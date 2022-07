Daar is dan de ritwinst voor Wout van Aert: ‘Ik weet niet wat hij is. Nou ja, hij is ongelooflijk’

Tien kilometer lang had Wout van Aert dinsdag het gevoel dat hij vloog. Hij reed in de gele trui alleen op de kustweg richting Calais, voor het grote peloton uit, op weg naar de winst in de vierde etappe. Hij kwam acht seconden voor het peloton aan, met Jasper Philipsen en ploeggenoot Christophe Laporte als nummers twee en drie. De Tour de France is al voor 20 procent voorbij en de Belg is nog niet lager geëindigd dan op plek twee.

Na de finish ging het vooral over de coup die Jumbo-Visma plaatste in Calais. Een idee dat vanaf maart was gaan rijpen, toen ploegleider Grischa Niermann op verkenning was. Jumbo-Visma zou het hardst mogelijk rijden op het laatste klimmetje en bovenop kijken wat de schade was. Wat bleek: alleen Van Aert was over.

Steven Kruijswijk moest na de finish spontaan lachen toen hij besefte wat voor stunt zijn ploeggenoot dit keer had uitgehaald, nadat hij vorig jaar al bij de Mont Ventoux, de tijdrit rond Saint-Emilion én de sprint op de Champs-Élysées had gewonnen. “Ik hoorde ineens: ‘Wout je bent alleen, rij maar door!’ En dan wint hij. Ik weet niet wat hij is. Nou ja, hij is ongelooflijk.”

‘Als er één team dit kon, was het Jumbo-Visma’

Jumbo-Visma bewees verder dat het wederom met een van de sterkste teams naar de Tour is gekomen. Nathan van Hooydonck begon het klimmetje, gevolgd door Tiesj Benoot. Bovenop kon niemand Van Aert meer volgen, zelfs de kopmannen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic niet, al zaten zij eenvoudig in de groep achter Van Aert. Kruijswijk was er trots op: “Ik zit al redelijk wat jaren in deze ploeg, maar dit is ook voor mij echt een dream team, met zulke jongens.”

De ploegentactiek leidde tot bewondering bij onder meer Tadej Pogacar, die ook niet kon volgen. “Als er één team dit kon, was het Jumbo-Visma.” Toch maakte de Sloveen zich niet al te druk. “Toen ik zag dat Vingegaard bleef hangen, stopte ik me met ongerust maken.” Want in het klassement staat Pogacar nog steeds voor op zijn concurrenten Roglic en Vingegaard.

‘We komen op het moment dat we moeilijke keuzes moeten maken’

Dat is een kanttekening bij een verdere demonstratie van kracht. Jumbo-Visma moet zich niet over de kop fietsen. Het is anders nog een hele taak om zowel het puntenklassement als de eindzege te winnen. Een gegeven waar Van Aert overigens niet bang voor is. Volgens hem is de energie vooralsnog goed verdeeld. Ploegleider Niermann erkende wel: “We komen op het moment dat we moeilijke keuzes moeten maken.”

Woensdag is daar een eerste voorbeeld van. Op twintig kilometer kasseien richting Arenberg (van de 153) wordt het voor de ploeg een afweging: blijft Van Aert bij de kopmannen, of mag hij gaan voor eigen kans? Op kasseien is een ongeluk immers snel gebeurd.

Hoewel de tactiek niet wordt prijsgegeven, is het idee nog steeds dat veel mogelijk is. Niermann, vol bravoure: “Het beste scenario is als Wout als eerste over de finish komt, met Primoz en Roglic in zijn wiel.” Het klonk op een doodnormale weg in Calais ineens bijna geloofwaardig.

Van Aert zelf wilde eerst de overwinning vieren, na zijn drie tweede plaatsen. “Deze zege, in de gele trui, zal me heel lang bijblijven.”

