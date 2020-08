Crash Fabio Jakobsen: ‘Hét probleem is dat in het peloton geen eensgezindheid is’

Fabio Jakobsen maakt het naar omstandigheden goed, meldde de organisatie van de Ronde van Polen vrijdagmiddag. Eerder op de dag ontwaakte de 23-jarige wielrenner uit Heukelum uit de kunstmatige coma waarin hij sinds zijn zware val woensdag werd gehouden.

De Poolse justitie is een onderzoek naar de crash gestart. De officier van justitie in Katowice heeft volgens het Poolse persbureau PAP inmiddels drie getuigen verhoord, onder wie een vertegenwoordiger van de organisatie. Patrick Lefevere, manager van de Deceuninck-QuickStep, wil dat Dylan Groenewegen wordt vervolgd voor het veroorzaken van de val. Justitie onderzoekt nu of de Nederlander moet worden aangeklaagd.

De internationale wielrennersvakbond CPA heeft de valpartij aangegrepen om bij de internationale wielerunie UCI opnieuw aan te dringen op meer veiligheid voor de renners. De boarding waar Jakobsen dwars doorheen vloog, werd de afgelopen dagen zwaar bekritiseerd. Voorzitter Gianni Bugno pleit voor universele, standaard voorgeschreven hekwerken in de finishzone bij grote koersen. Ook vindt de CPA dat het toestaan van een massasprint licht bergaf zoals in Katowice niet meer kan. De vakbond wil tevens zwaardere ‘voorbeeldstraffen’ voor renners die collega’s in gevaar brengen.

‘Er vertrekt niemand totdat het veiliger is’

“Bugno had met zijn helikopter naar Polen moeten vliegen en die op het parcours moeten zetten, om dan te zeggen: er vertrekt niemand totdat het veiliger is. Maar dat gebeurt niet”, is de reactie van Bobbie Traksel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Beroepswielrenners (VVBW). De Nederlandse vakbond stapte eerder net als veel andere landen uit de CPA. Die zou veel te dicht tegen de UCI aanschurken en te weinig democratisch zijn. Traksel zegt dat de VVBW samen met de Britse bond jaren terug al een checklist voor organisaties voor het veiliger maken van parcoursen heeft gemaakt.

“Wij willen meer dan de reglementen nu voorschrijven. Maar het grote probleem is dat er geen eensgezindheid is in het peloton. Dat zien we nu ook. Als bouwvakkers werkomstandigheden gevaarlijk vinden, gaan ze staken. Wielrenners niet. Eigenlijk moeten de ploegen veel meer eisen. Ik zie nog wel eens een rechtszaak komen dat een ploeg door een renner verantwoordelijk wordt gehouden voor niet-veilige werkomstandigheden”, zegt Traksel.

De ex-prof erkent dat Groenewegen met zijn elleboog en zwieper richting Jakobsen zwaar in de fout ging. Traksel pleit voor richtlijnen bij het bepalen van de strafmaat. “De UCI laat dat nu over aan juryleden die heel verschillend beslissen”, zegt Traksel. “Je ziet vooral ook hoe groot momenteel de druk is op renners en de ploegen. Door corona is bijna niemand zeker van zijn baan volgend jaar. Dit zorgt voor spanning. We zagen na die lange coronapauze al aankomen dat er gevaarlijke situaties gingen ontstaan. En die worden nog eens in de hand gewerkt door organisatoren. En wat doet de UCI? Niks.”

Hoe kon het zo misgaan in de Ronde van Polen?

Hoe kon het zo misgaan in de Ronde van Polen, waar de Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen zwaargewond raakte bij een horrorcrash veroorzaakt door zijn landgenoot Dylan Groenewegen? De relevantste vragen beantwoord.