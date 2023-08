De beste kans van Mathieu van der Poel op een wereldtitel op de weg is echt nu, in Glasgow

Koos Moerenhout, bondscoach van dienst, vond het zelf ook een beetje een cliché-antwoord, maar het parcours voor het WK wielrennen, zondag in Glasgow, is toch echt ‘op maat gemaakt’ voor Mathieu van der Poel. Net als vorig jaar, en in 2021, en in 2019. En dus staat Van der Poel als opnieuw topfavoriet aan de start, ook al kampte hij twee weken geleden nog met een infectie die hem van absolute topvorm afhield in de Tour de France.

Van der Poel zat aan de antibiotica, hoestte ongeveer de halve Tour, maar wilde per se de drie weken vol maken. Het uitrijden van een grote ronde zou hem beter maken, was zijn gevoel, zelfs als hij daarvoor een paar dagen ziekig moest doorrijden. Het is de vraag in wat voor vorm hij aan de start kan staan in Glasgow. Zijn twee weken met een aantal criteriums en een paar dagen in de zon in Spanje genoeg om topfit te worden?

Nacht in de cel in Australië

Het zal moeten, want Glasgow is voor Van der Poel een nieuwe, grote en misschien wel voorlopig laatste kans op de regenboogtrui. De laatste jaren was hij dus vaker de topfavoriet, maar vooralsnog heeft hij een ongelukkig huwelijk met het wereldkampioenschap.

Net als de race in Glasgow was het WK in Australië vorig jaar óók op het lijf van Van der Poel geschreven. Maar Van der Poel belandde toen een nacht in de cel, nadat hij twee tienermeiden had geïntimideerd die bij hem op de hotelkamerdeur waren gaan kloppen. Van der Poel, die wel werd vrijgesproken, gaf tijdens het WK na een uur wedstrijd op.

Australië past in een lijst van mislukte kansen. Twee jaar geleden had hij in België een parcours dat leek op de door hem zo geliefde Ronde van Vlaanderen, maar een hernia verpestte zijn kansen. Van der Poel werd achtste. En in 2019 leek hij in Harrogate in Engeland in gewonnen positie te liggen, tot een hongerklop hem ineens te veel werd en hij vanuit de kopgroep ver terugviel en als 43ste finishte.

Sprinten in Abu Dhabi

De komende jaren lijken de WK’s moeilijker te worden. Volgend jaar is het wereldkampioenschap wielrennen in en rond de Zwitserse bergen in Zürich, in 2025 in het ‘land van duizend heuvels’, Rwanda. Mogelijk is Quebec in 2026 een voorlopig laatste kans, want in 2027 volgen de Franse Alpen nabij Sallanches en een jaar later is het sprinten in Abu Dhabi.

Dus ligt er druk op zondag, op een WK dat het midden houdt tussen een criterium en een veldrit. In het lokale parcours van 14,3 kilometer dwars door het centrum van de stad liggen 32 bochten, waarvan de meeste 90 graden zijn. Gedurende de hele race zijn er liefst 510 van dit soort bochten. Het is draaien en keren, en het loont om vooraan in het peloton te zitten. Zij die achteraan door zo’n bocht rijden, moeten veel energie verspillen om telkens maar weer aan te sluiten. Niet voor niets wordt verwacht dat het peloton vaak in een lint zal rijden, ofwel renners achter elkaar.

Het lijkt, zeker met verwachte regen, wederom iets waar Van der Poel goed in is. Hij beheerst de fiets, is niet bang en in staat om net wat scherper de bocht door te sturen dan de concurrentie. De persoon die dat ook als een van de beste kan, Tom Pidcock, focust zich alleen op de mountainbike en doet zondag niet mee.

Toch zijn er nog genoeg andere concurrenten. Tadej Pogacar meldde zich vorige week aan: hij is van mening goed hersteld te zijn van de Tour. Ook Wout van Aert is erbij, twee weken na de geboorte van zijn zoontje. En Remco Evenepoel wil zijn titel verdedigen. Dat hij in vorm is, bewees hij met de zege in de Clasica San Sebastian, afgelopen zondag. Bij Nederland is Dylan van Baarle medekopman.

Bereidheid om zich op te offeren voor het landsbelang

Bondscoach Moerenhout heeft vertrouwen in de manier waarop hij zijn ploeg heeft voorbereid. Een paar kernleden van Nederland zijn gebleven. De bondscoach geeft voorkeur aan renners die bereid waren vorig jaar af te reizen naar Australië; ver weg en de vele uren vliegen waren een aanslag op het lichaam.

Een renner als Jan Maas, in het peloton geen gekende naam, was daarom een van de eersten op de startlijst voor Moerenhout. Loyaliteit en de bereidheid om zich op te offeren voor het landsbelang. Oscar Riesebeek, ploeggenoot van Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck, is om precies dezelfde reden geselecteerd. Olav Kooij is de sprinter, mocht het uitlopen op een sprint.

Overigens is het parcours de laatste dagen nog aangepast. Op het laatste moment zijn wat putten in het wegdek hersteld. Dat leidde weer tot kritiek in de stad waar de wegen over het algemeen in slechte staat zijn. Want hoezo is er een wereldkampioenschap fietsen voor nodig om de wegen te verbeteren?

Van der Poel maakte weinig mee van die controverses. Hij vloog pas laat aan. Wel blijft hij langer. Volgende week wil hij ook op de mountainbike meedoen om de wereldtitel. Een fiets waarop hij amper heeft getraind dit jaar.

