Dankzij het coronavirus is er een nieuw record in het skateboarden

Zijn jonge kinderen in coronatijd meer gaan bankhangen en gamen, of juist meer gaan sporten? Het Mulierinstituut vroeg het aan 750 ouders van kinderen tot en met 11 jaar. De uitkomst: 40 procent schat in dat het kroost minder is gaan bewegen, 25 procent denkt dat de kinderen juist sportiever zijn geworden. Zo kreeg skateboarden een enorme impuls.

Ook in Brazilië. Zelfs in het land van Bolsonaro gingen de scholen dicht, wat de 11-jarige Gui Khury mooi de gelegenheid gaf om vele uren extra met zijn favoriete sport bezig te zijn. In de tuin van zijn oma liet zijn gefortuneerde familie eerder al een halfpipe bouwen zodat Gui eindeloos kon oefenen op zijn tricks. En toen gebeurde het, afgelopen week. De jongen roteerde na een sprong drie keer volledig om zijn as, bleef daarna overeind en rolde vervolgens door op zijn board. Een geslaagde 1080’er dus: een draai van drie keer 360 graden. Het was nog nooit iemand gelukt op dit type ramp. Vader Ricardo filmde het met zijn telefoon en stuurde het naar skatelegende Tony Hawk. De Amerikaan was in 1999 de eerste die een draai van 900 graden maakte, tweeënhalve draai.

Dat record is er nu aan. Hawk postte de video op Instagram en toen ging het snel. Voor de skateboarders is een magische grens doorbroken. “Door de isolatie vanwege het coronavirus had hij veel tijd om zijn trucs te perfectioneren”, vertelde vader Khury tegen persbureau Reuters. Gui droomt van de Olympische Spelen. In 2021 is skateboarden in Tokio voor het eerst olympisch. Hij gaat nu oefenen op een 1260 graden-sprong. Duizelingwekkend.

