De bedreigde en weggehoonde spits Morata wacht een nieuw gevecht met vooroordelen tijdens Spanje-Italië

Álvaro Morata, spits van Juventus en het nationale team van Spanje, kreeg ooit eens de vraag welke verdediger hij het lastigst vond als directe tegenstander. De Madrileen hoefde niet lang na te denken. “Giorgio Chiellini!”, antwoordde hij in de Spaanse krant El País. “Als ik het tegen hem moet opnemen, voelt het alsof ik in een gevangeniscel word gegooid met een gorilla, waarbij ik moet proberen zijn eten af te pakken.”

Dinsdagavond zullen ze elkaar veel tegenkomen, als Spanje het op Wembley opneemt tegen Italië in de halve finale van het EK voetbal. Het zullen man-tegen-man-gevechten zijn, waarbij het recht van de sterkste zal gelden. En juist op dat gebied moet Morata de Spanjaarden nog zien te overtuigen. Hij, 28 jaar oud inmiddels, staat weliswaar bekend om zijn scherpzinnige inzicht en voorbeeldige arbeidsethos, maar zodra het aankomt op stevige duels, laat Morata het nog wel eens afweten. Te jongensachtig, te bleu.

Mannen van stavast

Het kostte Morata zijn plek in de selectie voor het WK in Rusland, 2018. De toenmalige Spaanse bondscoach Julen Lopetegui wilde mannen van stavast in de frontlinie. Een pijnlijke afrekening met Morata, die juist van Real Madrid naar Chelsea was gegaan om aan spelen toe te komen. “Het was een zware tijd”, liet Morata later weten in El País. “Overal waar ik heb gespeeld – in Madrid en Turijn – was ik gelukkig, maar in Londen was ik dat niet. Ik wist soms niet eens waar ik was toen ik moest voetballen.”

Er schuilde ook een les in zijn mislukte avontuur bij Chelsea, ontdekte Morata. “Ik heb een team, een coach en een club nodig die in mij gelooft”, stelde hij als speler van Atlético Madrid, waar Morata een goede klik had met trainer Diego Simeone. “Dan voetbal ik makkelijker.”

En juist dat vertrouwen wordt hem niet echt gegund dit EK. Toen Spanje in de groepsfase, met remises tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1), een nogal fletse indruk achterliet – de spits hielp menig kans om zeep – werd met de vinger vooral gewezen naar Morata. Niet zozeer in de Spaanse pers als wel door het Spaanse publiek. “Ik begrijp dat ik kritiek krijg als ik niet scoor”, stelde Morata tegenover radiozender Cadena Cope. “Maar ik zou willen dat mensen zich eens bedenken hoe het is als je bedreigingen ontvangt; dat ze zeggen te hopen dat je kinderen sterven.” Morata denkt te weten waar de bedreigingen vandaan komen, maar zei daar pas na het EK over te willen uitweiden.

Golden boy

Misschien heeft het met afgunst te maken. Veel lijkt Morata aan te komen waaien in het leven. Als tiener werd hij opgenomen in de jeugdopleiding van Real Madrid. Hij komt uit een welgesteld milieu en is getrouwd met Alice Campello, een Italiaans model uit een eveneens gefortuneerde familie. Samen hebben ze drie kinderen.

“Ik begrijp er niets van”, reageerde landgenoot César Azpilicueta op de aantijgingen in The Guardian. Hij speelde samen met Morata bij Chelsea. “Het is moeilijk om te geloven dat we dit punt hebben bereikt. Álvaro doet geweldig werk voor het team. Hij is de eerste die verdedigt, waardoor we allemaal hoger op het veld kunnen staan. Hij wil altijd de bal hebben, werkt keihard en stopt nooit met het zoeken naar kansen. We hebben het volste vertrouwen in hem.”

Inmiddels scoorde Morata twee keer tijdens het EK. Azpilicueta en zijn ploeggenoten weten wat hun spits nodig heeft. Nu de rest van de 47 miljoen Spanjaarden nog. Morata zal het nodig hebben als hij dinsdagavond het gevecht aangaat met de vooroordelen én Chiellini.

