Coureur Emely de Heus weet dat de Formule 1 voor haar een droom zal blijven

De F1 Academy biedt kans aan vrouwelijke coureurs als de Nederlandse Emely de Heus om zich op te werken in de racesport. Maar de F1 lijkt een onbereikbaar doel.

Ze heeft haar oranje racepak omgeslagen. Tussen de grote vrachtauto’s, voorbij rijdende karren met Pirelli-banden en de slenterende toeschouwers met halve liters bier in hun handen, stept Emely de Heus rustig rond. De twintigjarige coureur uit Mijnsheerenland valt op. Vrijwel overal op het circuit van Zandvoort zijn mannen te zien.

De Heus is een van de vijftien vrouwelijke coureurs van de F1 Academy die tijdens het weekend in Zandvoort aan de start staan. De autosport is nog altijd een door mannen gedomineerde wereld en daar hoopt de F1 Academy verandering in te brengen. Met de klasse proberen ze vrouwen klaar te stomen voor, uiteindelijk, de Formule 1.

Tijdens de kartraces van de jonge De Heus reed ze altijd tegen mannen

De Heus parkeert haar step naast de gastenruimte van haar team, helemaal aan het einde van het rennerskwartier op het circuit. Binnen wordt in de garage druk gesleuteld aan drie grote Formule-4-auto’s waarin de vrouwen rijden, precies in de feloranje kleur van haar racepak. Terwijl ze in de bus bij de gastenruimte vertelt over hoe ze in de F1-Academy terecht is gekomen, valt het gesprek om de anderhalve minuut even tien seconden stil. Dan komen de raceauto’s precies door de bocht achter de gastenruimte.

“Het begon allemaal op de kartbaan”, zegt De Heus. Op haar derde ging ze al met haar vader en broer mee. Maar pas toen ze negen was durfde ze te vragen of ze zelf ook eens mocht rijden. Een minicursus volgde en al snel bleek dat ze talent had. Tijdens al die kartraces reed ze altijd tegen mannen. “Ik had daar zelf nooit zo veel last van. Er zitten natuurlijk altijd mensen bij die het vervelend vinden dat je een meisje bent. Maar als je een helm op hebt, zie je toch geen verschil.”

Sinds een paar jaar zijn de karts ingewisseld voor formule-auto’s en rijdt ze alleen nog tegen vrouwen. Eerst in de W-Series, een klasse die werd opgezet om vrouwen de kans te geven om de overstap te maken naar de Formule-1. Vanwege geldgebrek werd die tijdens het derde seizoen abrupt beëindigd. De F1 Academy, opgericht door de Formule 1, probeert het nu opnieuw.

‘Het is allemaal beter geregeld dan bij de W-series’

En dat gaat goed volgens De Heus. “Bij de W-series waren er geen testdagen en hadden we maar een halfuur om de baan te leren keren. Dat maakte het voor de rookies, zoals ik, wel heel lastig. We waren nog nooit op die banen geweest.” Nu lijkt het allemaal beter geregeld, met meer testdagen en volle raceweekenden.

In de gastenruimte zijn haar twee teamgenoten aanwezig, de zussen Amna en Hamda Al Qubaisi uit de Verenigde Arabische Emiraten. Ook De Heus’ ouders lopen rond. Vooral haar vader reist haar vaker achterna, als dat lukt met werk. Ze zien hun dochter weinig, ze moet veel reizen voor de sport.

Haar leven staat nu in het teken van de F1-Academy. Toch beseft ze dat ze niet zomaar de overstap zal kunnen maken richting de hogere raceklassen, laat staan richting de F1. “Ik ben wel realistisch dat dat niet zomaar gaat gebeuren”, vertelt De Heus rustig. “Het is voor vrouwen harder trainen omdat we minder kracht hebben. Maar als we hard genoeg trainen dan kan het in de toekomst wel.”

‘Iedereen gaat ervan uit dat ik naar de Formule-1 wil, maar we moeten ook realistisch zijn’

Ook spelen andere factoren als geld, sponsoren en de leeftijd waarop je begint met racen een rol bij het bereiken van een van die twintig plekken in de Formule 1. Daarom meent De Heus dat het geen realistisch doel is om zelf in de Formule 1 te komen. “Mijn droom was altijd om in een formule-auto te rijden, de klasse maakte me niet uit.”

De Heus maakt een vlecht in haar haren en zet even later een grote blauw-met-groene helm op. De lange blonde lokken verdwijnen. “Iedereen gaat ervan uit dat ik naar de Formule-1 wil, maar we moeten ook realistisch zijn. De autosport is veel groter en ik hoop vooral dat ik er uiteindelijk geld mee kan verdienen.”

De Heus rijdt dit jaar een matig seizoen – ook al behaalde ze tijdens het raceweekend in Barcelona in mei haar eerste overwinning in de F1 Academy. Tijdens het weekend in Zandvoort werden er drie races gereden. Tijdens de eerste twee races eindigde ze als vijfde. Zondagmiddag finishte ze als derde bij race 3.

