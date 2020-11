De Boer durft anders te denken bij Oranje, en dat is een bemoedigend signaal

De Boer acht het, gezien de overvolle speelkalender van zijn internationals, nodig om met een aantal verse krachten te beginnen aan de laatste interland van 2020. In het Slaski-stadion te Chorzów, in het zuiden van Polen, staat Oranje voor een lastige opdracht. Nederland, dat acht punten heeft uit vijf duels, moet winnen van Polen (zeven punten) en hopen dat koploper Italië (negen punten) niet wint in Bosnië-Herzegovina, dat twee punten heeft en uit de poule zal degraderen. Alleen op die manier zal Oranje zich plaatsen voor de Final Four van de Nations League.

Alleen prestige en een zak geld op het spel

Dat De Boer in deze fase van het seizoen wenst te rouleren, zegt niet alleen iets over de waarde van Nations League - een toernooi waar alleen prestige en een zak geld (10,5 miljoen euro voor de winnaar) op het spel staat - maar het zegt ook iets over de toegenomen flexibiliteit bij De Boer. Dat was een les die hij moest leren. Eentje die hem in het verleden weleens opbrak als clubcoach. De Boer had in beginsel, gevormd door de aanvankelijk ook vastomlijnde ideeën van zijn oud-trainer Louis van Gaal, een weinig buigzame manier van denken over voetbal. Dat lijkt nu, na wisselende ervaringen bij Ajax, Internazionale, Crystal Palace en het Amerikaanse Atlanta United, anders te zijn.

Een treffend voorbeeld was er vorige maand in Bergamo, waar Italië verdienstelijk op 1-1 werd gehouden. De Boer had zijn elftal in een 5-3-2-formatie het veld opgestuurd. Vooraf had hij die speelwijze getoetst bij zijn spelers.

Dat was een bemoedigend signaal. Want hoe vaak had De Boer in zijn Europese campagnes met Ajax niet halsstarrig vastgehouden aan 4-3-3, een systeem dat volgens de hardliners van De Hollandse School te allen tijde maar gespeeld moet kunnen worden? Natuurlijk, 4-3-3 met opkomende backs is het ideaal, bekende De Boer ook dinsdag. “Ik denk dat wij een team hebben dat graag met veel beweging en creativiteit wil spelen”, stelde hij op de KNVB Campus in Zeist. “Alleen, je moet ook kijken wat je valkuilen zijn. Dat hebben we ook gezien. En dat moeten we verbeteren.”

De Boer voldoet aan belangrijke voorwaarde als bondscoach

Die pragmatische houding, waar zijn voorganger Ronald Koeman om werd geprezen, zal nodig zijn bij dit Oranje, waar zwakke plekken zo veel mogelijk gecamoufleerd dienen te worden - niet alleen nu, maar volgend jaar ook op het EK. En daarmee voldoet De Boer aan een belangrijke voorwaarde als bondscoach.

Half augustus, nadat Koeman naar FC Barcelona was vertrokken, werd er gediscussieerd over wat voor type bondscoach de huidige spelersgroep nodig zou hebben. Een meer stringente aanpak of juist een stijl met meer vrijheden? De Boer, over wat er van hem wordt gevraagd om dit elftal te laten renderen, zei dinsdagmiddag desgevraagd: “Ik denk dat een groot gedeelte van de spelers volwassen genoeg is om ze wat meer vrijheid te geven, maar sommige jongens ook weer niet. Het is de taak van een coach om dat in goede banen te leiden. De homogeniteit binnen de groep is heel goed. Ze corrigeren elkaar. Als coach is het heel prettig dat je niet altijd zelf de politieagent hoeft te zijn. Ik denk dat we op de goede weg zijn, maar dat we nog een aantal stappen moeten maken, is duidelijk.”

