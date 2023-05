Dag en nacht aan het werk voor het ‘grootste spandoek ooit’ in De Kuip

Onder de gevel van De Kuip buigen twee mannen met spuitbussen zich over een grotendeels opgerold rood-zwart-wit spandoek. Een groepje jongens kijkt toe, armen over elkaar, opgedroogde witte verf op hun kleding. Het is woensdagmiddag en rond het Feyenoordstadion zijn enkele tientallen vrijwilligers van supportersvereniging FSV De Feijenoorder dag en nacht aan het werk om de sfeeractie voor de kampioenswedstrijd op tijd af te krijgen. “Ik ben kapot man”, zegt Roy Matsinger, aanspreekpunt voor de vrijwilligers en al zes jaar betrokken bij het zogeheten sfeerteam. De vermoeidheid klinkt door zijn stem, maar praten over Feyenoord en het spandoek maken hem enthousiast.

Crowdfunding

Het sfeerteam heeft ervaring met het maken van spandoeken, maar dit keer komt er veel meer bij kijken. Dit moet het grootste spandoek ooit in De Kuip worden. Hoe groot het doek is en wat er precies op staat, willen de voetbalfans niet vertellen – dat blijft tot zondag geheim. Wat wel te zien is: het doek is zo lang dat het de bocht van het stadion omgaat.

De supporters doen alles zelf. Van stof bestellen, tot delen van het doek aan elkaar naaien, het vervoer van de loods naar het stadion, het tillen naar de tweede ring en tot slot het doek laten vallen. “Het is bijna een militaire operatie”, zegt Carli Klijn, medewerker van FSV De Feijenoorder. “Uit veiligheidsoogpunt toetst Feyenoord wel iedere actie en geeft akkoord.”

Dit jaar moet er uitgepakt worden rond het kampioenschap, vinden de supporters. Daarom besloot de vereniging een crowdfundingsactie op te zetten zodat er meer geld beschikbaar is voor de sfeeractie van zondag. In een mum van tijd leverde het ruim 175.000 euro op. De opbrengst gaat niet alleen naar het spandoek dat tijdens de wedstrijd omhoog wordt gehouden, maar ook naar een tweede doek aan een Rotterdams gebouw en muurschilderingen rond het 115-jarige bestaan van Feyenoord in juli.

Honderden vrijwilligers

Wie dat zware gevaarte zaterdag de tribune op gaan tillen? “Daar hebben we veel extra mensen voor nodig”, vertelt Matsinger. Honderden vrijwilligers meldden zich na een oproep van de supportersvereniging. Dat er zoveel mensen helpen die dat normaal niet doen, vinden Matsinger en Klijn spannend. “Maar het geeft ook een kick”, zegt Klijn. “Iedereen heeft een bijdrage, of het nou financieel is, in de voorbereiding of zondag in het stadion.”

Ondanks dat Matsingers gedachten alleen bij zondag zijn, heeft hij aan de wedstrijd en het kampioenschap in alle hectiek nog niet gedacht. Of hij zondag toch gaat genieten? “Tot de vijfde minuut van de wedstrijd denk ik alleen maar aan dat doek. Ik ben altijd zenuwachtiger voor de actie dan voor de wedstrijd. Ik huil als een klein kind als het allemaal lukt. Ik zei net al tegen de jongens: het wordt huilen of huilen.” En dan moet de emotie van een mogelijk kampioenschap nog komen.

