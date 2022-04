Damaris Egurrola is een Baskische leeuwin met liefde voor Nederlands voetbal

In haar volledige naam is de Baskische-Groningse verwevenheid goed te zien: Damaris Berta Egurrola Wienke. Als kind, woonachtig in Bilbao, ging ze in vakanties vaak naar familie van haar moeder in Groningen. Destijds voetbalde ze met neefjes en vriendinnetjes in een park in de stad, vrijdag draagt ze in de Euroborg het shirt van het Nederlands vrouwenelftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus. Niet als Berta Wienke, maar als Damaris Egurrola.

Na de eerste training met haar nieuwe ploeggenoten in Zeist vertelde Egurrola (22) dinsdag dat ze altijd al een voorliefde heeft gehad voor het Nederlandse voetbal. Omringd door verslaggevers haalt ze een herinnering op aan de WK-finale uit 2010 tussen Spanje en Nederland. “Ik weet nog dat ik huilend naar mijn slaapkamer ben gegaan toen Iniesta scoorde”, zegt ze met een glimlach. “De familie van mijn vaders kant wilde dat Spanje won, maar ik was heel verdrietig dat Nederland verloor.”

Haar moeder vertelde haar alles over de spelers van het Nederlands elftal en bij wedstrijden droeg ze altijd een oranje shirt. In 2017 bezocht ze met familie en vrienden bijna alle duels van het Nederlands vrouwenteam op het gewonnen EK – behalve de finale omdat ze terug moest naar huis voor schoolverplichtingen. “Ik was erg onder de indruk van het voetbal dat Nederland speelde”, zegt ze. En ze genoot van de sfeer binnen en buiten de stadions met alle fans in oranje kleding.

Teleurstelling

Twee jaar later debuteerde Egurrola, als speelster van Everton, in La Roja, de nationale ploeg van Spanje. De teleurstelling was groot dat het bij dat eenmalige optreden bleef en dat ze door bondscoach Jorge Vilda niet werd opgenomen in de selectie voor het WK van dat jaar in Frankrijk. Het spelen van interlandvoetbal leek buiten bereik, totdat Mark Parsons haar vorige zomer benaderde. Twee gesprekken met de bondscoach van Nederland waren voldoende om Egurrola over de streep te trekken.

In Lyon sprak Egurrola ook vaak met de van een achillespeesblessure herstellende Daniëlle van de Donk. Ook door haar werd ze gestimuleerd om voor Nederland te kiezen, al kon ze haar Brabantse ploeggenote niet altijd volgen “Ze komt uit het zuiden van Nederland en het was moeilijk om haar te verstaan.” Parsons had Egurrola al eerder aan de Oranje-selectie willen toevoegen, maar een berg papierwerk en een ernstige blessure – ze werd in december aan de linkerenkel geopereerd – zorgden voor vertraging.

Grootmacht

“Het voelde honderd procent goed dat ik deze beslissing moest nemen”, vertelt Egurrola, die sinds 2021 onder contract staat bij Olympique Lyon, de Franse grootmacht in het Europese vrouwenvoetbal. De interesse streelde haar en kwam op een goed moment, in de wetenschap dat voetballen voor het land van haar vader er niet inzat. Dus koos ze voor het land van haar moeder, hoewel ze ook had kunnen kiezen voor de Verenigde Staten, het land waar ze werd geboren en zes jaar woonde. “Maar ik voel mij meer Europeaan dan Amerikaan.”

Bij Lyon, zevenvoudig Champions Leaguewinnaar, speelt Egurrola ‘op 6', als verdedigende middenvelder. Ze kijkt uit naar haar debuut vrijdag in Groningen, met familie uit Bilbao en Groningen op de tribunes. In haar hoofd is ze ook al bezig met haar eerste grote toernooi, het EK later dit jaar in Engeland. Uit de tijd bij Everton, dat haar in 2021 voor 100.000 euro verkocht aan Lyon, weet ze hoe het voetbal leeft in Engeland. “Heel veel wedstrijden zijn al uitverkocht, dat wordt een hele mooie ervaring.”

