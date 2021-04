‘Dartelende’ Frenkie de Jong krijgt na bekerwinst van Barça een tien

De voetballers van FC Barcelona hadden zaterdagavond laat een boodschap voor de wereld. ‘La primera de una nueva era’, viel er te lezen op speciaal bedrukte T-shirts. Ofwel: de eerste prijs van een nieuw tijdperk.

FC Barcelona beëindigde zaterdag een periode van 721 dagen zonder eremetaal door de Copa del Rey te winnen. In een eenzijdige bekerfinale in Sevilla werd afgerekend met Athletic Club Bilbao (4-0), de nummer elf van de Spaanse competitie.

Als de eindstrijd een voorbode was van dat nieuwe tijdperk, dan is daarin een hoofdrol weggelegd voor Frenkie de Jong. Hij gaf twee assists, waaronder de voorzet bij het openingsdoelpunt van Griezmann, en kopte zelf de 2-0 binnen.

Het leidde tot lyrische commentaren in de Spaanse kranten. Een máquina, kopte Marca over De Jong. Een machine. “Wat een optreden van Frenkie!”, loofde de sportkrant. “Hij was echt overal te vinden. Hij genoot, hij dartelde, hij speelde, hij scoorde, hij liet anderen spelen en hij bereidde doelpunten voor. Meer kun je niet doen!” De Catalaanse krant Sport gaf De Jong zelfs een tien.

Schril contrast

De lofzang op De Jong staat in schril contrast met de kritieken van een week eerder, toen FC Barcelona El Clásico verloor bij Real Madrid (2-1) en veroordeeld werd tot een inhaalrace in de Spaanse titelstrijd. Ronduit vlak werd het optreden van de middenvelder genoemd. Ook trainer Ronald Koeman moest het nadien ontgelden. De Spaanse pers suggereerde voor de finale dat zijn toekomst bij FC Barcelona zou afhangen van het resultaat tegen Athletic Club. Koeman reageerde geïrriteerd. “Ik vind het vreemd dat ik moet antwoorden op vragen hierover”, zei hij.

Koeman antwoordde met de bekerwinst, waarmee hij zijn eerste prijs won als trainer van FC Barcelona. Terwijl de oud-bondscoach na afloop zijn feestje vierde, gingen de spelers van FC Barcelona één voor één op de foto met Lionel Messi en de beker, alsof ze ineens weer jonge fans met hun idool waren. Een aandoenlijk tafereel dat het nieuwe tijdperk van FC Barcelona inluidde.

Lees ook:

Een indrukwekkende opmars van FC Barcelona, maar Real is nog een brug te ver

Onder leiding van Ronald Koeman maakte Barcelona in La Liga een indrukwekkende opmars. Die werd vorig weekend echter gestuit door Real Madrid (2-1).