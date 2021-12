Coureur Riemer (13) droomt van een carrière als Max, en Eva (12) wil de eerste vrouw in de F1 worden

Riemer en zijn vader hebben tussen de races door best tijd voor een praatje. Michael Blonk heeft voor het eerst een monteur ingehuurd om de kart van zijn zoon te prepareren. “Ik heb altijd zelf gesleuteld, maar mijn zoon rijdt nu op een niveau dat ik niet meer kan bijbenen.” Riemer is 13 jaar en droomt van een carrière in de Formule 1, zoals zovelen op circuit De Landsard in Eindhoven. Wie wil niet de volgende Max zijn?

De paddock staat stampvol vrachtwagens, campers en tenten die als werkplaats fungeren. Er hangt een benzinegeur in de lucht. Ronkende motoren schreeuwen dat ze klaar zijn voor de strijd. Kinderen lopen in raceoveralls rond. Dit is de wereld die draait om snelheid en techniek. Data-analisten bekijken de boordcomputers van de miniwagens. Waar werd te vroeg geremd? Waar de ideale lijn gemist? De minderjarige coureurs krijgen de tips mee voor de volgende heat. Deze wedstrijddag zijn er punten voor het Nederlands kampioenschap te verdienen.

Tussen de races door sleutelen aan de afstelling van de motor – heel belangrijk. Beeld Merlin Daleman

Karten is booming in Nederland. Organisator Casper Reijders is al dertig jaar werkzaam in de sport. Wat Max Verstappen teweeg heeft gebracht, is volgens hem uniek. “Karting heeft een andere dimensie gekregen. De liefde voor de autosport werd vaak van vader op zoon doorgegeven. Nu zie je veel nieuwe instappers.”

Riemer is ook de eerste in zijn familie die voor het racen koos. Hij vindt het leuk om zo hard mogelijk te gaan. Doordat je laag zit, heb je een hoog snelheidsgevoel. Het perspectief is anders, zo vlak boven het asfalt. Hij glundert. Vader Michael, zelf een fanatiek surfer, krijgt vaak de vraag of Riemer de tweede Max is. Nee, luidt steevast zijn antwoord, “want ik ben Jos niet”. “De buitenwereld is daar meer mee bezig dan wij. Riemer wil coureur worden, ja, maar een baan als monteur in de Formule 1 lijkt hem ook heel mooi.”

120 kinderen in opleiding

Door het succes van Verstappen is het inmiddels algemeen bekend dat de kartsport een mooie basis legt voor autoracen. “Vroeger dacht men bij karten vooral aan een recreatief rondje op een bedrijfsuitje of kinderpartijtje. Mensen wisten vaak niet welke wedstrijdmogelijkheden er waren”, vertelt Mathieu van Renssen van KWM Racing. Hij is eigenaar van vier kartscholen en merkt een Max-effect. Steeds meer en steeds jonger melden kinderen zich aan voor het traject om licentiehouder te worden. Pas dan mag je meedoen aan races zoals in Eindhoven.

Op dit moment heeft Van Renssen 120 kinderen in opleiding, een verdubbeling in vijf jaar tijd – Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. “We kunnen de vraag niet aan.” Er staan veertig kinderen op de wachtlijst.

Ongeveer 10 procent stroomt uiteindelijk door naar de races op buitenbanen. Dat geringe percentage heeft te maken met talent en budget. Karten op wedstrijdniveau is een dure sport. Van Renssen: “Ik heb hier een paar kleine guppies rondrijden. Als die op de NK binnen de top 5 sturen, doen ze over twee maanden mee aan wedstrijden in Zuid-Europa. Daarom coachen wij talenten ook qua sponsoring. Jezelf kunnen presenteren is in onze sport belangrijk.”

De Junioren racen op de Landerd-kartbaan in Eindhoven hun karts tot het uiterste. Beeld Merlin Daleman

Bloedserieus, de F1 in het klein

De hele dag door zijn er op het Brabantse circuit technische controles. “Het is net de Formule 1 in het klein”, zegt Reijders. Bij een mechanische sport is tuning een risico, en daarmee het afwijken van de reglementen. Er zijn veel regels. Niet elke helm wordt geaccepteerd en beneden de 16 jaar is een nekprotectie verplicht. Ook moeten de motoren door de fabrikant zijn verzegeld, om een gelijk speelveld te garanderen en om een enigszins kostenbesparend effect te hebben.

De ouders van Riemer laten veel voor de hobby van hun kind. Om alles te kunnen betalen, wonen ze in een klein flatje. Blonk: “Voor ons zit rijkdom niet in spullen”. Hij rekent voor dat een tweedaags evenement als dit minimaal 1000 euro kost. “En dan moet je niet te veel nieuwe banden gebruiken of schade oplopen.”

‘Je moet laat durven remmen’

Botsingen horen erbij, laat ook het voorbeeld van Verstappen zien. Bij iedere start heeft Blonk een hartslag van 6000. Riemer heeft weleens een crash gehad, vertelt hij, maar vergeleken met vriendjes die op voetbal zitten heeft hij door de jaren heen toch minder verwondingen opgelopen.

Riemer is niet bang. “Je moet laat durven remmen, dat heb ik moeten leren.” Eva van 12 wil de eerste vrouw in de Formule 1 worden. Ze volgt elke race van Verstappen. Dan kijkt ze wat hij doet en probeert dat zelf ook. Een voorbeeld? Hij neemt de bochten als het regent krap. Eva vreesde lang verlies aan controle over de wagen. Nu niet meer. Geïnspireerd door Max geniet ze tegenwoordig zelfs het meest van natte races. Ze lacht: “Als je gaat glijden, moet je voelen wanneer je op het gas moet”.

Rocco, 11 jaar oud, is een man van bravoure. Dit is zijn laatste race bij de mini’s, met motoren van 60 cc en 9 pk. Dan mag hij eindelijk naar de juniorenklasse met twee keer zo krachtige karts. Angst om te spinnen kent hij niet. “Ik stuur ’m er wel uit en anders trek ik de kart gewoon uit het zand. Ik geef nooit op.” Doorgaan, altijd doorgaan. Net als Max.

