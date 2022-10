Crisissfeer bij Ajax na historische vernedering door Napoli: 1-6

Schreuder had kort voor de wedstrijd nog gezegd dat zijn spelers op deze avond mooi konden laten zien dat ze in de Champions League thuishoren. De conclusie na negentig ontluisterende minuten tegen Napoli is dat dit Ajax niks heeft te zoeken in de Europese top. Na de kansloze missie tegen Liverpool op Anfield Road (1-2) werden de Amsterdammers voor eigen publiek compleet weggespeeld door de koploper van de Serie A. Het resultaat was een historisch grote nederlaag, en dat nog wel in de eigen Johan Cruijff Arena.

Het gevolg is niet alleen dat overwinteren in de Champions League al na drie groepsduels heel ver weg is. De onrust binnen de club met haar internationale ambities was dinsdagavond in het stadion al voelbaar. Ajax gaat prat op de cultuur dat verliezen nooit een optie is, maar het verloor drie van de laatste vier wedstrijden. Op de gênant slappe vertoning tegen Go Ahead Eagles (1-1) volgde een half dozijn tegendoelpunten tegen Napoli. Zo’n reeks is een garantie voor een crisissfeer in Amsterdam.

Blijken van afkeuring

Het eigen publiek keerde zich nadrukkelijk tegen Schreuder die volgens spreekkoren moest ‘oprotten’. Op de mededeling van de speaker dat Ajax bij een 1-3 stand ongewijzigd aan de tweede helft begon, volgde een fluitconcert van het eigen publiek. Die blijken van afkeuring van de keuzes van Schreuder werden luider in de tweede helft. Nadat alle mislukte acties van Dusan Tadic met gemopper werden begroet, volgden striemende fluitconcerten toen Schreuder niet hem maar Berghuis en Taylor naar de kant haalde. Even later ging de gefrustreerde Tadic onder gefluit met rood van het veld.

Het wankele vertrouwen waarmee Ajax al aan de wedstrijd begon, leek ondanks de felle druk van Napoli nog even een boost te krijgen toen het in de negende minuut uit het niets op voorsprong kwam. Na een combinatie met Steven Bergwijn vloog een schot van Kenneth Taylor via het dijbeen van Mohammed Kudus zomaar in het doel. Het bleek achteraf aanvallend het enige echte wapenfeit van Ajax in de eerste helft. Net als tegen Liverpool wist de ploeg van Schreuder totaal geen raad met het constante, snelle afjagen van Napoli. De Italianen heroverden meestal al de bal voordat die de middenlijn over was. Ze waren scherper in de duels, combineerden beter en waren levensgevaarlijk.

Bij de rust stond het al 1-3 en kort na de pauze viel al de vierde Italiaanse treffer. Bij al die doelpunten gingen internationals van Oranje in de fout. Bij de gelijkmaker anticipeerde Raspadori veel beter op de voorzet van Olivera dan de traag reagerende Daley Blind. Bij de 1-2 liet Jurriën Timber zich in een luchtduel aftroeven door Di Lorenzo. Diezelfde Timber, zo geroemd na zijn optreden in Oranje tegen Polen, maakte even later een fatale fout toen hij na ploeggenoot Calvin Bassey ook maar besloot het centrum achterin te verlaten. Het bood Zielinski een vrije doortocht naar de 1-3.

Hoog op het lijstje van Van Gaal

Remko Pasveer, die voor de rust nog aardig redde op een schot van Zielinski, was snel na de pauze de volgende blunderende international. De veteraan, die recent twee interlands keepte en nu heel hoog op het lijstje van Louis van Gaal staat voor het WK, speelde Bassey verkeerd aan. Raspadori profiteerde: 1-4.

En het werd nog erger, voor Ajax. Beoogd WK-ganger Devyne Rensch weet nu ook waarom Khvicha Kvaratskhelia tot nu toe de revelatie van de Serie A is. De Georgische dribbelaar was na een een-twee sneller bij de bal dan Rensch en gaf met de 1-5 aan een flink aantal toeschouwers het sein om het stadion te verlaten. Die fans zagen niet meer dat invaller Simeone nog wat extra zout in de wonde strooide.

Na het laatste fluitsignaal begonnen de spelers van Ajax met gebogen hoofd nog wel aan een rondje om het publiek te bedanken. In de grotendeels al verlaten Arena kregen ze het laatste fluitconcert van een van de meest dramatische avonden in de clubgeschiedenis over zich heen.

