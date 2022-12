Dankzij een actie van Trouw-lezers kan WK-slachtoffer Rahman nu een dokter betalen

De appjes van Gaziur Rahman (26) zijn bijna uitzinnig. ‘Ik heb twee hectare grond en een aantal koeien gekocht, en sieraden voor mijn vrouw’, schrijft hij. ‘Ik ga mijn zoontje inschrijven op school. Ons leven is mooi en gelukkig, nu ik eindelijk hun behoeftes kan vervullen.’

Toen Trouw Rahman onlangs bezocht in Bangladesh, was hij berooid en fysiek gebroken. De straatarme boer verkocht al zijn rijstvelden om naar Qatar te kunnen vertrekken als stadionbouwer voor het WK, betoverd door mooie beloftes. Hij kreeg echter nauwelijks betaald, werkte veertien uur per dag in extreme hitte, en dacht te zullen sterven. Tijdens het werk moest hij vaak overgeven en huilen.

Actie tot de finale verlengd

Na het lezen van Rahmans verhaal zette Amersfoorter Tjeerd Boersma een crowdfunding op om 10.500 euro te collecteren voor Rahman, het salaris dat hij in Qatar had moeten krijgen. “Als ik 1000 of 2000 euro ophaal, is dat al heel wat”, dacht hij toen.

Na een paar dagen stond de teller op 5000 euro. De dag nadat hij een lezersbrief naar Trouw had geschreven, was het streefbedrag al gehaald. Hij verlengde de actie tot zondag, de finaledag van het WK. De teller stond vrijdag op bijna 23.000 euro.

Rahman kreeg uiteindelijk 14.500 euro. Door de vele donaties maakte Boersma 4000 euro extra over, het bedrag dat Rahman betaalde om naar Qatar te kunnen.

Cocktail van woede en machteloosheid

Jamal Mollah, die eveneens met Trouw sprak, kreeg zo 5600 euro. Zijn broertje was WK-arbeider in Qatar en bezweek onder de extreme omstandigheden. Zowel Mollah als Rahman kreeg geen schadevergoeding uit Qatar. De donaties die tot zondag binnenkomen, gaan naar nabestaanden van een derde slachtoffer uit Bangladesh.

‘Een cocktail van woede en machteloosheid’ triggerde Boersma. “Het is intens gemeen dat een zogenaamde vriend hem benadert, hij duizenden euro’s betaalt om naar Qatar te gaan en dan uitgebuit wordt. Waarom doen we dit elkaar aan voor een voetbalfeest?”

Een flink deel van het bedrag dat Boersma ophaalde, is te danken aan een samenwerking met stadgenoot Esther Ocheng. Na het lezen van Mollahs verhaal organiseerde zij tijdens de poulewedstrijden van Oranje drie benefietconcerten voor hem en zijn broertje.

De Amersfoortse Brandpunt-kerk, waar Ocheng de cantorij leidt, stelde het gebouw beschikbaar. De zevendedagadventisten kookten met de plaatselijke Fonteinkerk eten om tijdens de concerten te verkopen. Voorgangers van de Oecumenische Kerk en de Kerk van de Nazarener praatten de avonden aan elkaar. Zo ontstond spontaan een kerkelijke samenwerking om een islamitische familie te helpen. Ocheng haalde bijna 4000 euro op, die ze stortte in Boersma’s crowdfunding.

Lieve berichtjes

Sommige donateurs mailden Boersma en Trouw of hun geld wel echt bij de slachtoffers terechtkomt. Trouw hield toezicht en zag de bankafschriften in. Ook de slachtoffers zelf bevestigden de ontvangst.

De dankbare Mollah zegende Boersma, Ocheng en hun families, en vroeg hen naar Bangladesh te komen om samen te eten. Boersma: “Dat je in die armoede zo vrijgevig bent, daar kunnen we in Nederland wat van leren”. Ocheng: “Het verschil tussen niets en iets doen is het allergrootste verschil dat bestaat”.

Dat blijkt als Rahmans vrouw Olima appt. Rahman kan zijn rechterarm niet meer goed buigen door de ontberingen in Qatar. Een doktersbehandeling is echter te duur, maar door het ingezamelde geld verheugen ze zich op hoog bezoek. ‘Over een paar dagen komt er een dokter speciaal vanuit Dhaka voor zijn arm’, schrijft ze. ‘Ik weet niet hoe ik iedereen moet bedanken.’

‘Gastarbeider’ in Qatar: ‘Ik dacht dat ik ging sterven’

De straatarme boer Gaziur Rahman (26) is een van de migranten die de stadions bouwden voor het WK voetbal in Qatar, dat morgen eindigt. Hij kwam terecht in een genadeloos systeem van leugens, uitbuiting en slavernij.

‘De wereld moet weten wat Qatar met mijn broertje heeft gedaan’

Voordat zijn broertje vanuit Bangladesh als gastarbeider naar Qatar vertrok, liet Jamal Mollah hem beloven dat hij gezond en veilig zou blijven. Na drie jaar uitbuiting bezweek hij. ‘Wij huilen elke dag.’