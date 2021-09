De bal rolt weer en dat is niet zonder risico. ‘Sportkantines zijn gewoon cafés’

Er is geen wolkje te zien aan de strakblauwe lucht. Twee meisjes van een jaar of twaalf, jeugdspelers van SV Spakenburg, fietsen in hun blauw-witte wedstrijdshirts naar huis. Zaterdag speelt het eerste elftal van hun club tegen VV Katwijk. Het gezang en de trommels van de fanatieke supporters uit het vissersdorp zijn een paar straten verderop al te horen.

Het is duidelijk: het amateurvoetbalseizoen is weer begonnen. Eindelijk rolt de bal weer op alle niveaus. Goed om mensen weer te laten bewegen en voor de sociale binding in dorpen en wijken, zegt de KNVB. Vorig jaar werden de amateurcompetities echter al vroeg in de herfst weer afgebroken; al dat extra gereis was een risico en de kantines zouden besmettingshaarden zijn.

Hoe zit dat nu? Niet overal ligt de vaccinatiegraad even hoog, in Bunschoten-Spakenburg is die relatief laag.

Bij de poorten van sportpark De Westmaat wordt supporters om hun toegangsbewijs gevraagd. Dat is niet het enige. “Iedereen moet een gezondheidsverklaring afleggen,” zegt voorzitter van Spakenburg Klaas Hartog. Supporters en officials die op de hoofdtribune willen, worden door een man in pak tegengehouden: “We hebben ervoor gekozen om op de hoofdtribune testen voor toegang toe te passen. Dan kun je 450 personen meer kwijt.”

‘Qua veiligheid zit je echt op het maximale’

Twintig minuten voor de wedstrijd is het overdekte buitenterras nagenoeg vol. Het ruikt er naar bier en rook. Er zijn pijlen met looproutes en de tafels en stoelen staan op anderhalve meter. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen blijft het moeilijk, zegt Hartog. “De anderhalve meter is bijna niet te handhaven. Dat is echt moeilijk, zeker als er een biertje bij komt kijken. Er waren vandaag ongeveer 1200 mensen, dan zit je qua veiligheid echt op het maximale.”

Dankzij het mooie weer zit iedereen buiten. Buiten sporten is veilig, zegt Frits Rosendaal, epidemioloog van het Leids Universitair Medisch Centrum. “Als je aan het voetballen bent, kom je zelden een kwartier lang binnen anderhalve meter van iemand. Het is ook nog eens buiten, waar je beweegt. Je moet echt langere tijd dichtbij iemand zijn terwijl het niet waait, wil er een forse besmettingskans zijn. Dat gebeurt niet bij buitensporten. Dus lijkt me dat wel veilig.”

Het is rust bij het eerste elftal. Veel supporters en jeugdspelers die rond het veld stonden, zijn de kantine in gelopen om op een groot scherm naar de Formule 1 in Zandvoort te kijken. Later in het jaar, wanneer de temperatuur daalt en dit soort drukte in de kantine gewoon wordt, moeten clubs extra goed opletten, vindt Rosendaal. “Laten we eerlijk zijn: de kantines zijn gewoon cafés. Je zou willen dat sportverenigingen ervoor zorgen dat er niet volop wordt gezongen en dat mensen niet om elkaar heen hangen.”

In Spakenburg klinkt luid gezang

Vooral in gemeenschappen als Bunschoten-Spakenburg lijkt het naleven van de coronaregels op het sportpark extra belangrijk. In deze gemeente heeft nu 62 procent van alle inwoners ten minste één vaccinatie ontvangen; dat percentage ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Ook in bepaalde stadswijken, vooral in de Randstad, blijft de vaccinatiegraad achter. Sportclubs daar lopen meer risico’s.

“Je zou juist dit soort gelegenheden moeten aangrijpen om mensen uit die wijken te stimuleren om zich te laten vaccineren. Dat die clubs vaccinatie-spreekuren hebben en hun leden stimuleren om zich te laten vaccineren. In samenwerking met de GGD kun je mensen uitleggen waarom het zo belangrijk is", zegt Esther Metting, epidemiologe van Rijksuniversiteit Groningen.

In Spakenburg klinkt luid gezang op de tribune, ook al staat het 2-2. De laatste minuut is ingegaan. Katwijk maakt zowaar de 2-3. Het wordt ineens stil op het sportpark, maar echt leeg wordt het niet. Een groot deel van de supporters verhuist naar het terras. Niet naar huis, want het is een tijdje geleden dat ze het sportpark op mochten.

