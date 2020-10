De angst regeert, maar de bal moet blijven rollen

Het was deerniswekkend hoe NAC-voetballer Thom Haye vrijdagavond voor de camera stond. Hij had net weer een wedstrijd gespeeld, nadat hij een tijdje met corona thuis had gezeten. Haye stond er met gebogen hoofd, het huilen stond hem nader dan het lachen. Hij had gemerkt dat hij fysieke problemen had gehad in het veld. Hij kon de interviewer niet vertellen hoe het met hem ging. “Mensen beseffen niet dat het niet afgelopen is als de symptomen weg zijn”, zei Haye.

Het vraaggesprekje legde bloot hoe groot de fysieke en mentale impact kan zijn van het coronavirus, ook bij topfitte jongvolwassenen. De technische en medische staf hadden hem niet in bescherming genomen. Er moet en zal gevoetbald worden, zo is nog steeds het parool, ongeacht de oplopende besmettingscijfers en nieuwe uitbraken. Trainer Roger Schmidt van PSV, een van de brandhaarden, sprak zondag van een ‘ongecontroleerde situatie’. PSV-spelers lieten blijken dat het zo niet leuk is, constant ploeggenoten in quarantaine, constant wisselingen in het elftal en constant angst voor testuitslagen.

Positieve tests

Moet het profvoetbal niet worden gestopt? Al 150 spelers testten positief op Covid-19, op een kleine beroepsgroep van nog geen 900 mensen. De KNVB meent dat het nog altijd verantwoord is; vanwege de vele testen zijn er ook veel positieve gevallen. En die worden vroeg opgespoord, waardoor de ziekte goed in bedwang gehouden kan worden, is het argument. Niettemin werd maandag bekend dat Willem II-speler Elton Kabangu deze zomer met corona op de intensive care terecht kwam.

Er pleit veel voor het stopzetten van de competities. De resultaten worden beïnvloed door alle absenties, met PSV en AZ als pregnante voorbeelden. Daar komt bij dat van echte ‘bubbels’ bij de clubs geen sprake blijkt. De spelers knuffelen elkaar, geven high-fives, zitten samen in kleedkamers, hebben beroepshalve veel fysiek contact en gaan vervolgens vrolijk naar huis, familie of vrienden. Telkens opnieuw zijn de bubbels lek gebleken. Dat er desondanks toch door gevoetbald mag worden, lijkt geen goed signaal naar de rest van een maatschappij die zucht onder de beperkingen. Bovendien lijden voetballers en hun begeleiders onder alle druk, wat onder anderen de sippe Haye liet zien.

Overleven

Toch zullen de ere- en eerste divisie niet snel worden afgeblazen. Het betaald voetbal kan nu de circa 20 miljoen euro per kwartaal aan tv-geld blijven incasseren - zeer welkome inkomsten in de strijd om te overleven. Bovendien weet het kabinet ook dat dit een entertainmentindustrie is die mensen vertier biedt in zorgwekkende tijden. Even lekker boos zijn op de scheidsrechter en voor even doen alsof er niets belangrijkers bestaat in de wereld; in essentie is dat al sinds de oudheid de functie van topsport.

Als de competities nu stilvallen, zullen sponsors echt gaan afhaken en dreigen clubs om te vallen. Complicerende factor is bovendien dat vier clubs ook internationaal actief zijn. Moeten de Europese thuiswedstrijden van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ dan ook worden afgeblazen? Nederland zou daarmee voorop lopen in Europa, want verder draait het voetbal overal nog gewoon door. De Uefa zou de Nederlandse clubs acuut uit de toernooien verbannen, wat voor hen sportief en financieel gezien een drama zou zijn. Ajax incasseert voor de poulefase van de Champions League tot december 41 miljoen euro. In de Europa League kunnen PSV (7,5 miljoen), AZ (6,7 miljoen) en Feyenoord (6,1 miljoen) ook op al rekenen op miljoenen voor hun deelname aan de poule.

Het draait, simpelweg, vooral om geld. Onder de constante dreiging van nieuwe uitbraken, met vreugdeloos voetbal in somber stemmende, lege stadions en steeds prominentere financiële doemscenario’s rolt de bal dus vermoedelijk gewoon door. In de hoop dat ook deze sector het virus ooit onder controle krijgt.

Het door corona zwaar getroffen PSV miste zondag zes besmette spelers en verloor de koppositie door een 2-1 nederlaag bij Vitesse.