De bankzitters van Trouw: deze columnisten houden voor u het EK bij

Tijdens het EK voetbal bespiegelen meerdere redacteuren van Trouw dagelijks het toernooi op geheel eigen wijze. In dit artikel stellen ‘Bankzitters’ Stijn Fens, Robin Goudsmit, Henk Hoijtink, Tom van Hulsen en Iris Ludeker zich voor. Over wat zij zelf met voetbal hebben.

Stijn Fens

Beeld Werry Crone

Links- of rechtsbenig?

“Rechtsbenig. Nooit een serieuze poging gedaan om mijn linkerbeen te ontwikkelen, hetgeen de verklaring kan zijn voor het feit dat ik als voetballer nooit echt ben doorgebroken.”

Wat is je voetbalverleden?

“Afgezien van een proeftraining bij T.Z.B. (The Zandvoort Boys) heb ik nooit in teamverband gevoetbald. Ik was een straatvoetballer. Samen met mijn broer Daan struinde ik de buurt af op zoek naar te kloppen tegenstanders. Beroemd zijn onze duels met de Spaanse buurtjongens Fernando en Rudy, die we speelden tussen Wilhelminaweg 23 en 25. Hoogste uitslag: 32-0.”

Favoriete clubs?

“Ajax natuurlijk. Ik kan me niet anders herinneren. Daarnaast vind ik het ontzettend fijn wanneer AS Roma erin slaagt de derby van Lazio te winnen.”

Eerste wedstrijd die je bezocht?

“Ajax-FC Twente op 30 mei 1976 in De Meer. Ik was met mijn vader. Uitslag 5-3. Veel weet ik er niet meer van. Alleen dan dat Arno Steffenhagen een van de doelpunten maakte en dat we met tramlijn 9 moesten. Mijn hemel, wat duurde het lang voordat we bij het stadion waren.”

Wat was het mooiste doelpunt ooit?

“Goed, omdat u aandringt: toch maar de 2-0 van Marco van Basten tegen de Sovjet-Unie in de EK-finale van 1988. Niet alleen vanwege de technische schoonheid ervan, maar ook vanwege die 7 seconden die ik nodig had om te beseffen dat deze goal een feit was en dit alles tijdens mijn verblijf op deze aarde had plaatsgevonden.”

Wie is je favoriete Oranje-international?

“Daley Blind. Gewoon omdat ik ’m zo goed vind en omdat hij zo mooi op krukken kan lopen. Is best moeilijk hoor.”

Waar was je op 25 juni 1988, toen Nederland in München Europees kampioen werd?

“Thuis. Wij (mijn vrienden Ruurd, Lucky en ik) zaten op de grote zwarte bank, mijn vader recht op een kleinere, eveneens zwarte bank. Mijn moeder zat links op een stoel. Bij het Wilhelmus moest ze hartstochtelijk huilen. Mijn vrienden deden of ze het niet zagen. Die finale tegen Sovjet-Unie voelde als een anticlimax. De echte finale was, nu ja, u weet wel.”

Wie wordt er deze keer Europees kampioen en hoe gaan onze jongens het doen?

“Ik denk dat Frankrijk Europees kampioen wordt. Nederland wordt in de achtste finale uitgeschakeld door Italië. Dat land krijgt van mij nu al de prijs voor het mooiste shirt. Is ook wat waard.”

Robin Goudsmit

Links- of rechtsbenig?

“Rechtsbenig.”

Wat is je voetbalverleden?

“Op de basisschool kreeg ik de voetbalgeest. Een klasgenoot, die een gedoodverfd sterspeler was en een ontzettend goede spits, gaf de meisjes in de pauzes voetbaltraining. Voetbal was aan het begin van deze eeuw nog steeds vooral een jongensaangelegenheid. Ik was best fanatiek, ik wilde heel graag beter worden. Ik was verdediger en later keeper. Mijn klasgenoot-trainer had me namelijk verteld dat dat het gemakkelijkst was: “Je hoeft alleen maar te denken: weg met die bal!” Typisch spits-dedain, want het was natuurlijk hartstikke moeilijk en keeper zijn is al helemaal een vak apart. Een nogal potig meidenteam uit Scheemda maakte een einde aan mijn voetbaldroom; het team waarin ik speelde verloor met iets van 13-1.”

Wat zijn je favoriete clubs?

“Sparta (want Bok de Korver is de grootste cultfiguur aller tijden) en Ajax.”

Eerste wedstrijd die je bezocht?

“Een oersaaie wedstrijd van FC Groningen tegen Vitesse (0-0), ergens in de jaren tien, waar ik heen mocht omdat mijn moeder een heel epische promofilm had gemaakt voor die club, waar ik ook in figureerde met vrienden.”

Mooiste doelpunt ooit?

“Het tweede doelpunt van Wesley Sneijder tegen Brazilië in het WK van 2010. Ik was in Italië op eindexamenreis en we waren in het Vaticaan die dag al uitgejouwd door een stel Brazilianen. Toen dat winnende doelpunt viel, was het feest natuurlijk. Ook de Italianen vlogen ons in de armen.”

Wie is je favoriete Oranje-international?

“Ryan Gravenberch, al helemaal na de oefenwedstrijden.”

Waar was je op 25 juni 1988, toen Nederland in München Europees kampioen werd?

“Ik ben van 1992, dus die 25ste juni 1988 heb ik niet bewust meegemaakt.”

Wie wordt er deze keer Europees kampioen en hoe gaan onze jongens het doen?

“Frankrijk wordt kampioen. Wij halen nipt de achtste finale.”

Henk Hoijtink

Rechts- of linksbenig?

“Links. Zo stijf dat rechts er alleen voor het evenwicht was.”

Heb je zelf een voetbalverleden?

“Ruim dertig jaar gespeeld in mijn amateurclub, waarvan tien in het eerste. Telt dat? Iedereen moet streven naar zijn plafond, en ik mag zeggen dat ik dat daarmee heb bereikt.”

Wat is je favoriete club?

“Jong Holland uit Alkmaar, mijn allercharmantste amateurclub.”

Wat was de eerste voetbalwedstrijd waar je bij was?

“Ajax-Lillestrom (4-0), 28 september 1977, Europa Cup I. Geloof het of niet, in mijn onbezonnen jaren was Ajax-rechtsbuiten Tscheu La Ling een van mijn favoriete spelers. Hij scoorde twee keer.”

Wat is het mooiste doelpunt ooit?

“De solo van Maradona op het WK 1986 tegen Engeland. Iconisch doelpunt.”

Wie is je favoriete Oranje-international?

“Matthijs de Ligt. Knap en veelzeggend voor persoonlijkheid en standvastigheid dat je in de Nederlandse opleiding zo’n specialistische verdediger wordt.”

Waar was je op 25 juni 1988, toen Nederland in München Europees kampioen werd?

“Bij een vriend thuis, in de Alkmaarse binnenstad. Ik woon er nu geen 100 meter vandaan. Denk er dagelijks aan, bij het langsrijden.”

Wie wordt er deze keer Europees kampioen en hoe gaan onze jongens het doen?

“Frankrijk. Ik hoop wel een beetje op een dubbelslag als die van 1998 en 2000: na de wereldtitel de Europese. Zidane en Deschamps zijn alltime favorites van me: wat een spelers, wat een coaches. Nu heb ik veel met Kanté en Griezmann, en het is mooi dat Benzema weer mag meedoen. Nederland heeft een magere ploeg die zo ver niet kan komen.”

Tom van Hulsen

Links- of rechtsbenig?

“Rechtsbenig. Het is me nooit gelukt mijn linkerbeen verder te ontwikkelen, maar op mijn niveau kon ik het met rechts goed af.”

Wat is je voetbalverleden?

“Ik heb ruim dertig jaar gevoetbald bij RKDES in Kudelstaart, voornamelijk als spits van het zesde elftal. Ze noemden mij Tomario, nou, dan weet je het wel. Ik scoorde wel vaak, eigenlijk, maar ik kon verder totaal niet voetballen. Favoriete opmerking van mijn teamgenoten na een kopdoelpunt van mij was altijd: “We schieten Tom tegen zijn hoofd, dan vliegt-ie er vanzelf in”.

Wat zijn je favoriete clubs?

“Ipswich Town en Liverpool, in die volgorde.”

Eerste wedstrijd die je bezocht?

“Haarlem-FC Twente op 8 oktober 1978. 2-2. Ik ben mijn vader, die in 2000 is overleden, nog steeds dankbaar dat hij mij daar mee naartoe heeft genomen. Ik was destijds fan van FC Twente en ik zag Frans Thijssen daar voor het eerst live voetballen. Inmiddels heb ik een boek geschreven (Het geheim van Ipswich) over Frans Thijssen en Arnold Mühren, over hun tijd bij Ipswich Town, en ken ik beide heren heel goed. Arnold werd op 2 juni zeventig jaar.”

Mooiste doelpunt ooit?

“Dat was de vrije trap die ik nam, uit tegen RAP in Amsterdam. Net over de middenlijn, voor de wind, en hij zeilde met een enorme zwabberbeweging zo de kruising in. Het kan nooit dat die goal overtroffen is elders op de wereld.”

Wie is je favoriete Oranje-international?

“Van nu? Eehhmmm.... Van vroeger: Johan Neeskens.”

Waar was je op 25 juni 1988, toen Nederland in München Europees kampioen werd?

“Thuis. Toen de wedstrijd was afgelopen moest ik werken in een kroeg. Dat duurde tot 07.00 uur de volgende ochtend. Mensen liepen over de bar, het was een grote chaos. Iedereen vierde feest. Maar ik werkte me ongans…”

Wie wordt er deze keer Europees kampioen en hoe gaan onze jongens het doen?

“Engeland wordt Europees kampioen door een zege op Portugal in de finale. Oranje vliegt er in de achtste finale uit tegen Italië.”

Iris Ludeker

Links- of rechtsbenig?

“Rechtsbenig, of eigenlijk meer: rechtshandig. Toen ik klein was, was meisjesvoetbal nog niet echt een ding dus ik zat op basketbal.”

Wat is je voetbalverleden?

“Zie boven. Ik heb eigenlijk alleen een voetbalheden, als coach van het voetbalteam van zoon (11).”

Wat is je favoriete club?

“Ja, Ajax natuurlijk.”

Wat is de eerste wedstrijd die je bezocht?

“Ik ben praktisch naast De Meer opgegroeid, op zondag kon je horen hoeveel het stond. Maar ik werd omringd door voetbalhaters, dus een wedstrijd heb ik pas voor het eerst bezocht in de Arena, met zoon. Dat was Ajax-Heracles in seizoen 2017-2018 (1-0, Neres).”

Wat is het mooiste doelpunt ooit?

“Marco van Basten, tegen Den Bosch.”

Wie is je favoriete Oranje-international?

“In de categorie sympathiek: Davy Klaassen en Donny van de Beek; hardwerkend, slim, bescheiden. En ze hebben allebei iets tragisch. In de categorie gracieus: Ryan Gravenberch.”

Waar was je op 25 juni 1988, toen Nederland in München Europees kampioen werd?

“Thuis. En 26 juni op het Museumplein.”

Wie wordt er deze keer Europees kampioen en hoe gaan onze jongens het doen?

“Dat zal Frankrijk of Italië wel zijn. Maar ik hoop natuurlijk op België! Nederland haalt toch nog de kwartfinale.”

Lees ook:

Zelfs dé oranjestraat van Amsterdam kleurt niet oranje

Amsterdam is de enige EK-speelstad in Nederland. Op zoek naar het oranjegevoel in de hoofdstad: ‘Normaal groei je naar zo’n toernooi toe.’

Ook voor de profs zijn zin en spelplezier het belangrijkst

Na een intens voetbalseizoen, met veel wedstrijden in korte tijd na een onderbreking vanwege corona, volgt nu het Europees Kampioenschap. Hoe blijven spelers fysiek en mentaal fris?