek te zijn met de Uefa over het duel met Wit-Rusland. In de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd van afgelopen vrijdag in Groningen tegen Cyprus (12-0!) verklaarde een aantal internationals achter het standpunt van de KNVB te staan. Bondscoach Mark Parsons zei te hopen dat de Uefa met een ‘verstandig besluit’ kwam. Daarmee bedoelde de Brit uiteraard een besluit dat gunstig uitpakt voor Nederland.

Of het zover komt, valt nog maar te bezien. Uitstel van de wedstrijd is een optie, maar wanneer laat de KNVB de bezwaren vallen om niet tegen Wit-Rusland te spelen? Als de oorlog in Oekraïne ten einde is of als de bond inziet dat het principiële standpunt grote nadelige sportieve consequenties kan hebben voor de Oranjevrouwen. Een optie is namelijk ook dat de Uefa Nederland bestraft met een reglementaire nederlaag vanwege het op eigen houtje weigeren van het spelen van een wedstrijd.

Wie wordt groepswinnaar?

Dat zou een grote klap zijn voor de regerend Europees kampioen en vicewereldkampioen. Ook zonder die eventuele straf is het nog allerminst zeker dat Nederland zich plaatst voor het WK van 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië. Momenteel voert de ploeg van Parsons groep C aan met 14 punten uit 6 wedstrijden. Nummer twee IJsland heeft een duel minder gespeeld maar ook één verliespunt minder. De IJslandse vrouwen gaan dinsdag in Teplice op bezoek bij nummer drie Tsjechië.

Op de laatste speeldag van de groepswedstrijden, op 6 september, staan Nederland en IJsland tegenover elkaar. In dat duel valt waarschijnlijk de beslissing wie als groepswinnaar het rechtstreekse WK-ticket in handen krijgt. De nummer twee van de groep is veroordeeld tot het spelen van play-offs, waarin voor negen teams twee WK-kaarten te verdelen zijn. In de eerste ontmoeting tussen beide landen, op 21 september in Reykjavik, zegevierde Nederland met 0-2.

