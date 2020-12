Crisis in Tilburg? Willem II-trainer Adrie Koster spreekt liever van een ‘gifbeker’

Crisis in Tilburg? Willem II-trainer Adrie Koster, een nuchtere Zeeuw, weigert die beladen krachtterm in de mond te nemen na de nederlaag tegen Sparta (1-3), dat zondagmiddag voor het eerst sinds 1992 weer eens wist te winnen in het Koning Willem II-stadion.

Koster rept liever over ‘de gifbeker’. Die moet volgens hem helemaal leeg. Na een blessuregolf en diverse coronagevallen is Willem II afgezakt naar de zestiende plaats in de eredivisie, een positie die de club aan het einde van het seizoen zou veroordelen tot het spelen van nacompetitie. De Tilburgers houden na twaalf speelronden alleen FC Emmen en ADO Den Haag nog onder zich.

Dat was niet voorzien bij de tricolores. Vorig seizoen, toen de eredivisie vanwege de uitbraak van het coronavirus na 26 speelronden werd afgebroken, eindigde Willem II als vijfde, waarmee de Tilburgers zich plaatsten voor de tweede voorronde van de Europa League. De ontmoeting met de Schotse grootmacht Rangers FC, die weliswaar met 0-4 verloren ging, was in september een mooie beloning voor de ploeg van Koster. Zijn elftal was als een attractie door de eredivisie getrokken. De receptuur daarvoor oogde simpel. Er was een hechte defensie, een groeibriljant op het middenveld (Trésor) en een flitsende aanval, bestaande uit twee rappe buitenspelers (Nunnely en Köhlert) en een Griekse goalgetter (Pavlidis).

Daar lijkt weinig meer van over. Hoewel de selectie van Willem II afgelopen zomer nagenoeg intact bleef, is de ploeg geen schim meer van de succesformatie die vorig seizoen nog zowel Ajax als PSV de baas was. “Het vertrouwen is er gewoon niet”, constateerde Koster na de achtste verliespartij van het seizoen. “We hebben genoeg voetbal in de ploeg, maar dat is niet genoeg. Ik mis een bepaalde agressie en flair bij ons. De wil om duels te winnen.”

‘Ik mis urgentie in ons spel’

Al na vijf minuten, als de geheel vrijstaande Spartaan Thy de score opent, spelen de Tilburgers een verloren wedstrijd, lijkt het. Hoewel de thuisclub hartstochtelijke supportersgeluiden uit de boxen laat knallen, is Sparta heer en meester in Brabant. Deroy Duarte, die zowel kort voor als na rust doel treft, tilt de score naar 0-3, waarna Wriedt pas in blessuretijd iets terugdoet.

Wat opvalt, is dat er geen enkele speler opstaat bij Willem II. Captain Peters moet na een half uur geblesseerd naar de kant, waarna de aanvoerdersband gedragen wordt door achtereenvolgens Heerkens en – na zijn vroegtijdige wissel – de ingebrachte Holmén. Qua karakter schiet de ploeg van Koster ernstig tekort tegen Sparta, dat zich na een moeizame competitiestart herpakt lijkt te hebben.

“Ik mis urgentie in ons spel”, stelde Heerkens na afloop. “De urgentie om bepaalde situaties in het veld goed in te schatten en te weten wat daar gevraagd wordt. Soms moeten we kiezen voor een voetballende oplossing vooruit in plaats van een naïef tikje terug. Ik maak me wel zorgen, ja. We hebben onszelf in een lastig parket gebracht.”

Hoe dat om te draaien? Dat is de vraag die Koster (66), wiens contract vorige maand werd verlengd tot medio 2022, bezighoudt. Het vooruitzicht voor de winterstop, met wedstrijden tegen AZ (uit) en Ajax (thuis), stemt somber. “We moeten gewoon keihard blijven werken”, zegt Koster.

Maar dat is niet genoeg, meent Heerkens. “Ik denk dat we onszelf verwijten mogen maken, maar wel binnen bepaalde kaders. Dus dat je toch positief blijft en elkaar blijft stimuleren om hieruit te komen.”

