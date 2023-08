De Ajax-familie is bezorgd, maar ook na een horrorseizoen is de liefde ongebroken

Op de eerste open dag in drie jaar tijd kunnen de fans van Ajax deze dinsdag gratis een openbare training volgen. De Johan Cruijff Arena loopt er lang niet voor vol. Als de spelers die voorlopig de selectie vormen één voor één het veld op worden geroepen, klinkt meestal een lauw applausje. Het is tekenend voor de stemming in de Ajax-familie. Die zweeft ergens tussen hoop en vrees. De bravoure is even weg. Ajax is de beste, maar nu even niet.

Bij alle bezoekers staat één ding buiten kijf: de liefde voor Ajax is na dat horrorseizoen ongebroken. “Maar ik ben wel bezorgd”, zegt Kim Seeger. Zij is acht maanden zwanger. Een ruim Ajax-shirt met ‘Nouri’ achterop spant om haar royale buik. “Voor de kleine hebben we al speentjes, slabbetjes en een drinkbeker van Ajax in huis.” Ze is samen met haar vriend Akram van Dam vanuit het Brabantse Cuijk naar Amsterdam gekomen. Van Dam heeft een knalrood trainingspak van Ajax aan. Dat pak draagt hij in zijn vrije tijd bijna altijd, vertelt hij.

Van Dam wil optimistisch zijn, voor het nieuwe seizoen. “Maar als je naar de concurrenten kijkt, ga je wel aan je eigen ploeg twijfelen. Al zeggen de oefenwedstrijden niet alles.”

‘Vertrek Tadic had wel chiquer gekund’

Ajax kende een povere voorbereiding, met nederlagen tegen Anderlecht, Augsburg en Borussia Dortmund. Na het beroerde vorige seizoen, met de derde plaats als resultaat, bouwt Maurice Steijn als trainer nu aan een nieuw Ajax. Maar lukt het technisch directeur Sven Mislintat wel een competitieve selectie te formeren, zonder het vooruitzicht en miljoenen van de Champions League?

Voorlopig nog lang niet, mopperen veel Ajax-supporters. Niet voor niets klaagde Steven Berghuis vorige week over de kwaliteit van de selectie bij AT5. Om die reden vertrok Dusan Tadic ook, naar Fenerbahçe. Ook Jurriën Timber (Arsenal) en Edson Álvarez (West Ham United) zijn weg. Wellicht voegt Mohammed Kudus zich nog bij de vertrekkers. “Nou was Tadic wel stuk minder geworden. Het is niet erg dat hij weg is. Maar zijn vertrek had wel chiquer gekund”, vindt Jasper Westera (19).

Hij is vanuit Sneek naar de open dag gekomen samen met ‘schoonvader’ Adriaan Boers (47) en diens zoontje Owen (10). Ze zijn niet erg enthousiast over de aankopen tot dusver. Een keeper van Eintracht Frankfurt (Ramaj), een speler van het tweede van Manchester City (Borges, die zichzelf ‘Forbs’ noemt), een verdediger van Sankt Pauli uit de tweede Bundesliga (Medic), een Bosnische middenvelder (Tahirovic) en een spelmaker van de nummer dertien van Frankrijk (Van den Boomen).

Meer versterkingen worden beloofd

Zondag tegen Dortmund stonden achterin de tieners Aertssen en Hato (17) en Salah-Eddine die vorig jaar nog bankzitter was bij FC Twente. “Ajax-onwaardig”, vinden de fans. Tijdens de open dag doet Mislintat dan ook een belofte, in de microfoon: er komen meer versterkingen. Met de Kroatische international Josip Sutalo (24), een centrale verdediger, en zijn club Dinamo Zagreb zou al een akkoord zijn bereikt. Ook met de Japanner Hiroki Ito (VfB Stuttgart) is contact.

De open dag van Ajax trok veel jonge supporters. Sommigen waren uit op een souvenir, in dit geval een shirt van de nieuwe aanwinst Carlos Borges, die als speler de naam Forbs draagt. Beeld ANP

Westera: “We hebben geluk dat we de eredivisie beginnen met drie wedstrijden tegen Heracles, Excelsior en Fortuna. Ik heb er wel vertrouwen in dat de selectie redelijk op orde is als de transfermarkt eind augustus dichtgaat.” Boers: “Nou, ik niet. We zitten nog middenin de verbouwing, maar dan heb je wel een trainer en directie nodig die in staat zijn de verbouwing goed te leiden. Ik vind dat Mislintat respectloos met Heitinga is omgegaan. Vorig seizoen was er veel onrust in en rond de club en die is er nog steeds.”

Supporters hopen op een Ten Hag-effect

De meeste Ajax-supporters geven Steijn wel het voordeel van de twijfel. Ze hopen op een ‘Ten Hag-effect’. Zo ook René Linnenbank (36) uit het Limburgse Afferden. Hij zit samen met zoontje Ryan (7) in de Arena. “Steijn is duidelijk en neemt geen blad voor de mond”, zegt Linnenbank. “Maar ik zat vanmorgen nog Ajax-PSV van oktober 2021 terug te kijken: 5-0. Van dat elftal is alleen Berghuis er nog. Dat zegt alles. We moeten helemaal opnieuw beginnen.”

Als Peter Beense op het veld het lijflied Bloed zweet en tranen heeft gezongen, op deze dag van nieuwe verwachtingen, roept de zanger in de microfoon naar het publiek: “Ajacieden, hoe staan we ervoor?!” Er komt nauwelijks respons vanaf de tribune. Niemand die het antwoord weet.

Bergwijn nieuwe aanvoerder Aanvaller Steven Bergwijn (25) is de opvolger van Dusan Tadic als aanvoerder van Ajax. “Steven heeft een goede leeftijd, ervaring, is een vaste waarde, international en een jongen van de stad”, lichtte Maurice Steijn zijn besluit toe tijdens de open dag van Ajax. De trainer liet doorschemeren dat publiekslieveling Davy Klaassen voorlopig niet op een basisplaats hoeft te rekenen. “Maar voor mij hoeft hij niet echt weg.” De kans is groot dat ook Mohammed Kudus en Mohamed Daramy nog wel vertrekken.

