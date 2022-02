De beste schansspringster van de wereld wil niet meer met een lege maag door de lucht vliegen

Als zaterdagochtend in Zhangjiakou de vrouwen van de olympische schans vliegen, is de nummer één van de wereld er niet bij. Maren Lundby heeft zich teruggetrokken. De Noorse titelverdedigster kampt met gewichtsproblemen, zoals zovelen in haar sport. Alleen durft zij ervoor uit te komen dat ze niet langer met een lege maag topprestaties wil leveren.

De afgelopen jaren grossierde Lundby (27) in goud: ze won op de Spelen van Pyeongchang en de wereldkampioenschappen van 2019 en 2021. Een gevierde sportster met ogenschijnlijk stalen zenuwen. Haar beslissing om niet naar China af te reizen laat zien wat de prijs is die ze voor haar triomfen heeft moeten betalen. De tijd is gekomen om haar fysieke en mentale gezondheid voorrang te geven, verklaarde ze afgelopen week in een interview met persbureau AP. “Ik ben aangekomen. Daarom doe ik niet mee. Ik heb niet het gevoel dat ik op niveau kan presteren.”

De voorbije periode ontpopte Lundby zich tot een voorvechtster van veranderingen in haar sport. Bij schansspringen ontwikkelen relatief veel beoefenaars een eetstoornis in hun tienerjaren. Zelf schreef ze als veertienjarige geschiedenis door als jongste meisje ooit aan een WK deel te nemen. Hoeveel ze destijds woog, vermeldt haar palmares niet.

Hoe zwaarder, hoe sneller bij de grond

Het verband tussen topsport en eetstoornissen is even pijnlijk als hardnekkig. Esthetische sporten zijn extra risicovol, zoals turnen: door alle misstanden wereldwijd het symbool van wat er mis kan gaan in de jacht op medailles. Maar datzelfde geldt voor sporten die met gewichtsklassen werken – judo onder andere – en sporten waar kilo’s bepalend lijken voor de uitslag. Schansspringen dus.

Lundby en haar collega’s weten dat door de lucht vliegen makkelijker gaat met minder gewicht. Immers: hoe zwaarder, hoe sneller bij de grond. Maar wie opgroeit in een omgeving waar lichter als beter geldt, kan vergeten dat die wetmatigheid alleen voor prestaties opgaat en niet voor de eigen gezondheid. Lundby gelooft daarom dat het belangrijk is om zich uit te spreken. “Het is goed om jonge sporters te waarschuwen dat ze geen stomme beslissingen nemen.”

Het is een oud probleem. In 1999 ontstond er discussie over strandfoto’s van de Duitse skispringer Sven Hannawald. Broodmager liep hij door de branding. Landgenoot Frank Löffler werd in 2003 uit de nationale ploeg gezet, omdat hij weigerde af te vallen van 73 naar 68 kilo. De 1,87 meter lange man worstelde lang met anorexia. In tijdschrift Der Spiegel vroeg hij zich destijds af: “Is het normaal om ’s avonds een knäckebrödje te eten met honing en een glas thee?”

Een BMI-grens van 21

De Internationale Ski Federatie heeft inmiddels regels opgesteld die de verleiding moeten tegengaan om extreem af te vallen. Wie een Body Mass Index (BMI) heeft van 21 of meer mag langere ski’s gebruiken: 145 procent van de lichaamslengte. Dat helpt om verder te vliegen. Wie beneden die grens zit – 21 wordt beschouwd als een gezond getal voor volwassenen, ook bijvoorbeeld door het Nederlandse Voedingscentrum – moet het met kortere latten doen.

Hoewel de veranderingen het volgens Lundby iets makkelijker maken om een goed gewicht te hebben, “blijft het een uitdaging en moeilijk om de gezondheid voor de lange termijn niet te schaden”. Zij pleit voor verdergaande regelwijzigingen. “Ik zou willen dat het mogelijk was om met een hoger gewicht te springen. Dat is op dit moment niet het geval.” Niet in ieder geval voor wie wil meedoen om het podium – iets wat topsporter eigen is, weet Lundby uit ervaring.

