De basis van het Nederlandse wielrennen brokkelt hard af, het enthousiasme voor de Vuelta ten spijt

Voor Michael Boogerd was het een van de mooiste periodes uit zijn wielerloopbaan. Als jongvolwassene reed hij samen met Koos Moerenhout in de zomermaanden vier of vijf criteriums per week. Overal in het land waren wedstrijden, soms zelfs meerdere op een dag. “We waren redelijk goed, finishten regelmatig als nummer één en twee, en harkten serieuze bedragen aan prijzengeld binnen. Je moest je vroeg inschrijven, anders was de startlijst vol.”

Die tijden zijn voorbij. Het wielrennen in Nederland maakt aan de basis zeer zorgelijke tijden door. De passieve belangstelling voor de sport is nog altijd immens, zo bleek rond de eerste etappes van de Ronde van Spanje in Utrecht, Gelderland en Brabant. Maar de mensenmassa staat in schril contrast met de alarmerende staat van de sport. Koersorganisaties luidden in 2019 al de noodklok (‘het is vijf voor twaalf’), maar sindsdien is de situatie, mede door corona, verder verslechterd.

Een koers door de straat kan rekenen op veel weerstand

Die teloorgang is tweeledig. Het organiseren van wedstrijden op de openbare weg wordt steeds lastiger. Sinds 2019 halveerde de politie de inzet van motoren voor koersen. Minder motards betekent meer gevaar en meer moeilijkheden om de veiligheid van de renners te waarborgen.

Omwonenden willen bovendien steeds minder beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. Een koers door de eigen straat kan per definitie rekenen op veel weerstand. Alleen bij hoge uitzondering krijgen organisatoren een vergunning geregeld. Thijs Rondhuis, verantwoordelijk voor meerdere koersen, noemde dit in Trouw eerder al ‘bijna onmogelijk te organiseren’.

De gevolgen zijn zichtbaar op de wielerkalender, waar steeds vaker gaten in vallen. Klassiekers als de Slag om Norg en de Ronde van Noord-Holland verdwenen helemaal en de Benelux Tour werd dit jaar afgeblazen.

Thorwald Veneberg, directeur van de KNWU, erkent de neergang. “De trend is ingezet en onomkeerbaar. We zetten in op het behouden van wedstrijden, zodat talenten zich kunnen ontwikkelen. Het liefst spreiden we die koersen over de provincies, zodat ze voor iedereen bereikbaar blijven.”

Onmisbaar in de opleiding tot profrenner

Lokale omlopen – vroeger had bijna elk dorp of elke wijk wel zo’n criterium – zijn er sowieso nog amper. “Die zijn echt onmisbaar in de opleiding tot profwielrenner”, zegt Boogerd. “Onbewust maak je daar als jonge renner kennis met alle aspecten van de sport. Het wordt zo voor talenten bijna onmogelijk om zich te ontwikkelen.”

Daar raakt de tweevoudig etappewinnaar van de Tour de France een ander vraagstuk. Als een steen afbrokkelt, dondert vaak de hele toren in elkaar. De trend in het wielrennen is heel tegenstrijdig. Terwijl steeds meer Nederlanders op een racefiets zitten – de schattingen lopen uiteen van 600.000 tot bijna een miljoen – zit er al jaren een daling in het aantal licentiehouders. Die rijden de officiële wedstrijden.

De cijfers van wielerbond KNWU geven aan hoe marginaal de wielersport in het aantal beoefenaren is geworden. In 2017 waren er nog 152 profs, in 2021 was dat gedaald naar 100. Het aantal eliterenners ging in hetzelfde tijdsbestek van 451 naar 228. Ook in de jeugdcategorieën is een daling zichtbaar in de licenties, bij zowel bij jongens als de meisjes. De mannelijke junioren gingen van 509 naar 398, bij de vrouwen van 145 naar 103.

Vooral bij de vrouwen is het dit jaar lastiger dan ooit om het circuit van lokale wedstrijden overeind te houden. Een groot deel van de rensters rijdt een internationaal programma; wat resteert is te mager om een peloton te vullen. Wedstrijden met tien rensters aan de start van zo’n criterium zijn geen uitzondering. Zonder een goede basis ligt een toekomst in het verschiet zonder Nederlandse zeges in het profcircuit, is de vrees.

Te veel draaien en keren

Veneberg heeft wel een verklaring voor de afnemende interesse van de jeugd in de klassieke vorm van wielrennen. “Ze zijn minder geïnteresseerd in winnen, in de eerste willen zijn. Het moet gezellig zijn en in die omgeving willen ze vaardigheden ontwikkelen. Bij de bond zien we een verschuiving naar andere disciplines, offroad en BMX bijvoorbeeld. Is dat erg? Voor de liefhebber van het klassieke wielrennen misschien wel. Voor ons? Niet per se, de wereld is voortdurend aan verandering onderhevig.”

Voor het behoud van zowel wielrenners als wedstrijden werkt de KNWU op meerdere fronten. Van organisaties wordt inventiviteit en flexibiliteit gevraagd, dat wil zeggen: maak een parcours van kleine rondjes, zodat er minder wegafsluitingen zijn en vergunningen sneller gegeven worden. De Simac Ladies Tour, die komende week wordt gehouden (30 augustus-4 september), is daar een passend voorbeeld van. In elke rit, of het nou in Lelystad, Ede of Arnhem is, worden lokale omlopen gereden. Tot grote ergernis van rensters, die al dat draaien en keren gevaarlijk vinden.

Daarnaast bestaat een samenwerking van de KNWU en Jumbo-Visma met de naam Ready2Race. Het doel: meer mensen aan het koersen krijgen. Want wat heb je aan wedstrijden als niemand zich inschrijft? Het concept Ready2Race moet dienen als een vliegwiel. De bond en de wielerploeg geloven in het versterken van topsport door middel van breedtesport en bieden heel laagdrempelige wedstrijden aan.

Synchroon aan dit concept is de totstandkoming van de dikkebandenrace, wedstrijden met de eigen fiets voor kinderen tot twaalf jaar. Zonder de aanschaf van dure materialen ligt de drempel voor ouders en hun kroost lager om te koersen. Of dat ooit de nieuwe Robert Gesink of Mike Teunissen op gaat leveren, valt pas over tien jaar te zeggen.

