Damaris Egurolla kent de kracht en kwetsbaarheid van Frankrijk

Het is een indrukwekkende lijst die de Franse voetbalvrouwen kunnen overleggen. Ze zijn al zeventien duels op rij ongeslagen, met de doelcijfers tachtig voor en acht tegen. De laatste keer dat Les Bleus verloren was op 13 april vorig jaar in Le Havre tegen de Verenigde Staten. Als excuus voor die nederlaag tegen de wereldkampioen kon bondscoach Corinne Diacre aanvoeren dat alle internationals van Olympique Lyon niet beschikbaar waren vanwege een corona-uitbraak bij de club.

Olympique Lyon en Paris Saint-Germain leveren traditiegetrouw het gros van de internationals aan de nationale ploeg. Op het EK zijn het er tien, vijf uit Lyon en vijf uit Parijs. Twee ervaren speelsters van Olympique Lyon ontbreken opvallend genoeg in Engeland. Amandine Henry, dit seizoen topscorer in de Franse Ligue 1, en Eugenie le Sommer, all-time clubtopscorer van de achtvoudig Champions Leaguewinnaar, werden door Diacre buiten de selectie gehouden.

Vooral een vrolijke aangelegenheid

Het is vreemd dat ze er niet bij zitten, vindt ook Damaris Egurrola, met Daniëlle van de Donk ploeggenoten van Henry en Le Sommer. “Maar iedere coach heeft haar eigen zienswijze en maakt haar eigen tactische afwegingen”, zegt Egurrola via een video-verbinding vanuit Worsley Park, het spelershotel in Manchester. “Maar om eerlijk te zijn is het voor ons natuurlijk goed dat ze er niet bij zijn.” Nederland speelt zaterdagavond in het New York Stadium in Rotherham in de kwartfinale van het EK tegen Frankrijk.

Egurrola (22) had woensdag nog contact met een aantal internationals van Frankrijk. Het ging daarbij niet over de komende wedstrijd, het was vooral een vrolijke aangelegenheid. Wendie Renard, de aanvoerder en robuuste centrale verdediger van Olympique Lyon, vierde haar 32ste verjaardag. Renard geldt als het boegbeeld en de absolute leider van de Franse ploeg, terecht in de ogen van Egurrola. “Ze staat altijd op de goede plaats, maakt altijd de juiste keuzes en is gevaarlijke bij standaard-situaties.”

Egurrola, die sinds 2021 bij Olympique Lyon onder contract staat, kent de kwaliteiten van het Franse team. Snelheid en fysieke kracht zijn twee van de belangrijkste pijlers waarop het elftal van Diacre steunt. “Ze zijn goed in de omschakeling”, zegt Egurrola. “Als ze de bal veroveren spelen ze simpel en direct voetbal. Ze gaan meteen op zoek naar de aanvallers en komen dan heel snel met veel spelers in het strafschopgebied. Ze komen vaak achter je rug vandaan en dat is moeilijk te verdedigen.”

Gevaarlijke aanvallers

Nederland ondervond de kracht van Frankrijk op het Tournoi de France, in februari van dit jaar. De ploeg van Mark Parsons verloor met 3-1, mede door twee doeltreffende hakballen van Marie-Antoinette Katoto, die er zaterdag in Rotherham niet bij is. De spits van Paris Saint-Germain liep tegen België een zware knieblessure op. Nederland bekeek eerder deze week de videobeelden van het duel in Le Havre. Egurrola zag dat Oranje verdedigend in de problemen kwam bij snel balverlies. “Daar trainen we nu op en hopelijk hebben we dat zaterdag wel voor elkaar.”

Egurrola hielp de staf van Nederland bij het analyseren van het Franse spel. Ze gaf kleine tips, bijvoorbeeld welke acties Delphine Cascarino, een van de gevaarlijke aanvallers, graag maakt. Of voor welke opbouw Wendie Renard vaak kiest. Nuttige details om te delen, aldus Egurolla, die ook zegt te weten waar de Fransen kwetsbaar zijn. “Wij moeten goed aan de bal zijn. Ze houden er niet van als de tegenstander veel in balbezit is. Daar hebben ze tactisch vaak geen antwoord op. Daar ligt voor ons de sleutel.”

Duitsland in halve finale De winnaar van Frankrijk-Nederland komt in de halve finale van het EK uit tegen Duitsland. In Londen waren de Duitse vrouwen met 2-0 te sterk voor Oostenrijk. Lina Magull en Alexandra Popp maakten de doelpunten voor de achtvoudig Europees kampioen. De ploeg van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg maakt indruk op het EK, met vier zeges en een doelsaldo van 11-0. De halve finale tussen Duitsland en Frankrijk of Nederland wordt woensdag in Milton Keynes gespeeld.

Nederland speelde tegen Zwitserland opnieuw een wisselvallige wedstrijd op het EK. In de kwartfinale wacht Frankrijk, een van de favorieten voor de titel.