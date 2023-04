De bekerfinale als pleister op de gapende wonden van Ajax

John Heitinga erkende in de persconferentie voorafgaand aan de bekerfinale terloops dat het zware tijden voor hem zijn. De trainer van Ajax maakte in vier maanden meer mee dan de meeste collega’s in tien jaar beleven. De opmerking riep onbedoeld veel vragen op, toch wilde Heitinga – met naast zich aanvoerder Dusan Tadic – geen afslag nemen en het gesprek bij het duel van zondag te houden.

De finale is voor Ajax en voor trainer Heitinga, die weer de beschikking heeft over Edson Alvarez, ­Devyne Rensch en Mohammed ­Kudus, toekomstbepalend. Zeker na de oorvijg van een week geleden in Eindhoven (3-0), waardoor kwalificatie voor de voorronde van de Champions League plotseling ver weg is.

De nederlaag schaadde het vertrouwen niet, zegt Heitinga. De fut is er niet uit. “Het energieniveau op trainingen is hoog. We zijn strijdbaar en weten echt wel wat beter moet dan vorige week. We hebben gewerkt aan de onderlinge afstemming en willen in De Kuip als winnaar van het veld stappen.”

Meedoen aan derderangs clubtoernooi zou vernedering zijn

Met de bekerwinst zou Ajax directe kwalificatie voor de Europa League veroveren. Bij verlies en wanneer AZ in de laatste vier duels twee punten goed maakt, mogen de Amsterdammers zich zelfs opmaken voor de voorrondes van de Conference League. Deelname aan dat derderangs clubtoernooi betekent gezichtsverlies voor de club met de miljoenenhuishouding en heeft ook gevolgen voor de slagkracht bij het aantrekken van hoognodige versterkingen in de zomer.

De uitslag zou bovendien gevolgen hebben voor de toekomst van Heitinga als hoofdtrainer van Ajax. Krijgt hij een contract? Of wordt voor een andere optie gekozen? Sven Mislintat, nog niet officieel begonnen als technisch directeur, moet daar op korte termijn een beslissing over nemen. Bij zijn eerste interview zei de Duitser nog dat Heitinga voor de functie op pole­position lag.

Heitinga ging niet op de kwestie in. “Wanneer ik daar iets over te melden heb, zal ik het met de buitenwereld delen.” Ook Dusan Tadic wilde niets over zijn toekomst bij Ajax kwijt. “Pas na dit seizoen trek ik mijn conclusies.”

Het zal beide heren niet ontgaan dat het cynisme over de plinten van de Johan Cruijff Arena klotst na het wanbeleid van het afgelopen jaar. Achter de schermen is een exodus van ontevreden werknemers gaande. Na het plotselinge vertrek van technisch manager Gerry Hamstra en hoofdscout Henk Veldmate maakten hoofd jeugdopleidingen Said Ouaali en techniektrainer Gerald Vanenburg bekend na de zomer niet terug te keren bij Ajax. Volgens Vanenburg staat voetbal niet meer centraal in de jeugdopleiding. Hij mist het ‘Ajax-DNA’.

Heitinga nam hun vertrek ter kennisgeving aan. “Uiteindelijk worden keuzes gemaakt en beslissingen genomen. Het is wel belangrijk dat Ajax-DNA in de club blijft.”

Beetje gif is in de bekerfinale nodig

Elke aftocht is een geval op zich, toch zijn Ouaali en Vanenburg niet los te zien van de aankondiging van Maurits Hendriks, chief sports officer bij Ajax, om de jeugdopleiding opnieuw in te richten. De voormalige baas van NOC-NSF prefereert – net als Mislintat – data en wetenschap boven onderbuikgevoel.

Daarbij kijkt Hendriks jaloers naar AZ. Het hoogste jeugdelftal van de Alkmaarders won de Youth ­League, de belangrijkste prijs voor beloftenploegen. Anders dan bij Ajax zetten ze bij het ontwikkelen van talenten al vroeg in op cognitieve en mentale vaardigheden.

Kwaliteiten waar het in het eerste elftal momenteel aan ontbreekt, zegt Heitinga. Hij wil zondag ‘reactie’ zien bij zijn spelers. “We waren vorige week tegen PSV niet scherp genoeg. Dat beetje gif heb ik niet voldoende gezien. We moeten er nu wél alles aan doen om de finale te winnen.”

