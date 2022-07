Dat haar broer aan de finish staat, is voor Wiebes even speciaal als de gele trui

Het is midden tussen een zee van camera’s en fotografen dat Lorena Wiebes zondagmiddag midden op de Champs-Élysées ineens een bekend geluid hoort. Haar vader, moeder en broer, allen in een geel t-shirt met daarop een afbeelding van Wiebes in een ‘superwoman’-pak, wurmen zich naar haar toe en roepen haar naam. Ze staat op en omhelst haar familieleden een voor een.

Wiebes (23) weet dan net dat ze de eerste geletruidrager in de Tour Femmes is, de Tour de France voor vrouwen die dit jaar voor het eerst in dertien jaar als rittenkoers nieuw leven is ingeblazen. Op de Champs-Élysées bewijst ze dat ze terecht haar nagels geel en groen heeft gelakt en verslaat ze Marianne Vos met een fietslengte.

Het geel is bijzonder, natuurlijk. Het is iets waar het in het gezin ‘heel erg veel’ over is gegaan, vertelt vader Wiebes op de stenen van de beroemde avenue in Parijs, terwijl hij ziet hoe zijn dochter wordt omringd door camera's. Eindelijk een Tour voor vrouwen, en dan meteen zegevieren. “Dit heeft ze altijd gewild. Winnen op deze plek. Het is echt bizar.”

Niet vanzelfsprekend

Tegelijkertijd ziet het gezin nog een lichtpunt. Dat Wiebes’ broer Enrico aanwezig is, is voor het hele gezin namelijk even speciaal. Want dat hij achter de finishlijn staat om zijn zus te zien was zeker niet vanzelfsprekend.

In 2019 deed de destijds 19-jarige Wiebes mee aan het programma Verslaafd om haar zes jaar oudere broer en het onzekere gezin te helpen. Een soort laatste toevluchtsoord, noemde ze dat toen, omdat haar broer in die tijd de afslag naar cocaïnegebruik had ingeslagen. Het was een levensperiode waar ze weinig over vertelde. Voor die uitzending had ze zelfs haar teamgenootjes nooit over hem verteld.

Wielrennen was in die periode voor haar een uitlaatklep. “Dat soort situaties maken wie je bent”, vertelde ze voor de Tour Femmes al. “Het wielrennen gaf een positieve draai aan de situatie. Ik was even weg, even er tussenuit, en op de fiets hoefde ik even aan niets te denken.”

Het is iets dat nog steeds zo is, zegt ze. “Af en toe heb ik dat, al is het nooit echt bewust. Het is jarenlang zo geweest. Dat moet slijten. Wel heeft die situatie ervoor gezorgd dat ik makkelijker kan relativeren. Er zijn ergere dingen, denk ik als het even niet goed gaat.”

Heel speciaal

Haar broer, gekend voetballer, is inmiddels goeddeels gezond. Het gaat goed, ‘met de ups en downs die er zijn’, aldus Wiebes. “De ene keer gaat het beter dan de andere. Het belangrijkst voor mijn ouders is dat het met allebei goed gaat. Is het met één niet helemaal ok, dan blijft dat toch in het hoofd hangen.”

Deze dagen zit het gezin weer in een ‘up-situatie’, zei Wiebes na afloop van haar zege zondag. “Ik wist niet zeker of hij er zou zijn. Zeker met de vele media hier zou dat voor hem moeilijk kunnen zijn. Maar ik ben heel blij verrast dat ik hem hier zag. Dat is heel speciaal.”

Enrico Wiebes stond in Parijs tegelijkertijd vol emotie naar zijn zus te kijken. “Ik ben niet veel met wielrennen bezig, ben denk ik vier of vijf keer geweest, maar dat ik hier nu bij kan zijn, is ongelooflijk. Of ze het ook voor mij doet? Ja, dat denk ik wel. Ze vond het leuk om mij te zien.”

“Wij zijn apetrots dat hij mee is gegaan”, zegt vader Wiebes even later. “Die twee samen zo zien, daar word je emotioneel van. Het is ook heel moeilijk voor hem. Eentje staat aan de top, hij niet. Maar iedereen kent het verleden, en dat willen we achter ons laten.”

Uit een dal getrokken

In Verslaafd vertelde Wiebes dat ze het liefst wilde winnen bij de Olympische Spelen in Parijs in 2024, met haar broer aan de finish. Het is twee jaar eerder al gebeurd. Vader Wiebes: “Het is nu al. En dan gaat het ook nog gebeuren over twee jaar.”

De een was op weg naar de top, de ander werd uit een dal getrokken. Maar beiden stonden zondag wel op de Champs-Élysées, al moest het gezin wel om 20.30 uur weer met de trein naar huis, naar Mijdrecht. Vader Wiebes: “En Lorena heeft er voor gezorgd dat haar broer en ik volgende week naar Ajax-PSV kunnen. Hij was hier, dus krijgt hij nu een traktatie van haar.”

