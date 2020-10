De Boer treft op eerste werkdag niet de vrolijkste Oranje-selectie

Ideaal kon zijn eerste echte werkdag in de herfstige bossen van Zeist niet worden genoemd. Frank de Boer zag maandag vermoeide spelers na soms een nachtelijke reis vanuit het buitenland het hotel binnendruppelen. Daar ondergingen ze een coronatest. Woensdag staat al De Boers debuutinterland als bondscoach gepland. De voetbalkalender is dit seizoen zo op elkaar gepropt dat er weinig tijd is. De Boer had wel eens ‘betere voorbereidingen met Oranje gekend’, zei hij maandagmiddag na een eerste ‘goed gesprek’ met de selectie.

Obligaat verklaarde hij er niettemin ‘veel zin’ in te hebben, al heeft hij bij zijn start reden tot enige zorg. Veel internationals arriveerden niet met het vrolijkste gemoed in Zeist. Bij aanvoerder Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum dreunde de historische 7-2 nederlaag zondag met Liverpool tegen Aston Villa nog na in het hoofd. Donny van de Beek, Memphis Depay en Jasper Cillissen hadden afgelopen weekeinde geen basisplaats. En de Ajacieden en AZ-spelers kregen een pijnlijke sof te verwerken.

Momentopnames

De Boer weet dat het momentopnames zijn. Hij pakte op een persconferentie zijn rol om het allemaal te relativeren. “Het zou idealer zijn als de spelers meer minuten maken bij hun club”, zei De Boer. Maar Depay was bij Lyon invaller vanwege transferperikelen, nuanceerde hij. “En Donny moet bij Manchester zijn plek nog vinden. Dat is een kwestie van tijd. Ik denk ze van grote waarde zijn voor het Nederlands elftal.”

En de keepers? Cillissen is bankzitter bij Valencia, Bizot is bij AZ niet in vorm en grossierde zondag in blunders, terwijl Tim Krul na zijn degradatie met Norwich City nu op het tweede niveau van Engeland actief is. De Boer: “We weten wat we aan Jasper hebben en vergis je niet dat Tim in de Championship in een zware competitie speelt. Marco was zondag natuurlijk niet goed, dat weet hij zelf ook. Maar ik ken hem al een tijdje. Ik was zijn coach bij Ajax onder 18. Die raakt niet zo snel van zijn stuk. Hij heeft bewezen een steady keeper te zijn.”

De Boer maakte met die woorden nog eens duidelijk dat hij niet als een olifant door de oranje porseleinkast wil denderen. In de eerste selectie die hij samenstelde, hield hij alles nog bij het oude. Zo riep hij ook Kevin Strootman en Ryan Babel op, vaste waarden onder Koeman, net als Mohamed Ihattaren, bepaald niet in beste doen. De jonge PSV’er meldde zich zondag weer geblesseerd af bij De Boer, evenals Bergwijn. Ihattaren had hij er vooral bijgehaald met het oog op de toekomst, zei De Boer, om te leren wat erbij komt kijken in de top. “Van Virgil van Dijk, Memphis en Daley Blind neemt hij toch eerder wat aan.”

Helicopterview

Zijn eerste, conservatieve keuzes voedden het idee van de sceptici dat De Boer zich te nadrukkelijk schikt in de wens van de spelers om de lijn-Koeman door te trekken. Zelf zegt hij: “Het lijkt me logisch en verstandig dat ik op zo’n korte termijn niet direct met experimenten begin. Ik wil eerst kijken wat er gebeurt, vanuit een helicopterview. Ik heb natuurlijk ook informatie ingewonnen bij Virgil, bij de rest van de staf en de directie. Ze hebben uiteindelijk mij gekozen omdat ze dezelfde lijn willen voortzetten.”

Dat klonk wel erg als een zetbaas. “Helemaal niet. Iedereen heeft zijn plek in deze selectie verdiend. Gaandeweg gaan we evalueren, continu. Uiteindelijk gaat het om de maand juni, met het EK, en dus om de langere termijn. Ik ga goed observeren. De volgende keer neem ik misschien andere beslissingen.”

Oranje werkt in acht dagen drie duels af: vriendschappelijk tegen Mexico (woensdag in Amsterdam), en uitwedstrijden in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina (11 oktober) en Italië (14 oktober). Publiek is nergens welkom. Virgil van Dijk: “Ik vind het heel vervelend zonder fans te spelen, maar gezondheid staat voorop.”

