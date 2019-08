De bizarre sportcarrières van een schipbreukeling, een verpleger en de sterkste man van Nederland

Je moet een goed verhaal nooit geweld aandoen met de waarheid, leerde een fijne collega me met een knipoog, toen ik als broekie net kwam kijken in de journalistiek. Wie had kunnen vermoeden dat de toen nog zo onschuldige broodje-aapverhalen zouden verworden tot verfoeid fakenieuws? Overal duikt de term tegenwoordig op.

Weten we daardoor nog wel wat waar is? Ik ga u testen. Dit weekend las ik het verhaal van triatleet Els Visser. Ze heeft zich gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap triatlon op Hawaï: 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen. Hawaï staat bekend als de zwaarste triatlon van allemaal. Vanwege de warmte, de wind en het parcours is dit zo’n beetje de grootste lichamelijke martelgang die er bestaat.

Maar voor Els is het een peuleschil. Dat komt zo: in 2014 leed ze schipbreuk in Indonesië. De motor van het houten bootje waarmee ze met andere toeristen op de zee tussen Lombok en Komodo voer ging kapot. Er was geen gps aan boord. Urenlang dobberden ze rond. Tijdens de tweede nacht besloot Els te gaan zwemmen. Ze zwom acht uur voordat ze land vond. Nou ja, land: een stuk uit zee stekend vulkaangesteente. Ze dronk haar eigen urine om in leven te blijven, en werd uiteindelijk gered.

Niet veel later begon ze zonder topsportgeschiedenis te trainen voor de triatlon. Ze is nu prof en wat voor een, in vijf jaar tijd. Haar motto: hoe zwaar een Ironman ook is, alles valt in het niet bij wat ze ooit meemaakte als schipbreukeling.

Aanslagen in Brussel

Of neem het verhaal van marathonloper Koen Naert. Hij is een Vlaming, misschien dat ik zijn geschiedenis daarom pas deze zomer tot me nam. In 2018 werd hij Europees kampioen, hij was toen pas twee jaar profatleet. Daarvoor werkte hij als brandwondenverzorger. Hij was daar net mee gestopt om volledig voor de atletiek te gaan, sterker: hij was op weg naar de kinesist voor een behandeling, toen hij op de autoradio hoorde dat er aanslagen in Brussel waren gepleegd.

Daar waar de meeste mensen hard weg zouden rennen, draaide de marathonloper zijn auto. Zijn eerste patiënt was een vrouw die al één oog kwijt was, en nu hevig bloedde uit het andere. Hij deed er alles aan om te zorgen dat ze niet blind werd. In Rotterdam, waar Koen in april zijn persoonlijk record aanscherpte tot 2 uur, 7 minuten en 39 seconden, zei hij dat de pijn die hij tijdens een marathon voelt niets voorstelt bij de pijn die zijn patiënten voelden.

Tjalling van den Bosch

En dan is er nog de voorheen Sterkste Man van Nederland. Zo’n dertig jaar geleden sleepte Tjalling van den Bosch met boomstammen, tractorbanden en vrachtwagens. Het wereldrecord auto’s trekken staat nog altijd op zijn naam: ooit sleurde hij maar liefst achttien personenwagens voort. En wat doet deze boomlange kerel van 140 kilo nu? Dammen. Met zijn gigantische knuisten waarin de kleine steentjes bijna verdwijnen zit hij rustig achter het dambord. Hij denkt na, peinst op strategische zetten – in plaats van met een oerkreet de zwaarste dingen op te tillen.

Hij is zelfs meester in de sport. Bloedfanatiek is Tjalling en de rust achter het dambord maakt hem gelukkig. Gelukkiger misschien wel dan toen hij de Sterkste was.

Tot zover de verhalen. Aan u de vraag: welk van deze drie verhalen is een broodje aap?

Ik zal het u zeggen: geen een. Alle drie verhalen zijn waar. Fakenieuws gaat over lelijke dingen. Daarom vind ik het zo fijn dat er, als je goed kijkt, ook waarheden zijn die niet te mooi zijn om te bestaan.

