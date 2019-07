De Amerikaanse voetbalsters zijn arrogant en onoverwinnelijk

Arrogant, dat is het etiket dat aan de Amerikaanse vrouwen kleeft en dat is ook de houding die ze uitstralen. Niet zo vreemd gezien de wurggreep waarin ze het internationale voetbal al decennialang gevangen houden. Ook op het WK in Frankrijk maken de drievoudige wereldkampioenen hun favorietenrol vooralsnog waar, met zondag in Lyon de finale tegen Nederland. Maar het aura van onoverwinnelijkheid lijkt af te brokkelen.

Luxepositie

Zowel tegen Frankrijk als Engeland had de formatie van de in Engeland geboren bondscoach Jill Ellis moeite de winst over de streep te trekken. Na hun gebruikelijke kickstart – in alle zes wedstrijden op het WK openden de Verenigde Staten binnen het kwartier de score – kwamen ze in de slotfase in de problemen. Frankrijk deed zichzelf tekort en Engeland miste een strafschop om minimaal een verlenging af te dwingen.

De luxepositie van Ellis, met veel gelijkwaardige speelsters, kan ook wringen. Carli Lloyd, de ster van het WK van 2015, moet genoegen nemen met een reserverol. Ze beweert dat ze kan leven met het feit dat ze haar plaats is kwijtgeraakt aan Alex Morgan. Ze startte alleen in de tweede groepswedstrijd tegen Chili in de basis, toen Ellis haar elftal op zeven plaatsen had gewijzigd.

Sterspeelsters

Uiteraard scoorde Lloyd (36) in dat duel, want dat is haar handelsmerk, tevens droeg ze de aanvoerdersband. Misschien een gebaar van Ellis, die op dit WK opvallend genoeg al met drie verschillende aanvoerders speelde. Tegen Thailand en Spanje werd de toss verricht door Megan Rapinoe en tegen Zweden, Engeland en Frankrijk betrad Morgan als eerste het veld. Op die manier hoopt Ellis wellicht haar sterspeelsters tevreden te houden.

Rapinoe en Morgan zijn de twee boegbeelden van deze Amerikaanse ploeg, zowel binnen als buiten het veld. De met een roze kapsel getooide Rapinoe (33) – ze kwam in 2012 uit voor haar geaardheid als lesbienne – haalde vorige week de voorpagina’s nadat ze had gezegd bij een eventuele huldiging als wereldkampioen het bezoek bij Donald Trump in het Witte Huis over te slaan. Ze kan zich niet vinden in het beleid van de Amerikaanse president en houdt bij het volkslied de kaken stijf op elkaar.

Badpakkenmodel

Met zes doelpunten, waarvan vijf in de openingswedstrijd tegen Thailand, voert Morgan (30) de topscorerslijst in Frankrijk aan. De spits, die in 2017 een seizoen onder contract stond bij Olympique Lyon, is een icoon in de VS. Ze poseerde als badpakkenmodel op de cover van Sports Illustrated, schreef boeken en speelde de hoofdrol in de film ‘Alex & Me’, waarin een meisje droomt van een carrière als profvoetbalster. Morgan zou jaarlijks zo’n drie miljoen euro aan reclame-inkomsten innen.

Het winnende doelpunt tegen Engeland vierde Morgan op opmerkelijke wijze. Ze deed alsof ze een kopje thee dronk, met de pink sierlijk omhoog. Dat kwam haar op boze reacties te staan, zoals de Amerikanen ook werden aangesproken op de fanatieke manier van juichen na de dertien goals tegen het arme Thailand. Arrogant en niet getuigend van respect voor de tegenstander, was de kritiek.

Watjes gaan op voetbal

Bij een eventuele vierde wereldtitel worden de Amerikaanse speelsters in eigen land als heldinnen onthaald, al gaat niet iedereen naar de president. Ze zijn populair en spelen op een hoger niveau dan de mannen. In de VS gaan ‘watjes’ op voetbal en echte kerels op American football, basketbal, honkbal of ijshockey. Bij de vrouwen daarentegen zijn oud-internationals als Mia Hamm, Abby Wambach en Hope Solo levende legendes.

Zij zorgen voor een aanhoudende stroom van voetballende meisjes. Het vrouwenvoetbal in de VS kende al in de jaren zeventig onderlinge competities. Die jarenlange voorsprong zorgde voor grote successen, zoals drie wereldtitels en viermaal olympisch goud. Op de grote toernooien eindigden de VS steevast op het podium, tot ze in de kwartfinale van de Spelen van 2016 in Rio werden verslagen door Zweden. Misschien kan Nederland zondag voor een nieuwe stunt zorgen.

