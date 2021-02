Curaçao krijgt zijn eigen honkbalteam, en nu dreigt Nederland alle sterspelers te verliezen

De status aparte van Curaçao binnen het Koninkrijk der Nederlanden begint ook gevolgen te krijgen op de sportvelden. Zondag zat Guus Hiddink, bondscoach van het Caraïbisch eiland, op de tribune van het Philips Stadion om Vitesse-speler Riechedly Bazoer aan het werk te zien. Bazoer twijfelt wat hij zal kiezen: voor Curaçao uitkomen, of toch hopen op Oranje?

Die keuze maakt duidelijk welk land de meeste kans heeft op internationaal succes. Tijdens WK-kwalificatiewedstrijden worstelde Curaçao zelfs nog met Antigua en Barbuda. Curaçao steeg de afgelopen tien jaar wel al flink op de wereldranglijst: van plek 151 naar plek 76, tussen Panama en Syrië.

Het grootste exportproduct van het eiland

In het honkbal ligt het anders. Het Nederlands honkbalteam dreigt nu vrijwel alle sterspelers te verliezen omdat Curaçao bezig is een eigen ploeg te vormen. En die zou meteen bij de wereldtop behoren. Ongeveer driekwart van de Nederlandse selectie is afkomstig van Curaçao, waar honkbal verreweg de populairste sport is. Een flink aantal van hen behoort tot de dikbetaalde sterren van de Major League Baseball in Amerika, zoals Didi Gregorius en Kenley Jansen.

Per hoofd van de bevolking heeft Curaçao sowieso de meeste MLB-spelers ter wereld. Vorig jaar is een jeugdselectie al wereldkampioen geworden. Honkbal heeft de potentie het grootste exportproduct van het eiland te worden.

Balen voor Nederland? Misschien. Maar deze ontwikkeling maakt de wereldtop breder en de toernooien interessanter. Het koninkrijk heeft straks twee nationale teams en mag best een feestje bouwen als de Curaçaoënaren winnen van de Verenigde Staten.

