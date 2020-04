De 2-1 tegen Duitsland, de kopstoot van Van Persie: we kijken er graag nóg een keer naar

Het was een foto van een antieke telefoon – met ouderwetse kiesschijf – waarmee Tom Egbers op Twitter een stukje nostalgie met een gouden randje weer tot leven bracht. Het plaatje luidde anderhalve week geleden de heruitzending in van de halve finale tussen Nederland en Duitsland uit 1988. Het kijkstuk boeide uiteindelijk 594.000 kijkers.

Je moet ook wat. Zeker als nergens in Nederland nog een bal rolt of een sprint wordt getrokken. Voor de sportprogrammering van de NOS is het immers behelpen in deze periode van droogte op sportgebied. Het maakt sporttelevisie uit de oude doos weer in trek.

De leegte die de coronacrisis in de sportprogrammering achterlaat, vullen zenders gretig op met beelden van wedstrijden uit het verleden. Met een zomer zonder Olympische Spelen en EK voetbal in aantocht is dit het uitgelezen recept om sportliefhebbers zoet te houden.

Opzienbarende kijkcijfers

En het blijkt te werken. De kijkcijfers zijn opzienbarend. Dat begon vorige week zondag al, toen de NOS ervoor koos de halve finale van het EK ’88 – met winst van Oranje op Duitsland – uit te zenden. Het inspireerde heel veel Nederlanders op verschillende sociale media. Diep hoefden ze niet te graven om het sentiment van de triomf van toen weer op te roepen. Met overgave deelden twitteraars hun emoties, alsof de wedstrijd daadwerkelijk aan de gang was.

Sommigen onder hen waren eind jaren tachtig nog niet op de wereld gezet. Zo is de peuter van regionale tv-verslaggever Korneel Evers kreunend van bezorgdheid te horen op een video als Rudi Völler een veelbelovende tegenaanval inzet. “Mijn zoontje van 5 weet de uitslag nog niet. Heerlijk dit #EK88”, twitterde Evers. Ook AD-verslaggever Edwin Winkels leefde zich uit tijdens het wedstrijdverloop. Hij twitterde alvast de voorpagina van de extra editie van Het Vrije Volk. Boven de zwart-witfoto van de zielsgelukkige Ruud Gullit en doelpuntenmaker Marco van Basten prijkten de vette letters: HEBBES!

Met een knipoog twitterde Winkels: “We zijn druk bezig met een extra editie die vanavond al uitkomt die wij, de journalisten van Het Vrije Volk, zelf op straat in Rotterdam e.o. zullen uitdelen. Ik ga met een stapel naar de Oude Haven, waar veel feestend publiek schijnt te zijn. #EK88".

Een waaierkoers vol spektakel

Wielergek Vlaanderen heeft op koersloze zondagen nu ook weer wat te doen. De meeste kijkers die afgelopen zondag naar de Vlaamse zender VRT zapten, wisten waarschijnlijk al dat de Italiaan Luca Paolini uiteindelijk als eerste de eindstreep zou overschrijden tijdens de heruitzending van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem van 2015. Toch kreeg de zender bijna 400.000 kijkers voor de televisie op een dag dat nergens op de Vlaamse wegen een bidon werd aangenomen of een kassei werd aangedaan. Het hielp dat het een befaamde windeditie betrof, een waaierkoers vol spektakel.

De vertoning bezorgde de Vlaamse openbare omroep VRT zelfs het grootste marktaandeel op dat moment van de dag. Opmerkelijke cijfers voor een koers die vijf jaar geleden verreden werd.

De befaamde kopbal van Van Persie

Hij mag dan misschien met voetbalpensioen zijn, maar zondagmiddag rond hetzelfde tijdstip vloog Robin van Persie nog een keer door uw scherm. De befaamde kopbal en de vier andere doelpunten (1-5) waren te zien in de volledige heruitzending van de legendarische wedstrijd van het WK 2014: Oranje tegen toenmalig titelverdediger Spanje in Salvador, Brazilië.

Om kijkers vooraf te prikkelen, plaatste de NOS op haar website zelfs een voorbeschouwing. Op sociale media werd een foto van een bomvol Museumplein rondgestuurd. “Het Wilhelmus klinkt! Zijn jullie er klaar voor? Op het Museumplein zijn de @OnsOranje. Nog maar een paar minuutjes: Nederland-Spanje, WK 2014. Nu op NPO 1. #StudioSportArchief”.

Het resultaat: er keken maar liefst 770.000 mensen naar. Een schril contrast met de kijkcijfers van Ziggo Sport en Fox Sports, zenders die afhankelijk zijn van actuele sport. Uitzendingen op die kanalen bereiken nu enkele duizenden mensen.

Oude sportwedstrijden opnieuw op tv 1. Spanje-Nederland (WK 2014): 770.000 kijkers, NOS 2. Nederland-Duitsland (EK ‘88): 594.000 kijkers, NOS 3. Gent-Wevelgem (2015): 400.000 kijkers, VRT

