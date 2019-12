Dai Dai Ntab is ‘eindelijk weer uitgerust’ en wint overtuigend Nederlandse titel

Hij was razendsnel en overduidelijk de beste. Dai Dai Ntab blies vrijdag op de NK Afstanden in Thialf op de 500 meter de concurrentie figuurlijk omver. Zijn 34,37 was slechts zes honderdsten van een seconde boven het baanrecord. Hij werd er Nederlands kampioen mee, en bovendien plaatste hij zich voor de WK Afstanden. Achter hem werden Jan Smeekens (34,81) en Kai Verbij (34,87) op ruime achterstand twee en drie.

Het was de derde keer dat Ntab Nederlands kampioen werd, maar wel de keer dat hij met de ruimste marge won. Bovendien was het een opluchting dat hij eindelijk weer een tijd reed waarmee hij zich ook internationaal kon meten. Sterker nog: het was de snelste tijd die dit jaar op de 500 meter is gereden. “Ik ben eindelijk weer uitgerust.”

Trainen in een andere tijdzone

Wat was er aan de hand geweest? Sprinters gaan altijd door, en dus reed de pupil van Gerard van Velde alle wereldbekers, ook die twee weken geleden in het Japanse Nagano. Terwijl de allrounders veelal een trainingskamp in de zon of op hoogte in Italië verkozen, reden Ronald Mulder, Kai Verbij, Dai Dai Ntab in een totaal andere tijdzone. Ritme was het belangrijkste woord, de wedstrijd werd gezien als (harde) training.

Als gevolg daarvan werd tijdens die wereldbekers een hoog niveau nog niet gehaald, ook niet door Ntab. Een derde plek voor de Nederlands kampioen bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Minsk is vooralsnog het beste resultaat voor een Nederlander dit schaatsseizoen. Ronald Mulder, vorig jaar winnaar van de Nederlandse titel, zakte tijdens de wereldbekers zo ver weg dat hij in Japan zelfs in de B-groep moest starten.

Ntab had ook niet zo genoten van de wereldbekers, omdat hij wist dat hij niet kon winnen. “Ik was niet uitgerust en dan word je voorbij gereden. In het begin vond ik dat niet leuk.”

Nederland is internationaal ingehaald op de kortste sprintafstand

De slechte resultaten hadden bovendien gevolgen. Voor de EK Afstanden over twee weken hanteert schaatsbond KNSB een matrix. Er mogen slechts tien schaatsers per land meedoen, dus geeft de bond de voorkeur aan schaatsers die uitkomen op ‘kansrijke’ afstanden. De 500 meter-mannen krijgen de laatste plekken in die selectievolgorde. Nog maar een teken dat Nederland op de kortste sprintafstand is ingehaald door andere landen, vooral dus Japan en Rusland.

In Thialf werden die internationale uitslagen even terzijde geschoven. Er werd geschaatst voor een Nederlandse titel, maar ook voor een plek op de EK Afstanden en een plek op de WK Afstanden én WK Sprint (voor die laatste afstand wordt dit weekend een klassement opgemaakt over de 500 en 1000 meter). Zonder Kjeld Nuis, die ziek thuis zit en moet hopen dat hij een aanwijsplek krijgt voor bijvoorbeeld de WK Sprint.

De titel werd vergeven na slechts één 500 meter, waardoor bijvoorbeeld Ntab bij de loting niet blij had gekeken. Hij moest de laatste binnenbocht nemen, iets wat zijn specialiteit niet is. Ook vrijdag ging hij zo hard de laatste bocht in (naar eigen zeggen ging hij nooit sneller), dat hij ‘uit de apex van de bocht werd geslingerd’, de plek waar de ideale rijlijn de binnenkant van de bocht raakt. “Toen dacht ik, oei, dat kan me tijd kosten.”

Rijden op n ieuwe messen

Ntab waaierde ver uit, maar zelfs met die extra meters was hij veel sneller dan de rest. Hij reed de derde tijd die ooit in Thialf is gereden en bleef Jan Smeekens bijna een halve seconde voor. Kai Verbij werd derde en mocht net als de andere podiumkandidaten ook naar de WK. In een goedgevuld Thialf reed Ntab bovendien een wedstrijd op nieuwe messen, die hij pas maandag onder zijn schoen had gezet. “Ik voelde dat ik harder kon duwen. Dat voelde lekker. En met deze vorm en deze tijd kan ik internationaal ook wel wat laten zien.”

Op het olympisch kwalificatietoernooi eind 2017 startte Ntab twee keer vals waardoor hij de Spelen misliep, in 2016-2017 viel hij op de WK Afstanden op de 500 meter. In 2020 krijgt hij eindelijk weer een nieuwe kans op de WK Afstanden. Bovendien hoopt hij nog op de WK Sprint. “Stiekem kijk ik nog naar de 1000 meter zondag.”

Melissa Wijfje won verrassend goud op de 1500 meter. Beeld BSR

Wüst kan op jacht naar record op de schaatsmijl

Ireen Wüst heeft dit jaar maar één doel en dat is het wereldrecord op de 1500 meter aanvallen in Salt Lake City. Vrijdag plaatste ze zich voor die ene dag, half februari. Niet gemakkelijk, maar het lukte: op de NK werd ze tweede, kort achter de verrassende Melissa Wijfje en voor de eveneens verrassende Joy Beune. Een klein zwaaiend handje van opluchting net na de finish toonde aan dat Wüst zich niet heel zeker had gevoeld tijdens haar rit. Haar snelle start moest ze op het eind bijna bekopen. Wijfje reed veel vlakker en bleef Wüst uiteindelijk vier honderdsten voor. Voor Wijfje was het haar eerste nationale titel. Ook Beune mag mee naar de WK in Salt Lake City.

Lees ook: Jan Smeekens krijgt op het NK zijn laatste kans, maar wel op oude schaatsen

De blijdschap van Jan Smeekens was misschien wel groter dan die van Dai Dai Ntab. Smeekens mag zich na een moeizaam voorseizoen opmaken voor de WK Afstanden. En dat nadat hij maanden tevergeefs sleutelde aan nieuw materiaal.