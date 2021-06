Daley Blind boekte de belangrijkste overwinning van de avond

Ineens was Daley Blind helemaal geen voetballer meer, maar gewoon een vriend, een vader, een echtgenoot en een zoon. Toen hij zondagavond even na tienen richting de kant liep voor zijn wissel veegde hij met zijn oranje shirt de tranen uit zijn ogen. Op een stoeltje op de tribune van de Johan Cruijff Arena, op een paar plekken afstand van de anderen, deed hij nog een poging zijn emoties achter zijn shirt te verbergen. Vanaf dat stoeltje zag hij hoe zijn ploeg de overwinning uit het vuur sleepte tegen Oekraïne, en balde hij zijn vuisten van blijdschap, op een avond die een van de moeilijkste uit zijn carrière was.

Voor de camera van de NOS hield hij van alle emotie zijn stembanden maar ternauwernood onder controle. De brok zat voor in zijn keel. Zijn gedachten gingen terug naar zaterdagavond, toen hij onderuitgezakt in de lobby van hotel Woudschoten in Zeist met andere Oranje-spelers naar Denemarken-Finland had zitten kijken. Ontspannen. Tot Christian Eriksen neerviel, ooit jaren zijn ploeggenoot bij Ajax, nu een van zijn beste vrienden. Al snel is duidelijk dat het ernstig is.

Eind 2019 was hij het zelf die ineens ineenzakte op het veld, in de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Valencia. Het bleek te gaan om een ontstoken hartspier. Na onderzoeken mocht hij weer topsporter worden. Wel draagt hij sindsdien een interne defibrillator (ICD) onder zijn huid. Angst om weer te voetballen had hij na het openbaren van het probleem nooit meer gehad, zei hij vaak. Toen hij vorig jaar augustus ineens weer op het gras ging zitten, in het oefenduel met Hertha BSC, sloeg weer even de schrik toe. De ICD had gepiept, het bleek achteraf loos alarm.

Overzichtelijke risico's

Gelukkig, Blind kon voetballer blijven. Maar het duurde tot december 2020 dat hij uit bij Liverpool voor het eerst een wedstrijd speelde dat hij niet aan zijn hart dacht. De tegenslag die hij vervolgens in maart had, met de enkelblessure die hij opliep in Gibraltar, was niets vergeleken met dat andere. Hij besloot met de medische staf van Ajax in de revalidatie de ‘grenzen op te zoeken’, vertelde hij afgelopen week nog. Hij zat minder lang dan voorgeschreven in het gips, liep minder lang op krukken, ging zijn gewricht weer eerder belasten. Hij wist dat het overzichtelijke risico's waren, in vergelijking met dat andere.

Per se wilde hij het EK halen, omdat voetbal in zijn leven met afstand de belangrijkste bijzaak is, en spelen voor Oranje het hoogst haalbare. En omdat hij eerzuchtig is en wist dat het Nederland elftal hem nodig had. Niet alleen vanwege zijn zuivere passes van achteruit, de ballen die het spel ineens kunnen versnellen, óók om zijn organisatorische kwaliteiten en zijn persoonlijkheid buiten het veld, de gentleman in een wereld die neigt naar egocentrisme.

De hartstilstand van zijn Deense vriend wierp hem ineens weer terug op zichzelf. Hij dacht aan zijn familie, zijn vrouw thuis, zijn kinderen, zijn ouders met wie hij vanwege de bubbel voorlopig alleen op afstand contact kan hebben. Hij sliep slecht, in de nacht van zaterdag op zondag. Hij twijfelde oprecht of hij wel moest spelen tegen Oekraïne. Om Eriksen, maar ook om zijn eigen gezondheid. Kon hij dan nog wel vertrouwen op zijn lichaam, zoals hij zich altijd had voorgehouden? Het goede nieuws uit Kopenhagen over zijn maat, met wie hij jaren optrok, trok hem over de streep.

Hij speelde dus ‘gewoon’, links achterin de defensie. Hij had het best lastig met Andrej Jarmolenko. Bijna niemand in het stadion wist wat hij in het voorafgaande etmaal allemaal had gedacht en gevoeld. Dat was niet het 5-3-2-systeem of Jarmolenko, het waren veel existentiëlere vragen over het bestaan als topvoetballer geweest.

Opgelucht was hij, dat het goed was gegaan toen hij in de 64ste minuut een bord met zijn rugnummer omhoog had zien gaan en naar de kant liep. Daar viel hij bondscoach Frank de Boer in de armen voor een knuffel. Trots was hij ook, dat hij toch had gespeeld. Als de automobilist die na een angstaanjagende gebeurtenis op de weg toch weer gewoon in zijn auto was gestapt.

Daley Blind (op de rug) deed maandag in Zeist wat hersteloefeningetjes in de schaduw, met Frenkie de Jong, Memphis Depay en Marten de Roon in de buurt. Beeld ANP

Op maandag deed hij op het trainingsveld in Zeist wat hersteloefeningen in de schaduw van een boom, waarna hij op zijn matje wat lag te chillen, met basisspelers als Frenkie de Jong, Memphis Depay en Marten de Roon om hem heen. Veel teamgenoten hadden zondag amper meegekregen wat er in hem was omgegaan, zo vertelden Nathan Aké en Patrick van Aanholt maandag. Pas in de kleedkamer na afloop hadden ze de emoties gezien bij hun 31-jarige steunpilaar, en realiseerden ze pas wat het met hem had gedaan, wat hij had gevoeld en gedacht sinds zaterdagavond, zoals veel meer andere mensen die bij een geliefde hadden ervaren hoe kwetsbaar het leven ineens kan zijn.

Pas na afloop wist iedereen het. Niet Oranje boekte de belangrijkste overwinning van de avond, dat deed hij, Blind. Niet Denzel was de man van de wedstrijd, dat was hij, Daley.

Lees ook:

Cardioloog: ‘De snelle hulp aan Eriksen is een prachtige les van hoe het moet’

De wereld hield de adem in, toen Christian Eriksen ineens op het gras lag in zijn eerste EK wedstrijd. Het liep goed af. Cardioloog Leonard Hofstra hoopt op een wereldwijd effect.