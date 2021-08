Dafne Schippers na confronterende aftocht: ‘Ik moet niet blijven aanmodderen’

Esther Scholten

Tokio

De Spelen van Tokio hebben Dafne Schippers keihard een spiegel voorgehouden. Al twee jaar lang zegt ze tegen zichzelf dat het wel goed komt. “De echte waarheid is dat dat niet altijd opgaat.” Weg olympische droom, hallo realiteit. Schippers realiseert zich nu dat ze de aansluiting met de wereldtop is kwijtgeraakt.

Haar tijden zijn al lang niet meer van mondiaal topniveau. En afgezet tegen de lat die zij met haar eerdere prestaties zelf zo hoog heeft gelegd ronduit teleurstellend. Waar ze vijf jaar geleden in Rio nog zilver won, strandt Schippers (29) nu roemloos in de halve finale van de 200 meter. Haar tijd van 23,03 ligt bijna anderhalve seconde boven haar persoonlijk record (21,63). Een record dat ook alweer uit 2015 stamt, het jaar waarin zij de wereld verbaasde en de eerste van haar twee mondiale titels won.

Ongeveer een half uur na de race komt ze in de betonnen catacomben van het Olympic Stadium aangelopen. Ze begint te lachen: “Daar zijn we weer.” Om eraan toe te voegen dat ze zich heeft voorgenomen om dit interview zonder tranen te volbrengen. Vrijwel meteen barst ze in huilen uit.

Hier staat een sportvrouw die beseft dat al het harde werken, de dagen dat zij door de pijn aan haar versleten rug niet van de bank kon afkomen, het doorzetten en niet opgeven; Dat dat allemaal zonder beloning is gebleven. “Sorry hoor”, herpakt ze zich. “Alles komt er nu uit van de laatste twee jaar. Ik heb zo hard gevochten, dag-in-dag-uit. Je hoopt dat je op een keer wat terugkrijgt. In dit geval is dat niet zo. Dat komt binnen.”

Ze geeft toe dat ze de afgelopen periode de schijn heeft opgehouden. Voor zichzelf. “Het is nu eenmaal makkelijker om altijd alles vooruit te duwen en te denken: het komt wel goed.” Je moet als topsporter ook hoop houden, verklaart ze. En zij is toch ‘een echt toernooimens’? Dus ze hoopte dat net nu alles bij elkaar zou komen.

Niet dus. Het verloop van de race is ontluisterend. Bij het uitkomen van de bocht, halverwege, ligt ze nog in een redelijk goede positie. De eerste twee loopsters zijn verzekerd van een plek in de finale. Maar dan lijkt het alsof ze stilvalt, waar ze vroeger juist befaamd was om haar eindsprint. Ze wordt zesde.

“Ik dacht: ik ga er gewoon voor. Ik moest iets proberen. Alleen de bocht kostte zoveel energie dat ik het laatste stuk niet doorkom. Daar mis ik de trainingsinhoud van de afgelopen periode. Waar de anderen versnellen, ga ik in het zuur.”

Achteraf had ze misschien beter de 100 kunnen lopen. Maar op die afstand vreesde ze de volle start die dan vereist is. Dan zou het in haar rug kunnen schieten. Zo is het puzzelen binnen de fysieke beperkingen. In de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) wacht nog de 4x100-estafette. “Daar hoef ik geen startblok te gebruiken. Dus dat scheelt.”

Ze grinnikt. De tranen zijn opgedroogd. Grote vraag is: hoe nu verder? Daar gaat Schippers de komende weken over nadenken. Over een afscheid heeft ze het niet. “De emotie komt er ook uit, omdat ik het nu kan loslaten. Dit is het dus nu. Dat moet eerst een plek krijgen. Daarna moet ik weer gaan bedenken: hoe kan ik ervoor zorgen dat het beter wordt? En wat kan ik daarvoor doen? Ik moet niet blijven aanmodderen. Het moet ook leuk blijven.”

“Ik heb altijd gezegd dat ik wil kunnen meestrijden met de wereldtop, niet ergens achterin lopen. Dat motiveert mij niet genoeg. Ik ben een hele harde werker, maar daar wil ik wel iets voor terugkrijgen.”

