De bondscoaches van de roeiers maken een flinke puzzel voor de WK: ‘Op ieder stoeltje zit iemand’

Over het water van de Regattaverein Linz-Ottensheim in Oostenrijk waait al een olympisch briesje. Het erepodium lonkt voor de roeiers op de WK, maar wie niet bij de ­beste drie eindigt, kan toch nog met een tevreden gevoel huiswaarts keren. De mondiale titelstrijd is de eerste gelegenheid om een ticket in de wacht te slepen voor de olympische roeiwedstrijden die over 334 dagen op de Sea Forest Waterway in Tokio beginnen.

Er staat dus veel op het spel voor de Nederlandse roeiploeg, die een jaar geleden teleurstellend presteerde op de WK in Plovdiv. Destijds bedroeg de oogst slechts twee bronzen medailles, allebei behaald in het vrouwenveld: de lichte dubbeltwee en de dubbelvier. En juist die twee boten kenden geen vlekkeloze voorbereiding op de WK in Linz. Een vooruitblik met de bondscoaches: ­Josy Verdonkschot van de vrouwen en Mark Emke van de mannen.

Josy Verdonkschot: ‘Het liep anders dan ik hoopte’

“Op ieder stoeltje zit iemand, maar ik kan niet ontkennen dat het niet zo gelopen is als ik wilde. Zeker met de boten die onze prioriteit hebben: de dubbelvier, de vier-zonder en de lichte dubbeltwee. Om met die laatste te beginnen. Marieke Keijser heeft door rugklachten van december tot mei niet in de boot gezeten. De wereldbekerwedstrijd in Rotterdam was weer de eerste ervaring met Ilse Paulis in de dubbel. Dat ging ­behoorlijk, maar op de WK zullen de tegenstanders sterker zijn.

Wat de dubbelvier betreft: in oktober viel Sophie Souwer van de fiets en liep een klaplong op. Dat heeft tot februari geduurd. In mei ging ­Nicole Beukers door haar rug. Zij zit nu weer in de boot. De dag vóór Rotterdam kreeg Olivia van Rooijen last van de rug. De enige die nergens last van had was Inge Janssen, maar die heeft net een sabbatical gehad. Ik weet niet zeker of Olivia in Linz honderd procent is. In principe moet de boot hetzelfde zijn als de boot die in 2017 wereldkampioen werd: Nicole op slag, daarachter Sophie, Inge erachter en Olivia op boeg. Dat is haalbaar, maar een beetje kwetsbaar. Doelstelling blijft het podium.

Roos de Jong en Lisa Scheenaard zitten in de dubbeltwee. Je moet bepaalde keuzes maken en voorkomen dat je een dominoscenario krijgt, waardoor opeens alles omvalt. Daarom heb ik ervoor gekozen dit dubbel zekerheid te geven. Vorig jaar waren ze vijfde op de EK en ik denk niet dat ze meteen medaillekandidaat zijn. De topvijf lijkt tot de mogelijkheden te behoren.

Bij het boordroeien is de eerste prioriteit de vier-zonder. Die boot heeft zichzelf niet echt een plezier gedaan in Rotterdam, maar ik heb er voldoende vertrouwen in. Afgeleide daarvan is dat de acht minder sterk is dan die kon zijn. Veel mensen zijn niet beschikbaar. Karien Robbers was vorige keer slag, maar die is er ook niet bij. De doelstelling, topvijf, is zwaar, maar ik ga geen compromissen sluiten met mensen uit de vier-zonder. Het wordt tijd dat we met het boordroeien ook op het ­podium staan.”

Mark Emke: ‘Die kwalificatie voor de Spelen zit natuurlijk in je achterhoofd’

“De olympische eisen van IOC en NOC-NSF verschillen iets. Voor het IOC moeten de vieren bij de eerste acht eindigen, de tweeën bij de eerste elf en de achten bij de eerste vijf. Voor NOC-NSF geldt steeds dat je bij de eerste zes eindigt. Stel dat de acht straks zesde wordt. Dan is voldaan aan de eis van NOC-NSF, maar het IOC kan nee zeggen.

In Rotterdam hadden we twee vieren-zonder varen, zonder Kaj Hendriks die nog niet inzetbaar is vanwege een blessure. Uiteindelijk denken we dat we de besten uit de twee vieren bij elkaar hebben gezet: Vincent van der Want, Boudewijn Roëll, Jan van der Bij en Nelson Ritsema. We hielden er nog vier over voor de twee zonder en daar hebben we ook een keuze in gemaakt. ­Michiel Mantel en Freek Robbers vormen de twee zonder.

Stef Broenink is een sterke skiffeur. Als we Stef in de dubbeltwee zetten, hebben we een iets snellere dubbeltwee, maar geen goede skiff. We hebben gekeken waar we de ­beste kansen hebben. Uit een andere dubbel komt niet echt een goede skiffeur. We willen Stef graag zien op een WK. Amos Keijser en Niki van Sprang zitten nu in de dubbeltwee, zij hebben een goede ontwikkeling doorgemaakt. Als ze in vorm zijn, kunnen ze in Linz de finale halen.

Mijn verwachting is dat we met de vier-zonder, de dubbelvier en de acht in de topzes varen. Voor de twee-zonder is het belangrijk dat zij zich kwalificeren. Die kwalificatie voor de Spelen zit natuurlijk in je achterhoofd, maar op een WK moet je vooral kijken of je kunt winnen. Dat is het mooiste.

De samenstelling van de boten kan na de WK nog veranderen. Mensen kunnen stappen zetten en beter worden. Als Kaj herstelt is van zijn heup, is hij een goede kracht. En er zijn een paar jonkies die zich ontwikkelen. Een deel van de ploeg kan volwassener worden, er kunnen hier en daar kleine dingen veranderen, maar het zal geen wereld van verschil geven.”

