Darter Michael van Gerwen is ‘ziek’ van verloren WK-finale. Is ‘Mighty Mike’ in zijn eigen mythe gaan geloven?

Hij had de uitslag goed, alleen de winnaar niet. Tot zijn eigen verrassing verloor Michael van Gerwen dinsdagavond laat de WK-finale. Vooraf was hem voor de televisiecamera’s gevraagd of hij een voorspelling aandurfde. “Tuurlijk”, antwoordde hij, immer goedmoedig en vol bravoure. “7-3 of 7-4.” Alleen had hij niet ingecalculeerd dat híj het was die op vier sets bleef steken.

Bescheidenheid siert de mens, maar niet de gemiddelde profdarter. Laat staan de man die al jaren luistert naar de bijnaam ‘Mighty Mike’ – inderdaad, ‘de machtige’. In zijn hoofd is geen ruimte voor twijfel. Hoewel zijn derde en laatste mondiale titel van 2019 dateert, voelde hij zich ook voor dit toernooi de favoriet. “Ik hoef niet te bewijzen dat ik beter ben dan elke andere darter. Ze weten dat ik, als ik mijn topniveau haal, de beste ben.”

Uitgerekend in de finale lukte dat niet. De 33-jarige Nederlander had in het bomvolle Alexandra Palace in Londen zijn terugkeer na een moeizame periode willen vieren. In de coronajaren was winnen opeens geen vanzelfsprekendheid meer en dit WK had zijn hernieuwde abonnement op zeges moeten onderstrepen. “Ik heb een fantastisch toernooi gespeeld, alleen vandaag heb ik mezelf tekort gedaan. Daar ben ik echt ziek van.”

Wezenloos staarde hij voor zich uit

Staand aan de rand van het podium staarde hij wezenloos voor zich uit, toen zijn tegenstander gehuldigd werd. Alsof hij zelf niet precies begreep wat er zojuist was gebeurd. De Engelsman Michael Smith, alias ‘Bully Boy’, werd toegezongen: hij bracht het darts thuis, klonk het. Een dubbel feestje. Overdacht Van Gerwen ondertussen de vele dubbels die hij had gemist?

In een eerste reactie somde hij naderhand de cruciale pijlen op die verkeerd waren gegaan. Maar waarom hij op die momenten de kansen niet benutte, daar deed hij geen uitspraken over. Kwetsbaarheid tonen is ook een kunst. Van Gerwen heeft er ogenschijnlijk niet zo veel mee. Als hij al in de spiegel kijkt, doet hij dat het liefst alleen.

Noem die dip in zijn prestatiecurve, tussen 2020 en 2022, ook alsjeblieft geen mentale worsteling. Van Gerwen is er juist zo trots op dat hij altijd in zijn talent is blijven geloven en de weg omhoog zelf heeft gevonden.

“Ik denk dat ik alles beter weet, dus ik doe het altijd op mijn eigen manier”, verklaarde hij voorafgaand aan het toernooi in het AD. “Mensen zeiden: je moet dit en dat doen, ga naar een coach of een sportpsycholoog. Doe eens normaal, joh! Voor dat soort dingen ben ik allergisch. Ik doe lekker mijn eigen ding.”

Van Gerwen houdt het graag simpel. In zijn wereld is één plus één altijd twee, zoals drie keer zestig honderdtachtig is. Hij is een jongen van het volk, die badkamertegels zette voor zijn doorbraak. Darters zijn de uitzondering op de regel dat topsporters geen bierbuik hebben. Hun sport flirt met entertainment. Als authentieke gasten worden ze in de markt gezet, maar wat als ze te veel in hun imago en bijnaam gaan geloven?

Zoektocht naar de slimste darter

Televisiezender Viaplay voedt het karikaturale karakter, met een zoektocht naar de slimste darter. De algemene kennis wordt getest middels vragen. Noem tien namen van Russische leiders. De meesten komen niet verder dan Poetin. “Stalin? Ik wist dat er nog een andere bekende was.”

Juichende cheerleaders en joelende toeschouwers. Van Gerwen had ze tijdens de pandemie gemist. Hij vond het destijds lastig om in een flow te komen. “Voor publiek gooien is zoveel leuker. Spelen zonder fans zorgt voor een heel ander soort druk en dat heeft de resultaten in die jaren zeker beïnvloed. Ineens wonnen veel meer spelers majors.”

Na de kwartfinale op dit WK en de halve eindstrijd, twee partijen die Van Gerwen zonder setverlies won, concludeerden analisten dat hij terug was op het niveau van zijn beste jaren. De vergelijking met icoon Phil Taylor werd weer gemaakt: wie van de twee is de beste darter ooit?

In 2016 had The New York Times Van Gerwen nog uitgedaagd met de kop boven een artikel: ‘Hij is de Michael Jordan van het darten. Hij moet het alleen nog bewijzen.’ Dat blijkt toch makkelijker gezegd dan gedaan, leert de verloren finale.

