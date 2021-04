Danilho Doekhi verheugt zich op weerzien met oom Winston Bogarde in de bekerfinale: ‘Ik heb veel van hem geleerd’

Winston Bogarde heeft hem nog niet geappt, lacht Vitesse-verdediger Danilho Doekhi. En dat zal waarschijnlijk ook niet gebeuren, vermoedt hij. Zijn oom is niet zo actief op zijn telefoon. Bovendien had ­Bogarde, assistent-trainer bij Ajax, deze week wel andere dingen aan zijn hoofd, zoals de return tegen AS Roma in de Europa League.

Zondag, als Ajax en Vitesse gaan strijden om de KNVB-beker (aftrap 18.00 uur), zullen ze elkaar na afloop wel spreken, verwacht Doekhi (22). “En dan zal de ene toch de ander moeten feliciteren.”

Oud-verdediger Bogarde, de jongere broer van Doekhi’s vader, speelde een voorname rol in de carrière van Doekhi. Op verjaardagen en familiefeestjes ging het vroeger altijd over voetbal. Doekhi luisterde als kleine jongen aandachtig naar de verhalen van Bogarde, die uitkwam voor Sparta, Ajax, AC Milan, FC Barcelona, Chelsea en Oranje. Later verslond Doekhi ook de biografie van zijn oom, Deze neger buigt voor niemand. “Mijn oom heeft een heel goede mentaliteit. Die probeerde hij op mij over te brengen. Het ging vaak over wat je ervoor moet doen om prof te worden. Natuurlijk weet je dat wel, maar als oud-voetballers zoiets met je delen, dan neem je dat sowieso aan, omdat zij het al hebben meegemaakt.”

Kampioen met Jong Ajax

Het duurde niet lang voordat de twee ook een professionele relatie kregen. Doekhi begon bij het Rotterdamse XerxesDZB, maar werd al snel opgepikt door Excelsior. Hij had net zijn debuut gemaakt voor de Kralingers toen Ajax interesse toonde. De tiener mocht zich ontwikkelen bij Jong Ajax, het beloftenelftal waar zijn oom een jaar later assistent werd. “Daar heb ik veel van hem geleerd”, vertelt Doekhi ontspannen aan de rand van het trainingsveld op sportcentrum Papendal in Arnhem. “Vaak nam hij de verdedigers apart om oefeningen te doen. Dan bespreek je hoe je het beste bepaalde aanvallers kunt bespelen; wat doe je als iemand fysiek sterk of heel snel is.”

Danilho Doekhi: 'Ik voelde me meteen thuis bij Vitesse'. Beeld Pro Shots / Paul Meima

Niet zonder succes: in het seizoen 2017/2018 werd Jong Ajax kampioen van de eerste divisie. Doekhi speelde dat jaar bijna alles. “Voor mijn ontwikkeling is dat erg goed geweest. Ik was achttien, negentien jaar en speelde elke week tegen volwassen mannen, die al jarenlang prof waren. Daar word je sterker van. Daarnaast was het niveau van de trainingen heel hoog en de faciliteiten van Ajax waren erg goed.”

‘Bij Ajax was een stap omhoog niet mogelijk’

Opvallend is dat er van dat kam­pioenselftal maar één speler doorstootte naar Ajax 1: Noussair Mazra­oui. Doekhi koos na dat seizoen voor Vitesse. “Voor mijn gevoel was ik klaar voor een stap omhoog. Bij Ajax was dat niet mogelijk. In het eerste stond Matthijs de Ligt, Ajax had Daley Blind net teruggehaald en kocht Perr Schuurs en een Argentijn (Lisandro Magallán, red.). Bij Vitesse, dat altijd wel bovenin meespeelt, voelde ik me meteen thuis. Ik heb me hier goed kunnen ontwikkelen.”

Dat blijkt uit de statistieken. De kopsterke Doekhi (1.90 meter) geeft bij Vitesse leiding aan een stabiele defensie, die – na Ajax – tot nu toe de minste tegentreffers kreeg in de eredivisie (28 in 29 wedstrijden). Dat geeft vertrouwen voor zondag, als Vitesse in de Rotterdamse Kuip de vijfde bekerfinale in de clubhistorie mag spelen. Alleen in 2017 won Vitesse de beker. “We moeten geloof in onszelf hebben en met vertrouwen spelen.”

En ja, na afloop zullen zijn ogen het imposante postuur van Bogarde zoeken. Doekhi, lachend: “Als hij dan zegt dat hij me veel te veel heeft geleerd, dan zal dat zeker het mooiste compliment zijn.”

