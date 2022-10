Dat het een keer zó mis zou gaan in het stadion in Indonesië, was een kwestie van tijd

Indonesië is in rouw. Irfan Bachdim zag het maandag ook bij het stadion van de club waar hij speelt, Persis Solo. “Er zijn ook bij ons stadion bloemen gelegd, er branden kaarsjes en mensen zijn aan het bidden”, vertelt de Amsterdammer (34) vanuit Soerakarta, Midden-Java. Hij voetbalt sinds 2017 in het land van zijn voorouders. “Ik ben verdrietig, maar ook boos. De mensen die dit hebben veroorzaakt, hebben niet nagedacht over de gevolgen van hun handelen.”

Het ging dramatisch mis, afgelopen zaterdag, na de beladen derby van Oost-Java tussen Arema FC en Persebaya Soerabaja. De thuisclub verloor voor het eerst sinds 23 jaar (2-3). Teleurgestelde supporters bestormden het veld, de politie begon met traangas te schieten. Dat is volgens de regels van wereldbond Fifa verboden. Mensen kregen zuurstofgebrek of raakten in de paniek in de verdrukking. Het dodenaantal van de ramp staat op 125, waaronder 32 kinderen. De vrees is dat het aantal nog zal oplopen; 323 mensen raakten gewond.

Oud-ploeggenoten

Arsenio Valpoort (30) speelde tot een paar maanden geleden nog voor Persebaya. De Amsterdammer sprak de afgelopen dagen met oud-ploeggenoten die de ramp van dichtbij meemaakten. “Wat ze hebben meegemaakt, is heel heftig, eigenlijk niet te beschrijven. Gelukkig voor hen waren ze op tijd van het veld. Door de chaos op het veld werden mensen die onwel waren geworden naar binnen gebracht. Daar zagen de spelers hoe mensen stierven in armen van spelers van Arema. Na een paar uur konden ze het stadion uit met een tank. Die werd ook nog met stenen bekogeld”, vertelt Valpoort (30) vanuit Bulgarije, waar hij nu actief is.

Het voetbalgekke Indonesië kent een lange traditie van supportersgeweld. Uitspelende clubs worden vaak met gepantserde voertuigen naar stadions vervoerd omdat ze anders niet veilig kunnen arriveren. Valpoort speelde zelf ook met Persebaya tegen rivaal Arema. “Dat was in coronatijd, in een leeg stadion”, zegt hij. “Maar soms zitten er wel tienduizend mensen meer in een stadion dan er plaats is. Dat is al levensgevaarlijk. Veel stadions zijn verouderd en niet veilig. Mensen kunnen gemakkelijk het veld betreden.”

Om die reden is Fardy Bachdim, broer van Irfan en nu voetbalmakelaar, niet verbaasd dat het een keer zo fout zou lopen. “Het was een kwestie van tijd”, zegt Bachdim. Hij begeleidt dezer dagen toevallig een delegatie van de Indonesische voetbalbond in Nederland. “We hoorden het zaterdag. De mensen waren in shock.”

Poorten stadion zouden gesloten zijn

“Maar ik ben niet echt verrast. De clubs in Indonesië hebben een enorme aanhang, met veel grote rivaliserende groepen. Maar de stadions zijn daar qua veiligheid niet op ingericht. Ze zijn mega-oud. Het komt voor dat er 50.000 mensen zitten waar er voor 30.000 mensen plaats is. Als je dan rellen krijgt, mensen bestormen het veld en de politie gaat als een dolle traangas spuiten, dan raken mensen in paniek.”

De Indonesische regering laat een onderzoek doen naar de oorzaken. Uitfans van Persebaya waren niet welkom vanwege alle risico’s maar het verwijt in Indonesië is dat er vooraf geen goede afstemming is geweest tussen politie en de organisatie van de wedstrijd. Inmiddels is de politiechef van Malang, de stad op Oost-Java waar het drama gebeurde, ontslagen. Negen andere agenten zijn geschorst.

Bezoekers hebben verklaard dat ze niet konden vluchten omdat poorten gesloten waren. De politie zegt de ‘veiligheidsprocedures’ tegen het licht te houden. Irfan Bachdim: “Ik ben na al die jaren hier niet meer verbaasd als ik onder begeleiding van de ME het veld af moet, en het stadion moet verlaten met tanks. Maar de grootste fout ligt bij de politie. Ze hebben met traangas op het publiek op de tribunes geschoten. Dat is te zot voor woorden. Er zaten jonge kinderen tussen.”

De president van Indonesië heeft nabestaanden een vergoeding van 50 miljoen roepia (3300 euro) in het vooruitzicht gesteld.

Vijf grote, eerdere stadionrampen 1. In Lima braken tijdens de wedstrijd Peru - Argentinië op 24 mei 1964 rellen uit tussen fans. Het veld werd bestormd, tribunes vlogen in brand. De politie begon met traangas te schieten waardoor veel mensen stikten. De poorten waren gesloten. Er vielen 318 doden. 2. In Ghana verloren op 9 mei 2001 meer dan honderd mensen het leven bij de wedstrijd tussen twee rivaliserende clubs. De politie begon met traangas te vuren op de tribunes toen supporters stoeltjes kapot gingen maken. In de paniek stikten mensen of ze werden platgedrukt. 3. De Hillsboroughramp in Sheffield op 15 april 1989 kostte aan 96 mensen het leven. Supporters van Liverpool kwamen in de verdrukking in een veel te vol vak. Pas in 2016 oordeelde een jury in Engeland dat de doden het gevolg waren van falen door de politie die poorten had opgezet zodat meer mensen naar binnen konden. 4. De Europese wedstrijd van HFC Haarlem tegen Spartak Moskou op 20 oktober 1982 liep uit op een drama. Fans vertrapten elkaar buiten het stadion. Het officiële dodenaantal is 66. 5. Het Heizeldrama: Op 29 mei 1985 braken er voor de Europa Cup1-finale tussen Liverpool en Juventus in Brussel rellen uit toen Engelse fans een vak met Italiaanse supporters bestormden. Door de paniek in dat vak vielen er 39 doden, ongeveer 400 mensen raakten gewond.

